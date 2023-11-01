Заключенные архангельских колоний копируют полотна великого голландца

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области прошел региональный этап конкурса живописи и ремесла среди осужденных под названием "Искупление и возрождение".

Участникам творческого состязания предлагалось изобразить своё видение картины художника Рембрандта "Возвращение блудного сына". Всего было представлено более 10 работ, написанных в разных техниках их авторами. Некоторые мастера в своих картинах передали в точности сюжет голландского художника, а некоторые отразили свое видение известного произведения. Оценивая картины, члены жюри регионального УФСИН обращали внимание, прежде всего, на соответствие работы предложенной тематике. Также важным критерием было и мастерство исполнения.

В итоге конкурсная комиссия лучшими признали работы подростка ФКУ Архангельская ВК УФСИН и осужденного ФКУ ИК-29 УФСИН. Они будут отправлены в Санкт-Петербург для участия в финальном этапе конкурса. Работы победителей из всех учреждений уголовно-исполнительной системы оценят не только представители УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Общественного совета при Управлении, но даже деятели искусства и специалисты известного музейного комплекса "Государственный Эрмитаж".



