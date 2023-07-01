Итальянцы едут в Архангельск на Arctic open

Пресс-служба кинофестиваля сообщает:

- К нам тут просочились новости из итальянской прессы. Там пишут про кинофестиваль Arctic open, а почему?



Мы пока не можем назвать сами фильмы (но если вы знаете итальянский, то справитесь и без нас) но открывать и закрывать программу кинофестиваля "Arctic open - детям" будут киноработы режиссёров из Италии.



Нас точно ждут очень атмосферные, красивые и музыкальные фильмы.



Кстати, их увидеть можно будет только у нас на кинофестивале, мы ни на что не намекаем, но не уезжайте никуда из Архангельска со 2 по 5 ноября.

(кадр из к\ф «Невероятные приключения итальянцев в России»)



