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Итальянцы едут в Архангельск на Arctic open

Пресс-служба кинофестиваля сообщает:

- К нам тут просочились новости из итальянской прессы. Там пишут про кинофестиваль Arctic open, а почему?

 Мы пока не можем назвать сами фильмы (но если вы знаете итальянский, то справитесь и без нас) но открывать и закрывать программу кинофестиваля "Arctic open - детям" будут киноработы режиссёров из Италии.

 Нас точно ждут очень атмосферные, красивые и музыкальные фильмы.

 Кстати, их увидеть можно будет только у нас на кинофестивале, мы ни на что не намекаем, но не уезжайте никуда из Архангельска со 2 по 5 ноября.

(кадр из к\ф «Невероятные приключения итальянцев в России»)


29 сентябрь 09:12 | : Культура

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