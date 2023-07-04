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По Архангельску в девятый раз пройдут военные духовые оркестры

XI фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд»  пройдет в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 28 по 30 июля и будет посвящен празднованию Дня Военно-Морского Флота России. «Дирекцион Норд- 2023» приготовил для северян и гостей Поморья  много музыкальных подарков и открытий.

 Впервые к нам  приезжают  военные оркестры из Екатеринбурга и Челябинска.  Среди участников  духовые коллективы  и музыканты из  Республики Беларусь, Костромы, Архангельска, Мирного  и Северодвинска. Специальный гость фестиваля - солист-саксофонист, инструменталист, заслуженный артист России Вениамин Мясоедов. 
 
 Вот уже 11 лет празднование Дня  Военно-Морского Флота России в городе корабелов и судостроителей, первых полярных экспедиций - Архангельске немыслимо  без фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион- Норд». 
 Более сотни  профессиональных военных музыкантов, благодаря  яркости парадных мундиров, духоподъёмной музыке, динамичности   и зрелищности выступлений, подарят столице Поморья особую праздничную атмосферу.
 
 28 июля  в большом конференц-зале Правительства Архангельской области пройдет праздничный концерт «Во славу Флота и Отечества!» и  открытие XI фестиваля «Дирекцион-Норд», в котором примут участие гости праздника. 

Зрителей вновь  ждёт встреча с заслуженным коллективом Республики Беларусь под руководством военного  дирижера, полковника Сергея Солодухина.  У образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД долгая и славная история. Оркестр Белполка, как его раньше называли, – ровесник Победы, так как был сформирован в июле 1945 года.

 Из Екатеринбурга – столицы Урала – в столицу Поморья прибудет 25-й военный оркестр штаба Центрального военного округа, начальник оркестра – художественный руководитель капитан Алексей Божедомов. Коллектив – неоднократный  лауреат международных конкурсов и  фестивалей духовой музыки, участник всех крупных городских мероприятий,  торжественных парадов войск.

 Челябинск представит Военный оркестр Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Год его образования - 1936 году.  Сегодня под  управлением майора Виталия  Петренко оркестр продолжает и приумножает традиции, заложенные старшим поколением военных музыкантов.

 Традиционно для фестиваля «Дирекцион Норд» формируется сводный оркестр.  Военные музыканты, находясь в разных городах, репетируют самостоятельно. Встретившись в Архангельске, на  фестивале,  под чутким руководством дирижера оттачивают  концертные номера.
 В этом году сводным оркестром XI  «Дирекцион Норд» командует начальник военно-оркестровой службы штаба Центрального военного округа, полковник Сергей Алеев. На открытии фестиваля оркестранты продемонстрируют свое мастерство. 

Фестиваль «Дирекцион - Норд» продлится три дня и традиционно пройдет на  уличных площадках. В Архангельске –  это  сцена на территории Красной пристани, в Новодвинске – территория детского парка, в  Северодвинска–площадь Победы. 

28 июля,  открытие фестиваля военных духовых оркестров пройдет и в Новодвинске. В 18 часов на площадке Детского парка  с концертной программой выступит военный  оркестр  Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» министерства обороны РФ из г. Мирный.  Начальник оркестра – военный дирижер – старший лейтенант Никита Ващук и роты почетного караула Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк». Военный оркестр космодрома был образован в 1958 году. В концерте коллектив  продемонстрирует дефиле, выступления барабанщиков  с ротой почетного караула, акапельные выступления солистов.

29 июля  в Архангельске в 12 часов пройдут торжественные возложения цветов к  памятнику Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова,  юнгам Северного флота, стеле «Архангельск – город воинской славы»,  к памятнику «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.». 
 В торжествах примут участие военные духовые оркестры УФСИН и МЧС по  Архангельской области – постоянные участники «Дирекциона».

В 17 часов архангелогородцев и гостей города приглашают к  сцене на  Красной Пристани. Здесь  начнется зрелищное  шоу  - плац-концерт участников XI фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд». Такие выступления оркестров неизменно притягивают к себе всеобщее внимание, ведь военные музыканты могут не только играть, но и двигаться во время исполнения, выполнять сложные перестроения, сходиться и расходиться в красочном дефиле.

 30 июля – в последнее воскресенье месяца – отмечается День  Военно - Морского  флота РФ.  В Архангельске  и в Северодвинске праздник  пройдет под звуки духовой музыки. В 11 утра  на площади Побед состоится концертная и дефиле - программа  военного оркестра Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк».

 Старт мероприятий в Архангельске - в 13:00.  На площади Мира пройдёт торжественный митинг – концерт  «Равнение на подвиг!».

 Традиционное праздничное шествие оркестров-участников ХI фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион–Норд» начнется в 14 часов. Под яркие ритмы, патриотические марши музыканты пройдут по  площади  Мира – Красная пристань (по Верхней Набережной).

 На уличной сцене до самого вечера пройдут концертные программы участников XI фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд».  Сменяя друг друга, 10 оркестров из Белоруссии, Екатеринбурга, Челябинска, Костромы, Северодвинска, Мирного и Архангельска  блеснут перед зрителем мастерством исполнения, безупречной выправкой, отточенностью фигур и, конечно, прекрасной музыкой.

 Основа репертуара военных духовых оркестров – это  всегда произведения военно-патриотической тематики. Однако, помимо традиционных маршей и вальсов, зрителей ждет много узнаваемых популярных мелодий, переложений народных песен, эстрадных и джазовых  композиций. 

Продолжит праздник выступление пилотажной группы «Первый полет». Это первая в России профессиональная пилотажная группа, выступающая на поршневых самолетах. На протяжении 13 лет «Первый полет» остается сильнейшей по профессиональному уровню, безопасности полетов и зрелищности элементов программы. Следить за «небесным шоу» можно на Красной Пристани с 19:00. 

В завершении праздника с музыкальным приветствием «Флоту России - виват!»  на сцену выйдет сводный  оркестр фестиваля «Дирекцион-Норд» с участием заслуженного  артиста России, мультиинстументалиста Вениамина Мясоедова. В арсенале музыканта саксофон, шотландская волынка, духовая гармоника, свирель, шалюмо, окарина, армянский дудук, жалейка, сопилка и электронный духовой инструмент. Кроме того, Вениамин Вениаминович - профессор института военных дирижеров Московского военного университета, полковник военно-оркестровой службы.
 
 Среди солистов концерта  - вокалисты  оркестров Белоруссии и Костромы, ансамбль Беломорской военно-морской базы  «Северное сияние», архангельский гармонист, лауреат российских и международных конкурсов Арсений Синюшкин,  а так же местные певцы - Ксенья Изосимова, Дарья Клокова, Сергей Демидов, Алексей Шигарин,  Клавдия Соснина,  Иван  Харьков.

XI фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» проходит при поддержке Правительства Архангельской области.

14 июль 15:03 | : Культура

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