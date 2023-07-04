По Архангельску в девятый раз пройдут военные духовые оркестры

XI фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» пройдет в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 28 по 30 июля и будет посвящен празднованию Дня Военно-Морского Флота России. «Дирекцион Норд- 2023» приготовил для северян и гостей Поморья много музыкальных подарков и открытий.



Впервые к нам приезжают военные оркестры из Екатеринбурга и Челябинска. Среди участников духовые коллективы и музыканты из Республики Беларусь, Костромы, Архангельска, Мирного и Северодвинска. Специальный гость фестиваля - солист-саксофонист, инструменталист, заслуженный артист России Вениамин Мясоедов.



Вот уже 11 лет празднование Дня Военно-Морского Флота России в городе корабелов и судостроителей, первых полярных экспедиций - Архангельске немыслимо без фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион- Норд».

Более сотни профессиональных военных музыкантов, благодаря яркости парадных мундиров, духоподъёмной музыке, динамичности и зрелищности выступлений, подарят столице Поморья особую праздничную атмосферу.



28 июля в большом конференц-зале Правительства Архангельской области пройдет праздничный концерт «Во славу Флота и Отечества!» и открытие XI фестиваля «Дирекцион-Норд», в котором примут участие гости праздника.

Зрителей вновь ждёт встреча с заслуженным коллективом Республики Беларусь под руководством военного дирижера, полковника Сергея Солодухина. У образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД долгая и славная история. Оркестр Белполка, как его раньше называли, – ровесник Победы, так как был сформирован в июле 1945 года.

Из Екатеринбурга – столицы Урала – в столицу Поморья прибудет 25-й военный оркестр штаба Центрального военного округа, начальник оркестра – художественный руководитель капитан Алексей Божедомов. Коллектив – неоднократный лауреат международных конкурсов и фестивалей духовой музыки, участник всех крупных городских мероприятий, торжественных парадов войск.



Челябинск представит Военный оркестр Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Год его образования - 1936 году. Сегодня под управлением майора Виталия Петренко оркестр продолжает и приумножает традиции, заложенные старшим поколением военных музыкантов.

Традиционно для фестиваля «Дирекцион Норд» формируется сводный оркестр. Военные музыканты, находясь в разных городах, репетируют самостоятельно. Встретившись в Архангельске, на фестивале, под чутким руководством дирижера оттачивают концертные номера.

В этом году сводным оркестром XI «Дирекцион Норд» командует начальник военно-оркестровой службы штаба Центрального военного округа, полковник Сергей Алеев. На открытии фестиваля оркестранты продемонстрируют свое мастерство.

Фестиваль «Дирекцион - Норд» продлится три дня и традиционно пройдет на уличных площадках. В Архангельске – это сцена на территории Красной пристани, в Новодвинске – территория детского парка, в Северодвинска–площадь Победы.

28 июля, открытие фестиваля военных духовых оркестров пройдет и в Новодвинске. В 18 часов на площадке Детского парка с концертной программой выступит военный оркестр Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» министерства обороны РФ из г. Мирный. Начальник оркестра – военный дирижер – старший лейтенант Никита Ващук и роты почетного караула Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк». Военный оркестр космодрома был образован в 1958 году. В концерте коллектив продемонстрирует дефиле, выступления барабанщиков с ротой почетного караула, акапельные выступления солистов.

29 июля в Архангельске в 12 часов пройдут торжественные возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова, юнгам Северного флота, стеле «Архангельск – город воинской славы», к памятнику «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.».

В торжествах примут участие военные духовые оркестры УФСИН и МЧС по Архангельской области – постоянные участники «Дирекциона».

В 17 часов архангелогородцев и гостей города приглашают к сцене на Красной Пристани. Здесь начнется зрелищное шоу - плац-концерт участников XI фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд». Такие выступления оркестров неизменно притягивают к себе всеобщее внимание, ведь военные музыканты могут не только играть, но и двигаться во время исполнения, выполнять сложные перестроения, сходиться и расходиться в красочном дефиле.

30 июля – в последнее воскресенье месяца – отмечается День Военно - Морского флота РФ. В Архангельске и в Северодвинске праздник пройдет под звуки духовой музыки. В 11 утра на площади Побед состоится концертная и дефиле - программа военного оркестра Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк».



Старт мероприятий в Архангельске - в 13:00. На площади Мира пройдёт торжественный митинг – концерт «Равнение на подвиг!».



Традиционное праздничное шествие оркестров-участников ХI фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион–Норд» начнется в 14 часов. Под яркие ритмы, патриотические марши музыканты пройдут по площади Мира – Красная пристань (по Верхней Набережной).



На уличной сцене до самого вечера пройдут концертные программы участников XI фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд». Сменяя друг друга, 10 оркестров из Белоруссии, Екатеринбурга, Челябинска, Костромы, Северодвинска, Мирного и Архангельска блеснут перед зрителем мастерством исполнения, безупречной выправкой, отточенностью фигур и, конечно, прекрасной музыкой.



Основа репертуара военных духовых оркестров – это всегда произведения военно-патриотической тематики. Однако, помимо традиционных маршей и вальсов, зрителей ждет много узнаваемых популярных мелодий, переложений народных песен, эстрадных и джазовых композиций.

Продолжит праздник выступление пилотажной группы «Первый полет». Это первая в России профессиональная пилотажная группа, выступающая на поршневых самолетах. На протяжении 13 лет «Первый полет» остается сильнейшей по профессиональному уровню, безопасности полетов и зрелищности элементов программы. Следить за «небесным шоу» можно на Красной Пристани с 19:00.

В завершении праздника с музыкальным приветствием «Флоту России - виват!» на сцену выйдет сводный оркестр фестиваля «Дирекцион-Норд» с участием заслуженного артиста России, мультиинстументалиста Вениамина Мясоедова. В арсенале музыканта саксофон, шотландская волынка, духовая гармоника, свирель, шалюмо, окарина, армянский дудук, жалейка, сопилка и электронный духовой инструмент. Кроме того, Вениамин Вениаминович - профессор института военных дирижеров Московского военного университета, полковник военно-оркестровой службы.



Среди солистов концерта - вокалисты оркестров Белоруссии и Костромы, ансамбль Беломорской военно-морской базы «Северное сияние», архангельский гармонист, лауреат российских и международных конкурсов Арсений Синюшкин, а так же местные певцы - Ксенья Изосимова, Дарья Клокова, Сергей Демидов, Алексей Шигарин, Клавдия Соснина, Иван Харьков.

XI фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» проходит при поддержке Правительства Архангельской области.