Духовые оркестры на Дне ВМФ в Архангельске

День Военно-Морского Флота России является одним из значимых праздников Архангельской области. В этом году ключевым событием празднования будет юбилейный X фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд».
12 оркестров из Москвы, Казани, Саратова, Рыбинска, Минска и Архангельской области станут главными участниками торжеств. Десятый «Дирекцион – Норд» пройдет с 29 по 31 июля в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске в рамках «Петровских музыкальных Ассамблей», организованных Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры РФ.
Начнется празднование 30 июля с Торжественной церемонии возложения цветов к памятникам Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Н.Г. Кузнецову, юнгам Северного флота, к стеле «Архангельск – город воинской славы», участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов.
Вечером, 30 июля в 18 часов всех архангелогородцев и гостей города приглашают на Красную пристань, где пройдет открытие юбилейного фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд», посвященного 350-летию со дня рождения Петра I.
Начнет концерт сводный оркестр фестиваля под управлением начальника военно-оркестровой службы штаба Центрального военного округа полковник Сергея Алеева.
Впервые в Архангельске выступят Заслуженный коллектив Республики Беларусь образцово-показательный оркестр внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь,, женский джаз-оркестр «Фантазия» из Казани, оркестра им. Аркадия Шацкого Рыбинского драматического театра.
Архангельскую область представят 7 коллективов. Оркестр и рота почетного караула Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» Министерства обороны РФ из Мирного, Гарнизонный оркестр Беломорской военно-морской базы; архангельские коллективы - оркестр управления федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области, Главного управления МЧС России по Архангельской области; молодые «духовики» Архангельского морского кадетского корпуса им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и городской духовой оркестр имени В. Н. Васильева.
Главные мероприятия Дня ВМФ пройдут 31 июля, во многих из них также примут участие участники фестиваля.
В 11 часов Научно-образовательном центре «Ломоносовский дом» откроется деловая часть Дня ВМФ - конференция «Се есть Петр, Отечества Отец»: влияние петровских реформ на духовную жизнь российского общества».
Традиционно празднование продолжатся возложением цветов к памятникам и мемориалам Архангельска, митингом «Морская дорога Победы» на площади Мира. Затем колонна военных музыкантов торжественно прошествует по Троицкому проспекту.
Во второй половине дня жителей и гостей города ждут выступления участников X фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд», которые представят свои программы и дефиле-концерты на двух площадках: площади у театра драмы им. М.В. Ломоносова и открытой сцене на Красной пристани.
Концертные программы и выступления творческих коллективов будут идти весь день с 15:00 до 20:00.
Музыканты покажут настоящее шоу, исполнив не только традиционные патриотические марши, но и попурри из любимых всеми отечественных и зарубежных произведений, продемонстрируют как военную выправку и стать, так и настоящее актерское мастерство и чувство юмора.
Подарком всем северянам ко Дню ВМФ и кодой фестиваля будет выступление Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота России. Этот коллектив - официальная музыкальная визитная карточка Российского флота, его гордость и достояние. Оркестр отличает высочайший профессионализм, флотский шарм и верность морским традициям. Начальник оркестра - капитан II ранга Валентин Константинович Лященко. Концерт начнется 31 июля в 20:00 на Красной Пристани. Уходящую красоту белых ночей пронзит музыка воинской, морской доблести и славы России.
Под финал праздника в 21:45 мощное звучание сводного духового оркестра соединится со световым шоу «Победы нашей дайте звук!». Так завершится X фестиваль «Дирекцион-Норд».
29 июля вечером духовые оркестры выступят в Новодвинске, 30 июля поздравят Северодвинск с Днем города, где примут участие в концерте «Хотим признаться городу в любви».
Фестиваль духовых оркестров «Дирекцион Норд» неизменно раскрашивает будни северных городов яркими красками. Так будет и в этот раз.
Организатор X фестиваля «Дирекцион-Норд» в Архангельске — областной Дом народного творчества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Архангельской области, Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова».