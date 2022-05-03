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Духовые оркестры на Дне ВМФ в Архангельске

День Военно-Морского Флота России  является одним из значимых праздников Архангельской области. В этом году ключевым событием празднования будет юбилейный X фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд».

12 оркестров из Москвы, Казани, Саратова, Рыбинска, Минска и Архангельской области  станут главными участниками торжеств. Десятый  «Дирекцион – Норд»  пройдет с 29 по 31 июля  в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске  в рамках «Петровских  музыкальных  Ассамблей», организованных Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова»  при поддержке Министерства культуры РФ.

Начнется  празднование  30 июля  с  Торжественной церемонии возложения цветов к памятникам Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Н.Г. Кузнецову,   юнгам Северного флота, к стеле «Архангельск – город воинской славы»,  участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов.
Вечером, 30 июля  в 18 часов всех архангелогородцев и гостей города приглашают на Красную  пристань, где пройдет открытие юбилейного фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд»,  посвященного 350-летию со дня рождения Петра I.

Начнет концерт сводный оркестр фестиваля под управлением начальника военно-оркестровой службы штаба Центрального военного округа полковник Сергея Алеева.

Впервые в Архангельске выступят  Заслуженный коллектив Республики Беларусь образцово-показательный оркестр внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь,,  женский джаз-оркестр «Фантазия» из Казани,  оркестра  им. Аркадия Шацкого Рыбинского драматического театра.

Архангельскую область представят 7 коллективов. Оркестр и рота почетного караула Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» Министерства обороны РФ из Мирного, Гарнизонный оркестр Беломорской военно-морской базы; архангельские  коллективы -  оркестр управления федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области, Главного управления МЧС России по Архангельской области;  молодые  «духовики» Архангельского  морского  кадетского  корпуса  им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и городской духовой оркестр имени В. Н. Васильева.

Главные  мероприятия  Дня ВМФ пройдут 31 июля, во многих из них также примут участие участники фестиваля.

В 11 часов Научно-образовательном центре «Ломоносовский дом» откроется деловая часть Дня ВМФ - конференция «Се есть Петр, Отечества Отец»: влияние петровских реформ на духовную жизнь российского общества».

Традиционно празднование продолжатся возложением цветов к памятникам и мемориалам Архангельска, митингом «Морская дорога Победы» на площади Мира. Затем колонна военных музыкантов торжественно прошествует   по Троицкому проспекту.  

Во второй половине дня жителей и гостей города ждут выступления участников X фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд», которые представят свои программы и дефиле-концерты на двух площадках: площади у театра драмы им. М.В. Ломоносова  и открытой сцене на  Красной пристани.

Концертные программы и выступления  творческих коллективов  будут идти весь день с 15:00 до 20:00.

Музыканты покажут  настоящее шоу, исполнив не только традиционные патриотические марши, но и попурри из любимых всеми отечественных и зарубежных произведений, продемонстрируют как военную выправку и стать, так и настоящее актерское мастерство и чувство юмора.

Подарком всем северянам  ко Дню ВМФ  и кодой фестиваля будет выступление Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота России. Этот коллектив - официальная музыкальная визитная карточка Российского флота, его гордость и достояние. Оркестр отличает высочайший профессионализм, флотский шарм и верность морским традициям. Начальник оркестра - капитан II ранга Валентин Константинович Лященко. Концерт начнется 31 июля в 20:00 на Красной Пристани.  Уходящую красоту белых ночей пронзит  музыка воинской, морской  доблести  и славы России.

Под финал  праздника в 21:45  мощное звучание сводного духового оркестра соединится со световым шоу «Победы нашей дайте звук!». Так завершится  X фестиваль «Дирекцион-Норд».

29 июля вечером духовые оркестры выступят в Новодвинске, 30 июля поздравят Северодвинск с Днем города, где примут участие в концерте  «Хотим признаться городу в любви».

Фестиваль духовых оркестров «Дирекцион Норд»  неизменно раскрашивает будни северных городов  яркими красками. Так будет и в этот раз.

Организатор X фестиваля «Дирекцион-Норд» в Архангельске — областной Дом народного творчества  при поддержке  Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Архангельской области, Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова».

 

26 июль 12:29 | : Культура

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