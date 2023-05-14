В Архангельской области сняли мультфильмы по поморским сказам

В культурно-ландшафтном парке «Голубино» состоялся финальный этап проекта «Мультмастерская для руководителей детских студий анимации Архангельской области». Команда кинофестиваля Arctic open продолжает взаимодействие с легендарной студией «Союзмультфильм».

В этом году результатом сотрудничества стала большая образовательная программа для организаторов региональных студий анимации. Итог обучения - летняя мультсмена, где семь педагогов из городов Архангельск, Мирный, Котлас, а также сёл Нижняя Тойма, Малодоры и Вознесенское вместе с детьми прошли весь путь создания мультика: от поиска сюжета и написания сценария до составления афиши и премьеры на большом экране. Кураторами выступили педагоги-мастера «СоюзМультКлуба» при «Союзмультфильме» Марина Горская и Елена Макаренко.

«Участниками финального этапа проекта стали семь педагогов, прошедших онлайн-обучение, перед ними стояла амбициозная задача - за 10 дней объединить детей в команду и создать мультфильм о северном крае. И они с этой задачей отлично справились и даже превзошли наши ожидания: работа в группах кипела каждый день, юные мультипликаторы активно включились в процесс, каждый смог выбрать себе занятие по душе», - рассказала Елена Прыткова, куратор проекта «Мультмастерская для руководителей детских студий анимации Архангельской области».

В «Голубино» педагоги и 23 ребенка от 12 до 17 лет из разных мультстудий области объединились в четыре команды. Каждая творческая группа на финише презентовала мультфильмы. Анимационные фильмы на смене снимались только на локальную тематику. В центре сюжетов — фольклорная сказка, пинежские икотницы, волшебное влияние колокольного звона и история из Пинежского государственного заповедника. Техника анимации также у каждой команды была разной: рисованная, пластилиновая, кукольная и смешанная.

«Моей коллегой в группе мультипликаторов стала Татьяна Сенькова - педагог дополнительного образования из Архангельска. В нашей команде было пять детей из Верхнетоемского района и областного центра. У каждого был опыт мультипликации. Мы быстро сработались, распределили роли. Кто-то отличился в сценарии, кто-то в раскадровке, некоторые - в разработке персонажей, ну а кто-то собственно, в анимировании. Такой масштабный проект вдохновляет на работу. Поэтому я пишу программу дополнительного образования по мультипликации для детей 6-12 лет. И с нового учебного года в нашей Малодорской школе Устьянского района будет работать мультстудия. Для популяризации и развития этого направления хочется, чтобы в области был организован масштабный летний региональный Мультфестиваль», - комментирует Ольга Велютина, учитель ИЗО, МБОУ "Малодорская СОШ" село Малодоры Устьянского района.

Не только пять мультфильмов по северным сказам стали итогом проекта. Команда Arctic open ставит перед собой цели по развитию региональной мультипликации и дальнейшему продвижению мультстудий региона.

По словам директора проекта «Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов» Тамары Статиковой, в ходе реализации этой инициативы была создана база и условия для работы в регионе мультсообщества. Необходима поддержка перспективного направления, тогда можно ждать настоящего «бума» региональной мультипликации: фестивали, мультлаборатории и, конечно, анимационные фильмы.

Для мультипликаторов и будущих организаторов мультстудий в Архангельской области создана группа ВКонтакте и веб-страница «Мультипликаторы Архангельской области», где собрана база контактов, чтобы быстро найти тех, кто занимается в нашей области анимационными фильмами.

http://multiplicator29.tilda.ws/

https://vk.com/arhanimation

Проект по развитию региональной мультипликации входит в образовательную программу VI МКФ Arctic open и направлен на развитие кинопедагогики, киноклубов и мультипликации в регионе. Проведение Мультмастерской в 2023 году полностью финансировалось из средств двух грантов: Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра Архангельской области.



