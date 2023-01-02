Под "крышей" Arctic open. В Поморье "Союзмультфильм" занялся обучением педагогов

В Архангельской области стартует образовательная программа VI Международного кинофестиваля Arctic open. Проект «Мультмастерская для руководителей детских студий анимации Архангельской области» поддержан Губернаторским центром Поморья и Президентским фондом культурных инициатив. Партнером идеи выступила киностудия «Союзмультфильм». Организаторы объявили прием заявок на обучение, которое пройдет в два этапа – заочный и очный.
На конкурсной основе будут выбраны не менее 20 педагогов, которые станут учениками курса «Анимация». С 25 февраля они окунутся в изучение основ мультипликации, узнают все этапы производства мультфильма. После курса педагоги сами смогут обучать детей этому кропотливому, сложному и увлекательному искусству.
«В мире клипового мышления крайне важно развивать у детей всестороннее мировоззрение. Анимация позволяет научиться художественному вкусу, расширить кругозор, и, безусловно, освоить новые технологии: монтаж, озвучивание и моделирование.Особенно важно развивать креативную индустрию в области анимации в регионах, дать возможность детям осваивать новые профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем и дадут возможность реализоваться и творить на высшем уровне!», - рассказала руководитель детского центра «СоюзМультКлуб» киностудии «Союзмультфильм» Золотарева Юлия Сергеевна.
Первый этап курса «Анимация» от студии «Союзмультфильм» продлится 2,5 месяца. Итогом работы станут мультфильмы, созданные педагогами в различных техниках. С учениками на курсе будут работать как в группе, так и индивидуально режиссёры легендарной мультстудии.
В июне в культурно-ландшафтном парке «Голубино» в Пинежском районе Поморья пройдёт второй этап образовательной программы. Туда отправятся семь педагогов. В течение 10 дней они на практике под руководством кураторов будут создавать мультфильмы вместе с детьми.
Подать заявку на обучение можно по ссылке https://bereginya.timepad.ru/event/2290229/. Приём заявок до 12 февраля.
Для кинофестиваля Arcticopen обучающий курс для педагогов «Анимация»- это второй большой проект, организованный совместно со студией «Союзмультфильм». Весной прошлого года 63 участника инклюзивной Мастерской детской анимации в Архангельске за пять дней под руководством педагогов-мультипликаторов «СоюзМультКлуба» Елены Макаренко и Марины Горской создали восемь готовых мультфильмов о Севере и Архангельской области.