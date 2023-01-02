Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Под "крышей" Arctic open. В Поморье "Союзмультфильм" занялся обучением педагогов

В Архангельской области стартует образовательная программа VI Международного кинофестиваля Arctic open. Проект «Мультмастерская для руководителей детских студий анимации Архангельской области» поддержан Губернаторским центром Поморья и Президентским фондом культурных инициатив.  Партнером идеи выступила киностудия «Союзмультфильм». Организаторы объявили прием заявок на обучение, которое пройдет в два этапа – заочный и очный. 

На конкурсной основе будут выбраны не менее 20 педагогов, которые станут учениками курса «Анимация». С 25 февраля они окунутся в изучение основ мультипликации, узнают все этапы производства мультфильма. После курса педагоги сами смогут обучать детей этому кропотливому, сложному и увлекательному искусству.

«В мире клипового мышления крайне важно развивать у детей всестороннее мировоззрение. Анимация позволяет научиться художественному вкусу, расширить кругозор, и, безусловно, освоить новые технологии: монтаж, озвучивание и моделирование.Особенно важно развивать креативную индустрию в области анимации в регионах, дать возможность детям осваивать новые профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем и дадут возможность реализоваться и творить на высшем уровне!», - рассказала руководитель детского центра «СоюзМультКлуб» киностудии «Союзмультфильм» Золотарева Юлия Сергеевна.

Первый этап курса «Анимация» от студии «Союзмультфильм» продлится 2,5 месяца. Итогом работы станут мультфильмы, созданные педагогами в различных техниках. С учениками на курсе будут работать как в группе, так и индивидуально режиссёры легендарной мультстудии.

В июне в культурно-ландшафтном парке «Голубино» в Пинежском районе Поморья пройдёт второй этап образовательной программы. Туда отправятся семь педагогов. В течение 10 дней они на практике под руководством кураторов будут создавать мультфильмы вместе с детьми. 

Подать заявку на обучение можно по ссылке https://bereginya.timepad.ru/event/2290229/. Приём заявок до 12 февраля.

Для кинофестиваля Arcticopen обучающий курс для педагогов «Анимация»- это второй большой проект, организованный совместно со студией «Союзмультфильм». Весной прошлого года 63 участника инклюзивной Мастерской детской анимации в Архангельске за пять дней под руководством педагогов-мультипликаторов «СоюзМультКлуба» Елены Макаренко и Марины Горской создали восемь готовых мультфильмов о Севере и Архангельской области.

23 январь 10:52 | : Культура

Главные новости


Вилегодский конфуз, или Не пора ли вернуть прямые выборы
Больше, чем кино. Фильм «Фабельманы» Стивена Спилберга

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (226)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20