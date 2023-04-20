Архангельские педагоги становятся по совместительству мультипликаторами

Участники курса «Анимация» сдали онлайн-экзамен. Зачет принимали режиссеры- педагоги киностудии «Союзмультфильм». Учились созданию мультфильмов 26 человек из 18 населённых пунктов Архангельской области и НАО: от Мезени и Нарьян-Мара до Архангельска и Северодвинска. Онлайн-курс - первый, заочный этап проекта «Мультмастерская для руководителей детских студий анимации Архангельской области» и часть образовательной программы VI кинофестиваля Arctic open. Обучение для участников бесплатное благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра региона.

Среди студентов курса руководители мультстудий, педагоги дополнительного образования, работники культуры и социальной защиты Поморья. Они успешно освоили новые знания и профессиональную терминологию: продакшен, шоты, раскадровка, тайминги, просвет, живая статика; попрактиковались в разных техниках анимации, выполняя еженедельное домашнее задание и создавая небольшие этюды.

«Главная цель первого этапа проекта - создание авторской работы, в которой бы каждый взрослый участник проявил себя как настоящий сценарист и режиссер – мультипликатор», - сказала организатор проекта, директор Поморского культурного фонда «Берегиня» Тамара Статикова.

Выпускной работой курса стали мультфильмы, созданные за два с половиной месяца. Режиссёры-педагоги детского центра «СозМультКлуб» при легендарной студии «Союзмультфильм» передавали знания по сценарному мастерству, программам монтажа и режиссуре, делились опытом по организации работы с детьми, созданию рабочего пространства и технического обеспечения съёмок.

Теперь ученики знакомы со всеми техниками анимации: кукольная, перекладная, рисованная, пластилиновая, смешанная и не только. Педагог дополнительного образования Научной библиотеки САФУ Андрей Шубный использовал в создании мультфильма искусственный интеллект. Песочная анимация с элементами перфоманса получилась у педагога Верхнеуфтюгской средней школы Натальи Михайловой, что по словам педагогов, сложный процесс даже для корифеев мультипликации.

Студенты курса создали 25 анимационных работ – это заставки к своим мультстудиям, первые наброски будущих мультфильмов. Уровень участников на старте был очень разным. Некоторые больше пяти лет работают педагогами и руководителями мультстудий, а кто-то впервые увидел программу монтажа. Каждый участник «закрыл» пробелы в знаниях – это и технические навыки, монтаж, глубина образов, детализация персонажа, проработка сценария. После такой плодотворной работы, по словам экзаменаторов, каждый может назвать себя настоящим мультипликатором.

«Во время курса мы воспитывали не только режиссёров, но и мультипликаторов. Все получившиеся работы невероятно самобытные, удивительные. Я была тронута тем, как наши ученики создают добрые, «незлобливые» мультфильмы. Была задача создать заставку, но некоторые не могли удержаться в этих рамках и придумали целые мультфильмы в невероятно сжатые сроки. Это и нас «заряжало», - говорит педагог курса Елена Макаренко.

В сюжетах мультфильмов выпускников курса можно отыскать брендовых персонажей для Архангельской области и для каждого района в частности. География участников обширна: Нарьян-Мар, Мезень, Северодвинск, Ненокса, Мирный, Каргополь, Коноша, Вельск, Октябрьский, Малодоры, Котлас, Коряжма, Верхняя Уфтюга, Вознесенское, Нижняя Тойма и Архангельск.

Заяц и белый медведь, следующие за звездой в Арктике, птичка - малиновка, пролетающая над Устьянским районом, фотоаппарат, снимающий памятные места Поморья, лис с герба Мезенского района, пёс Нордик, любящий полакомиться рыбкой и чайка, парящая над Архангельском. И даже «Поморская азбука» – готовый мультфильм Марианны Тихомировой, где на каждую букву алфавита приходится слово из поморской говори. Это лишь малая часть персонажей выпускных работ участников. Команда кинофестиваля Arctic open планирует использовать эти образы в сувенирной продукции для дальнейших проектов.

По мнению студентов такой образовательный интенсив не только значительно повысил уровень компетенций, но и «спас от выгорания». В планах – создание мультипликации с детьми, участие в конкурсах и фестивалях анимации и, конечно, работа над собственными шедеврами.

«Ценно было услышать, что те знания, которые мы передали, вдохновили учеников не только на создание финального экзаменационного фильма, но и на новые свершения - многие рассказывали о предстоящих проектах. Отчётные работы получились такими сказочно-добрыми, пронизанными огромной любовью к миру, людям и родному краю», - комментируем педагог курса Марина Горская.

Надежда Рогозина, руководитель мультстудии «Радуга» из поселка Октябрьский на зачете сказала: «Я пришла сюда не только за знаниями, но и за вдохновением, и здесь я получила его сполна! Крепко держу теперь вдохновение за хвост и рассчитываю на творческое лето!».

Долго ждать следующего этапа обучения не придётся. Уже в июне стартует второй, очный этап проекта – летняя Мультсмена в ландшафтном парке «Голубино».

Семь педагогов, прошедших онлайн курс «Анимация», отправятся в Пинежский район, где вместе с детьми из мультстудий области и под кураторством «Союзмультфильма» за 10 дней придумают и создадут мультфильмы про Архангельскую область.

Проект «Мультмастерская для руководителей студий анимации Архангельской области» проходит в рамках образовательной программы культурно-просветительского фестивального проекта «Киномост ARCTIC OPEN: новые формы кинопоказов», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Архангельской области, Губернаторским центром Архангельской области.



