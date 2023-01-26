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Киномарафон Arctic open начнется с фильма «У самого Белого моря»

Фильм «У самого Белого моря»  станет фильмом открытия киномарафона Arctic open. Показ состоится 18 февраля в Архангельске в Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова. 

Киномарафон Arctic open — это эхо международного кинофестиваля стран Арктики, который проходит в Архангельской области с 2017 года. С 2019 года к киномарафону присоединились и другие регионы России. В 2020 году киномарафон прошел онлайн, чем увеличил географию втрое. Киномарафон Arctic open 2023 традиционно предлагает широкому зрителю познакомиться  с новыми, авторскими  фильмами, которые вошли в программу VI МКФСА Arctic open. В программе киномарафона этого года также представлены  картины дебютантов, известных  режиссеров и  кинокомпаний-партнеров. Кроме того, в этом году будет создан каталог фильмов МКФСА Arctic open. Киномарафон Arctic open - 2023 проводится в рамках проекта «Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов» реализуется при поддержке Губернаторского центра Архангельской области, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Архангельской области.

«У самого Белого моря»  -  совместный проект Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» и киноконцерна «Мосфильм». На Международном кинофестивале дебютов евразийского континента «Одна шестая» фильм стал лауреатом в номинации «Лучший актерский ансамбль». Картина создана при поддержке Министерства культуры РФ. 

Выпускник ВГИК им. С.А. Герасимова Александр Зачиняев написал сценарий к фильму. «У самого Белого моря» - историю о мальчике Сане, воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море, и однажды детская непримиримость и жажда справедливости приводят ребенка на маленький остров. Сане придется столкнуться с местным «отшельником» и даже полицией, но, главное, подросток бросит вызов самой стихии. Роль деда Николая сыграл Заслуженный артист России Борис Галкин, роль полицейского Андрея досталась Дмитрию Куличкову. Главная женская роль – у Елены Маховой.

Главную роль исполнил Никита Манец – юный актер, в фильмографии которого уже более 26 ролей, в том числе роли в сериале «Пищеблок» и комедии «Артек. Большое путешествие». 

СМИ о фильме:

Трое на острове, не считая собаки: Драма «У самого Белого моря» как педагогическая поэма для взрослых https://rg.ru/2022/09/08/u-samogo-belogo-moria-kak-pedagogicheskaia-poema-dlia-vzroslyh.html 

«У самого Белого моря»

Жанр: драма, семейный, 12+   

Режиссер-постановщик, автор сценария – Александр Зачиняев; 

Оператор-постановщик – Александр Родин; 

Художник-постановщик – Владимир Наместников; 

Художник по костюмам – Елена Ермакова; 

Композитор - Алексей Чинцов

Продюсеры – Владимир Малышев, Фёдор Попов, Карен Шахназаров 

Производство: «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», ФГУП киноконцерн «Мосфильм».

 Главные роли, актеры:

Николай – Борис Галкин

Саня – Никита Манец

Андрей – Дмитрий Куличиков

Татьяна – Елена Махова

 Режиссёр-постановщик и автор сценария фильма Александр Зачиняев родился на в 1990 году в Карельской АССР. Окончил актерский факультет театрального училища имени Бориса Щукина. С 2011 года - актёр Нового московского драматического театра. С 2016 года - актёр Московского театра комедии. Исполнил более  20 ролей в кино и сериалах, озвучил десятки ролей в кино.

В 2019 году окончил сценарно-режиссерский факультет ВГИКа (курс В.И. Романова и В.С. Калинина). Его дипломный сценарий «У самого Белого моря» занял 1-е место на международном студенческом фестивале ВГИК в 2019 году. Автор короткометражного фильма «Служебный вход» (2019 год)


16 февраль 18:16 | : Культура

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