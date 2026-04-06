Правосудие наконец-то встало на сторону "Рико"

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Согласно предъявленному обвинению 07.09.2026 ранее судимый обвиняемый, находясь на остановке общественного транспорта недалеко от дома № 106 по ул. Воскресенская г. Архангельска, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, нанес водителю рейсового автобуса ООО ТК «Рико» удар по голове, от которого последний потерял сознание и упал, ударившись головой об асфальтовое покрытие.

В результате потерпевшему причинены телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал частично, указав, что нанес удар мужчине по голове поскольку водитель автобуса плохо управлял транспортом, конфликтовал с ним и другими пассажирами в пути следования, а при остановке автобуса был агрессивно настроен к людям, вышедшим из автобуса, что обвиняемый воспринял в качестве угрозы, которую необходимо предотвратить.

Уголовное дело будет направлено мировому судье участка № 3 Ломоносовского судебного района г. Архангельска для рассмотрения по существу.