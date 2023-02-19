Летнее меню 2023 года

САЛАТЫ

Клубнику нарезать. Натереть цедру лимона, выжать сок. Авокадо очистить от кожуры, удалить сердцевину, мякоть нарезать тонкими полосками, которые разрезать пополам и сбрызнуть лимонным соком. Соединить клубнику, авокадо и очищенные креветки. Растительное масло, уксус, соль, перец и сахар смешать и слегка окропить этой смесью салат. Йогурт смешать с цедрой лимона и этим соусом заправить салат. Готовое блюдо украсить листочками базилика.

Баклажаны нарезать полукольцами, посолить и оставить на 15 минут. Сделать заправку для салата из пропущенного через пресс чеснока, горчицы, меда, сока лимона, соли, перца и оливкового масла. Баклажаны промыть в воде и обсушить на салфетке. Обжарить баклажаны на оливковом масле до румяной корочки. Готовые баклажаны щедро полить заправкой и оставить мариноваться. Нарезать помидоры тонкими ломтиками, а брынзу кубиками. Добавить помидоры и брынзу к баклажанам. На плоское блюдо выложить листья салата, на них баклажаны с помидорами и брынзой. Посыпать салат мелко нарубленной зеленью и измельченными грецкими орехами.

Очистить молодую морковь и натереть на терке, как для корейской моркови. Нарезать овощечисткой огурец и добавить к моркови. Очистить свежий имбирь и чеснок. Чеснок мелко порезать, имбирь натереть на мелкой терке. Все хорошо растереть в ступке до однородной массы. Добавить растительное масло, соевый соус и взбить до эмульсии. Влить в салат заправку, перемешать, дать постоять около 30 минут в прохладном месте. Посыпать кунжутом.



Очистить и измельчить один персик. Оставшиеся 4 нарезать на кружочки, убирая косточки. Соединить в кухонном комбайне нарезанный персик, зеленый лук, нарезанную кинзу, мед, соль, цедру лайма, сок лайма, молотый тмин и чили, влить немного текилы. После получения однородной массы добавить растительное масло и еще немного прокрутить в комбайне, пока масса полностью не смешается. На решетку для гриля выложить ломтики персиков и смазать с обеих сторон получившимся соусом. Подрумянить персики на гриле с обеих сторон 3—5 минут, пока не появится легкая поджаренность. Выложить на блюдо кресс-салат и рукколу. Сверху салата ломтики поджаренных персиков и ломтики обжаренного на сковородке сулгуни. Полить оставшимся персиковым соусом, украсить веточками кинзы.

ЗАКУСКИ

Слоеное тесто разморозить и развернуть в один слой. Порезать на прямоугольники 7х7 см. Подготовить порционные кусочки рыбки (соленой или копченой): очистить от костей, порезать. На тесто положить кусочек рыбки и небольшой кубик сыра, свернуть конвертиком или треугольником. Смазать взбитым яйцом. Выложить всё на противень, устеленный пергаментной бумагой и смазанный маслом. Выпекать в хорошо разогретой духовке не больше 10 минут (до золотистой корочки).

Приготовить основу: натереть сваренные яйца и сыр, смешать с майонезом, чесноком и зеленью. Ветчину нарезать круглыми ломтиками, а затем каждый круг перерезать напополам, т.е. сделать полуокружности. Скрутить каждую полуокружность в виде трубочки, связать перышком зеленого лука у основания и установить, как человечков. Наполнить получившуюся полутрубочку начинкой на 2/3 части, а сверху положить помидор черри (словно «голова» получившегося человечка). Можно даже глаза нарисовать майонезом. Украсить фигурки зеленью.

СУПЫ

Свежие огурцы промыть и дать стечь воде. Соединить в ступке кедровые орешки с чесноком и растолочь пестиком в кашицу. Огурец порезать мелкой соломкой. Натуральный йогурт (или кефир) соединить в отдельной мисочке с оливковым маслом и взболтать венчиком. Разбавить минеральной водой. В большой тарелке соединить огурцы с орешками и залить йогуртом, перемешать. Посолить и поперчить суп по вкусу. Подавать с зеленью укропа.



Кальмары сложить в миску и залить кипятком, тщательно перемешать и слить его. Порезать кальмары кружочками или соломкой, отложить в сторону. Картофель очистить и порезать мелкими кубиками, брокколи промыть и разобрать на соцветия, морковь очистить и натереть на крупной терке. Стебель сельдерея порезать полукольцами, лук-шалот очистить и мелко нарезать (тонкими четвертинками). Помидор вымыть, порезать небольшими кусочками одинакового размера. В кастрюле вскипятить воду, опустить картофель и довести до кипения. Варить при слабом кипении 10 минут. В растительном масле поджарить морковь с луком, непрерывно их помешивая. Добавить в сковороду помидор и перемешать, готовить еще пару минут. Добавить зажарку вместе с брокколи и сельдереем в суп и перемешать. Готовить овощной суп 5 минут при слабом кипении, добавить кальмаров, посолить, поперчить по вкусу и готовить еще минуту на небольшом огне. Зелень промыть и нашинковать, добавить в готовый суп и снять его с огня. Дать настояться.



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Мякоть телятины порезать на порционные куски, положить в кастрюлю и залить минеральной водой. Хорошенько помять мясо руками. Из лимона выжать сок и добавить к мясу с водой.

Репчатый лук порезать кольцами и тоже добавить к мясу. Петрушку (прямо пучком) помыть и положить к остальным ингредиентам (не резать!). Посолить и поперчить по вкусу. Оставить мариноваться минимум на четыре часа. Нанизать мясо на шампуры (можно вперемежку с луковыми кольцами) и приготовить на углях.

Отварить макароны в большом количестве подсоленной воды и откинуть на дуршлаг. В чаше блендера смешать чеснок, лук, орегано, измельчить до однородной массы, но не в пюре. Нагреть оливковое масло, добавить измельчённые овощи и жарить до золотистого цвета. В блендере измельчить помидоры, базилик, соль и перец, перелить в маленькую кастрюльку и варить, помешивая, около 5 минут. Добавить шпинат, тушите 5 мин. Добавить креветки, соединить с обжаренными овощами. Моцареллу раскрошить. Смешать макароны с томатной массой и моцареллой.

Белую фасоль замочить на несколько часов, слить воду, залить новой и отварить до готовности в подсоленной воде. Филе морской рыбы промыть, отварить, нарезать небольшими кусочками. Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на сковороде в смеси сливочного и растительного масел, добавить натёртую морковь, протушить, добавить истолчённый чеснок, подержать минуту, добавить половину отваренной фасоли, разровнять, выложить рыбу, сверху – оставшуюся фасоль. Протушить на среднем огне минут 15. При подаче к столу посыпать измельчённой зеленью укропа и петрушки.



Овощи помыть, обсушить. Кабачок, баклажаны, помидоры и моцареллу нарезать кружочками. Баклажаны и кабачок слегка обжарить на сковородке-гриль. Посолить их, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Репчатый лук нарезать полукольцами, обжарить на оливковом масле, выложить на дно огнеупорной формы (21х21). Поочередно выложить кружочки баклажана, кабачка, помидора, моцареллы. На каждый кружок баклажана положить тонкий слайс бекона. Сбрызнуть овощи оливковым маслом, белым бальзамическим уксусом, посыпать смесью ароматных итальянских трав, добавить раздавленный чеснок. Запекать около получаса. При подаче посыпать тертым пармезаном и свежей зеленью.