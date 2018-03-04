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Эльвира и НТВ. Дети из Архангельской области прорываются на большой телеэкран (видео)

После выступления в одной четвёртой финала в комнате ожидания оказались девять участников вокального конкурса «Ты супер!», но только четверо получили путевку в полуфинал.

Одной из счастливцев оказалась маленькая жительница Котласа Эльвира Филатова. О перипетиях телеконкурса рассказывает издание «Регион29».

- Напряжённая обстановка создавалась за счёт того, что каждый из членов жюри выбирал одного участника.

Перед зрителями и судьями Эльвира Филатова исполнила композицию Human. Виктор Дробыш почти разу оценил выступление юной конкурсантки, чуть больше времени потребовалось Юлианне Карауловой. Игорь Крутой и Сергей Лазарев нажали на кнопки в самом конце мелодии.

Но место в полуфинале котлашанка получила благодаря Юлианне Карауловой, которая делала свой выбор последней. Теперь наша участница поборется за место в финале среди восьмёрки лучших. 

Суть проекта «Ты супер!» — дать шанс детям с трудной жизненной судьбой проявить свои таланты и получить возможность стать настоящими звёздами. 

Юная Эльвира Филатова занимается вокалом с трёх лет. Девочка играет на фортепиано и уже не раз становилась лауреатом городских, региональных, областных и всероссийских конкурсов. Она больше года находится в детском доме, но и там активно продолжает развивать свои таланты. 

23 апрель 11:10 | : Видеозал / Культура

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