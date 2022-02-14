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В поселке Гидролизного завода идет борьба с последствиями волюнтаризма Редькина

Напомним, уже доказано, что коммунальная беда, постигшая часть Маймаксанского округа и приближающаяся к экологической катастрофе, плод управления бизнесменом Редькиным компанией «Водтранссервис». Администрации Архангельска пришлось принимать срочные меры…

Глава города Дмитрий Морев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. Это позволяет направить дополнительные силы и средства на ликвидацию подтопления по ул. Гидролизной, ул. Вельможного, ул. Юности и
ул. Буденного.

Уже сегодня данные силы задействованы: осушением занимаются илососы МУП «Городское благоустройство» и техника «РВК-Архангельск», которую также привлекла администрация города. Оценить первые результаты усиления и поставить задачи на ближайшие дни сегодня выехал заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов.

- В поселок Гидролизного завода мы направили новые мощные илососы «Городского благоустройства». Администрация Маймаксанского округа выявляет наиболее сложные участки, где вода скопилась на придомовых территориях, и координирует план действий бригад. Сейчас две единицы техники задействованы на осушении во дворах на перекрестке улиц Буденного и Юности. Гидравлическая станция «РВК-Архангельск» направлена на другой участок – по улице Вельможного. Таяние снега продолжается, поэтому техника будет работать здесь вплоть до устранения подтопления, - подчеркнул Владислав Шевцов.

Администрации Архангельска удалось добиться, чтобы на канализационной насосной станции, которая принадлежит частной компании бизнесмена Редькина, был включен дополнительный насос. Это позволило за ночь снизить уровень воды на 30 см.

 

22 апрель 14:20 | : Скандалы

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