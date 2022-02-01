Редькин неприкасаемый. Маймакса так и будет тонуть в нечистотах

Вчера Маймаксанский округ Архангельска постигла очередная экологическая катастрофа – на улицы поселка Гидролизный вылились нечистоты из канализационного коллектора. Не в первый раз, подобное случилось в ноябре прошлого года.
Профессиональные коммунальщики сходу определили виновного – бизнесмена Редькина, в чьих частных руках находится компания «Водтранссервис», обеспечивающая работу районной насосно-канализационной станции. Принцип простой. Если станция работает, перекачивает канализационные стоки, они спокойно «уходят» на центральные очистные на Сульфате. Если станция останавливается, то уровень нечистот превышает пределы допустимого, сточные воды переполняют колодцы и затапливают территорию.
Тогда с грехом пополам справились. Однако КНС до сих пор находится в управлении фирмы, которая, по некоторым данным, существует на грани банкротства.
Жители округа в ужасе ожидает очередного прорыва.
А пока администрация округа в лице замглавы Андрея Доронина отделывается вот такими «официальными» объяснениями:
- В администрации города состоялась комиссия с участием представителей департамента городского хозяйства и собственника. С собственником была проведена работа о недопустимости в дальнейшем подобных действий.
Ликвидировать последствия подтопления придется «РВК-Архангельск». Именно ликвидировать… а не наладить нормальную работу КНС. Для чего сначала надо отобрать станцию у Редькина как неэффективного собственника и передать в надежные профессиональные руки.
Жители Гидролизного продолжают оставаться заложниками паралича власти.