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За сошедший со свай дом на улице Суфтина ответит управляшка

27 июня 2021 года деревянный жилой дом №13/1 по улице Суфтина в городе Архангельске, 1959 года постройки, сместился со свайного основания.  Предварительно установлено, что указанный дом в августе 2020 года был признан аварийным. Имеются основания полагать, что управляющая компания ненадлежащим образом содержала и обслуживала указанный дом, в связи с чем  следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Владимир Кулаков на месте происшествия принял граждан, проживающих в указанном доме.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

01 июль 11:49 | : Скандалы

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