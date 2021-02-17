За сошедший со свай дом на улице Суфтина ответит управляшка

27 июня 2021 года деревянный жилой дом №13/1 по улице Суфтина в городе Архангельске, 1959 года постройки, сместился со свайного основания. Предварительно установлено, что указанный дом в августе 2020 года был признан аварийным. Имеются основания полагать, что управляющая компания ненадлежащим образом содержала и обслуживала указанный дом, в связи с чем следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Владимир Кулаков на месте происшествия принял граждан, проживающих в указанном доме.
Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.