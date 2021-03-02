Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«На работе на хорошем счету». Убийца с озера Красное оказался школьным работником

Сегодня на заседании Приморского районного суда г. Архангельска, где избиралась мера пресечения Ивану Агафонову, убившему одного и пытавшемуся заживо сжечь еще пять человек, открылись подробности его биографии.

Как выяснилось, житель заштатного Пертоминска в течении многих лет работал инженером-программистом среднего учебного заведения. Вел кружок робототехники. По месту работы оценивается положительно – «был инициативен и ответственен». Ранее не судим.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 28 марта с.г. Агафонов выпивал с сотоварищами-северодвинцами в рыбацкой избе на озере Красное, что в Приморском районе. В ходе совместного распития горячительных напитков нанес ножевые ранения двоим, позже подпер входную дверь и подпалил бревенчатую постройку. Пятерым удалось выбраться из огня. Одному – нет.

Суд предсказуемо избрал обвиняемому заключение под стражу.  

31 март 13:55 | : Скандалы

Главные новости


Конституционный Суд уточнит, кто есть кто у коренных народов
Деньги любят счёт. Миф о поморском туризме

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20