«На работе на хорошем счету». Убийца с озера Красное оказался школьным работником

Сегодня на заседании Приморского районного суда г. Архангельска, где избиралась мера пресечения Ивану Агафонову, убившему одного и пытавшемуся заживо сжечь еще пять человек, открылись подробности его биографии.
Как выяснилось, житель заштатного Пертоминска в течении многих лет работал инженером-программистом среднего учебного заведения. Вел кружок робототехники. По месту работы оценивается положительно – «был инициативен и ответственен». Ранее не судим.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 28 марта с.г. Агафонов выпивал с сотоварищами-северодвинцами в рыбацкой избе на озере Красное, что в Приморском районе. В ходе совместного распития горячительных напитков нанес ножевые ранения двоим, позже подпер входную дверь и подпалил бревенчатую постройку. Пятерым удалось выбраться из огня. Одному – нет.
Суд предсказуемо избрал обвиняемому заключение под стражу.