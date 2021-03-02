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Пожар в рыбацкой избе на озере Красное оказался зловещим преступлением

Вскрылись зловещие подробности пожара в Приморском р-не Архангельской области, о котором мы сообщали ранее.

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя посёлка Пертоминск, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.3 ст. 30, п. «а, д» ч.2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство пяти лиц, совершенное  особой жестокостью).

Напомним, что 28 марта 2021 года утром в рыбацкой избе на озере Красное в нескольких километрах от деревни Красная Гора МО «Пертоминское» Приморского района произошел пожар, в результате которого погиб 37-летний житель поселка села Ненокса. При этом  трое пострадавших с ожогами и другими травмами бортом санавиации  были эвакуированы в Архангельскую областную больницу, у одного из них зафиксированы ножевые ранения.

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России «Приморский», установлено, что пожар произошел в результате поджога, которому предшествовал конфликт с  местным жителем.

По предварительной информации, шестеро мужчин из города Северодвинска прибыли на озеро Красное на рыбалку и остановились в рыбацкой избе. Вечером к ним пришел 41-летний житель поселка Пертоминск и пригласил в другую  избу, в которой находился его брат, для совместного употребления спиртных напитков. Трое из северодвинцев приняли приглашение. В ходе общения 41-летний местный житель на почве личной неприязни к чужакам нанес 30-летнему гостю несколько ножевых ранений, а также предпринял попытку нанести удар ножом другому северодвинцу, но тот увернулся, оказал активное сопротивление и ударил подозреваемого. Мужчины вернулись в рыбацкую избу, оказали раненому медицинскую помощь и легли спать. Ночью проснулись от того, что снаружи горела изба, а входная дверь была заблокирована. Благодаря тому, что пяти мужчинам удалось выбить входную дверь и выбраться из горящего сооружения, троих пострадавших своевременно госпитализировали в больницу, преступный умысел, направленный на  убийство  рыбаков, не был доведен до конца, по не зависящим от подозреваемого обстоятельствам. Один из находившихся в избе мужчин выбраться не смог и скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан и доставлен в областной центр для участия в следственных действиях. В ходе допроса он признал свою вину и пояснил следователю, что в нетрезвом состоянии у него произошел конфликт с приехавшими на рыбалку мужчинами, которые его избили. Из чувства мести он решил поджечь избу, в которой те находились. При помощи бензина и тряпок он устроил поджог, предварительно подперев входную дверь, и скрылся с места преступления. В содеянном раскаивается.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

30 март 11:06 | : Происшествия

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