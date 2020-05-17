В детсаду Котласа насильно воспитывали трансгендеров

Скандал разгорелся еще в марте, когда в распоряжении мамы одного из воспитанников детсада «Родничок» оказалась флешка с записью камер видеонаблюдения.
Одна из воспитателей «в педагогических целях» насильно переодевала мальчиков в девичьи платья и в таком виде выставляла перед детьми.
По ее словам, таким образом она «хотела объяснить малышам, чем мальчики отличаются от девочек». Детишки смеялись и издевались над наказанными.
Все это происходило при попустительстве заведующей детсада.
Любой сексопатолог может объяснить, насколько опасны подобные «эксперименты» в период половой самоидентификации.
Свою оценку действиям горе-педагогов уже дала детский омбудсмен Архангельской области Ольга Смирнова.
Несмотря на то, что почти полгода назад родители пострадавшего ребенка обратились с заявлениями в соответствующие органы, общественность до последнего момента была не в курсе инцидента.
Ждем развития событий…
(на фото: тот самый «Родничок»… ждет новых воспитанников)