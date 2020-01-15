Александр Донской требует снять табу с женских месячных. С 8 марта, девочки!

Бывший мэр Архангельска исполнил свое обещание – 8 марта рассказал женщинам все, что они еще не знали про… менструацию
Принять участие в перфомансе художник Александр Донской пригласил художественную гимнастку. На глазах у зрителей девушка принимала чувственные и грациозные позы, садилась на шпагат, делала перевороты и кувырки, демонстрируя красоту и гибкость тела. При этом на ее трико ярко алели пятна от менструации. Таким шокирующим способом Александр Донской заострил внимание общества на важной социальной теме – свободе женщин полностью принимать себя, распоряжаться своим телом, не стесняясь любых его проявлений.
В России женские месячные - своего рода табу. С детства девочкам внушают, что критические дни – это нечто постыдное, неприличное, то, что о чем не говорят вслух и ни в коем случае не обсуждают с мужчинами. Женщины испытывают за месячные вину и стыд, как будто это не естественное состояние организма, свидетельствующее о фертильности, а преступление. Перфоманс Александра Донского был призван показать, что женщины красивы 365 дней в году независимо от цикла. Женщины имеют право любоваться своим телом, подавать его так, как им хочется, и открыто говорить обо всем, что с ними происходит.
Также Александр Донской представил общественности инсталляцию "Рабыня Louis Vuitton". Это скульптура темнокожей девушки, все тело которой заклеймено логотипами модного дома, торгующего философией роскоши. Она взращена обществом потребления, полностью зависима от мужчин, готова отдаться за брендовую вещь. По мнению художника, это современная форма женского рабства.
В 2020 году в Международный женский день уже не актуально вспоминать Клару Цеткин и Розу Люксембург. Гораздо важнее напомнить людям о ментальных скрепах, которые до сих пор определяют положение женщин в российском обществе.
По этическим соображениям редакция не может опубликовать фотографии вчерашнего шабаша в «Точке Джи». Но поверьте на слово – это гадость…
(кадр из к/ф «Белое солнце пустыни»)