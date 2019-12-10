Донской и критические дни. Бывший мэр Архангельска продолжает эпатировать общество

Предприниматель в области развлекательного бизнеса, управлявший Архангельском с 2005 по 2007 г.г., возомнил себя большим художником. Вот, как он собирается отметить Женский день 8 марта…
Из пресс-релиза:
Принять участие в своем новом перфомансе художник пригласил художественную гимнастку. По задумке Александра Донского, она будет позировать, принимая чувственные позы и показывая красоту тела. При этом на трико девушки будут отчетливо видны пятна от менструации. Таким провокационным способом прогрессивный российский художник привлечет внимание общества к важной социальной теме – свободе женщин полностью принимать себя, распоряжаться своим телом и не стесняться любых его проявлений.
В России женские месячные - тема, которую принято игнорировать, своего рода социальное табу. Поколениями в головы российских женщин вкладывали, что критические дни – нечто грязное, постыдное, неприличное, то, что о чем не говорят вслух. Женщины испытывают за месячные вину и стыд. Приобретая прокладки и тампоны в аптеке или супермаркете, они стараются не привлекать к себе внимание, стесняются задать лишний вопрос продавцу, как будто критические дни – постыдное действо, в котором они виновны. Но женщина прекрасна и красива независимо от цикла, в любой день календаря. Она имеет право распоряжаться своим телом, подавать его так, как хочет сама, и открыто говорить обо всем, что с ней происходит.
Право женщин открыто говорить о критических днях актуальна не только для России, но и для всего мира. Так, 25 февраля 2020 года Шотландия стала первой в мире страной, где прокладки и тампоны в общественных местах будут доступны для женщин совершенно бесплатно. Решение закреплено на законодательном уровне.
Также 8 марта Александр Донской представит инсталляцию "Рабыня Louis Vuitton". Она поднимает проблему зависимости женщины от мужчины: готовности отдаться за брендовую вещь, являющуюся современным рабством.
По мнению Александра Донского, Международный женский день – повод не только подарить женщинам дежурные тюльпаны и конфеты, но и поговорить о том, что для них действительно важно, освободиться от ментальных скреп, которые сковывают российское общество
Напомним, в феврале месяце представители Донского заявили о его желание принять участие в губернаторских выборах 2020 года. Крепись, Поморье!