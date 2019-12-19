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Нарочно не придумаешь: В интернете «освящают» маски от коронавируса

В Русской Церкви предупредили о мошенниках, «освящающих» маски от коронавируса

Смоленская епархия предупредила верующих, что в интернете действуют мошенники, предлагающие приобрести амулеты и маски от коронавируса с усилением их действия «освящением в церкви у священника».

«Смоленская епархия предупреждает смолян о действии мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для «увеличения их зоны действия» является кощунственным, так как противоречит учению Церкви о святости и освящении», — говорится в сообщении на епархиальном сайте.

В епархии подчеркнули, что «Церковь, в лице своих священнослужителей всегда в самые трудные минуты, горе и радости была со своим народом, помогая ему».

В заявлении напоминается, что Святейший Патриарх Кирилл направил Председателю КНР Си Цзиньпину послание «с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, потерявшим близких в результате вспышки коронавирусной инфекции».

Также в епархии сообщили, что появление мошеннического объявления прокомментировал сенатор Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов, назвавший данную информацию «хайпом» и попыткой злоумышленников заработать на панике и слухах.

«Призываем дорогих смолян быть осторожными, беречь себя и не доверять подобным действиям злоумышленников», — заключили в Смоленской епархии.

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здоровья международного значения.

На Китайском Патриаршем подворье в Москве — в храме святителя Николая в Голутвине сообщили, что будут еженедельно совершать молебен о спасении от эпидемии коронавируса.  

08 февраль 09:11 | : Скандалы / Верую

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