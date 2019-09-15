Проповеди вместо лекций? Студентов-медиков насильно сгоняют на встречи с отцом Евгением (Соколовым)

От студентов Северного медицинского государственного университета стали поступать жалобы на то, что лекции по будущей специальности им заменили беседой с главным миссионером Архангельской области Евгением Соколовым. Причем присутствовать должны были все, не взирая на принадлежность к религиозным конфессиям, а также агностики и атеисты.
Отметим, что именно этот представитель Архангельской епархии отличается ортодоксальными взглядами по многим вопросам и излишней резкостью в своих проповедях.
На лекцию Соколова, по свидетельству очевидцев, согнали весь поток четвертого курса. Присутствовали как преподаватели, так и сама ректор вуза Любовь Горбатова.
Наблюдатели сходятся во мнении, что при ректоре Павле Сидорове о таком и помыслить было невозможно. Особенно о молебне на кафедре психиатрии.
Сами же студенты-медики свидетельствуют, что не очень поняли, о чем им вещал священнослужитель. Что-то о «национальном духе» и вреде добрачных связей…