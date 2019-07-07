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Проснись, Карпунов! Провал реформы здравоохранения в Архангельской области

Рассказывает депутат АрхОблСобрания Ирина Чиркова («Справедливая Россия»):

Вот он, провал первичного звена здравоохранения во всей красе. Родители из посёлка Брин-Наволок (и всего МО «Ракульское» Холмогорского района, около 1000 жителей) опасаются за здоровье своих детей.

Летом они уже обращались ко мне по поводу прекращения постоянного приема фельдшера - специалист ушёл в декретный отпуск. На мой запрос Минздрав АО пообещал организовать в Брин-Наволоке еженедельные выездные приемы взрослого и детского населения специалистами из Емецкой больницы, сославшись на то, что целая ставка не положена ввиду малочисленности проживающих в МО.

Но проблема в медобслуживании детей снова обнажилась. Тем более осень - начало традиционной заболеваемости среди школьников и детсадовцев. Сегодня, например, врач общей практики не принял подростка 17 лет с температурой. Больному парню выдали жаропонижающую таблетку и сказали ехать в Емецк (а это 36 км). Врач-педиатр приезжал во вторник, обещал в следующий раз приехать лишь через две недели. Больных детей опять будут отправлять на прием в Емецкую больницу. Понятно, что родители возмущены - на осмотр, за каждой справкой или выпиской нужно ехать в Емецк.

Печально все это. Мало того, что семьи страдают от неудобства и финансовых затрат на проезды, - ситуация может привести к самолечениям, осложнениям. Срочно направила в адрес министра здравоохранения письмо с просьбой взять вопрос по Брин-Наволоку на личный контроль. Думаю, однако, что подобные вещи творятся повсеместно в малых поселениях. Отраслевая стратегическая проблема, которой никто, похоже, не занимается...

13 сентябрь 11:24 | : Скандалы

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