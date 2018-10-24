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Игорь Арсентьев (ЛДПР): Кто додумался превратить Почту России в "наливайку"?!

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и рыболовству Архангельского областного Собрания депутатов Игорь АРСЕНТЬЕВ (фракция ЛДПР) подверг резкой критике намерения ФГУП «Почта России» начать торговлю пивом в почтовых отделениях.

 

- К компетенции нашего комитета относится и сфера торговли. Насколько мне известно, на сегодняшний день дефицита при розничной продаже алкогольной продукции, в том числе и в сельских районах области, не наблюдается, - отметил Игорь Арсентьев. – Поэтому я всецело поддерживаю своего коллегу, депутата Государственной Думы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, который назвал торговлю пивом в отделениях «Почты России» очередных шагом к спаиванию населения страны.

Еще в 2017 году мне встречались почтовые отделения, где уже тогда торговали пивом. По сути, отделения почтовой связи в небольших населенных пунктах региона со временем могут превратиться в некое подобие «наливаек», где ради дополнительного заработка сотрудники из-под полы начнут торговать и крепкими спиртными напитками. Кроме того, хотелось бы отметить, что у таких компаний как «Почта России» или, скажем, РЖД, которое то и дело проводит всевозможные лотереи, далеко не все в порядке с качеством оказания основных услуг, а зарплаты рядовых сотрудников крайне низкие.

Думается, руководству ФГУП «Почта России» неплохо бы навести порядок в профильной деятельности предприятия, довести оплату труда почтальонов до приемлемого уровня, а уж потом думать о дополнительных видах деятельности. Лично я убежден, что превращать сельские отделения почтовой связи в «сельпо» или «наливайки» недопустимо! – заявил депутат Арсентьев.

17 январь 15:31 | : Скандалы

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