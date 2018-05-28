Священник, призывавший прихожанок смотреть порнофильмы для ублажения мужа своего, подвергнут порицанию

В российском обществе проявилось движение так называемой «соборной молитвы по соглашению с Болгаром», отличающейся от традиционной частной благочестивой практики. Ее активными участниками настойчиво пропагандируется идея об особой чудодейственной силе молитвы, совершаемой совместно с ее инициатором штатным клириком Чистопольской епархии протоиереем Владимиром Головиным в г. Болгар (Татарстан). Вовлечение десятков или сотен тысяч, а по словам рекламы данного движения, «миллионов людей по всему миру» в это массовое действо привело к тому, что в сети интернет появляются свидетельства противопоставления участников указанной практики всей полноте Русской Православной Церкви.

Такое положение вызывает у руководства Чистопольской епархии пастырскую обеспокоенность, потому что означенная тенденция может привести ее участников к изоляции по отношению к другим членам нашей Церкви. Данное заявление направлено на прояснение сложившейся ситуации и на преодоление возникшей проблемы.

Публичная деятельность протоиерея Владимира Головина стала предметом острой полемики в православном сообществе и причиной смущения многих людей. И это смущение приходится признать вполне обоснованным по нижеследующим причинам. Размещенные в открытом доступе в интернете проповеди прот. Владимира Головина содержат явно противоречащие православному учению утверждения. Например, о том, что у Христа «в одной сущности – две природы». Или о том, что будто бы Христос «мог пасть», но «победил в себе грех». Также прот. Владимир называет ложью наименование Христа Богом, говоря, что «Он – не Бог. Он – Богочеловек», и при этом обвиняет в монофизитстве всех православных, которые молятся Христу как Богу[https://www.youtube.com/watch?v=1TnJZCXTOFo].

Такие высказывания прот. В. Головина противоречат Никео-Цареградскому Символу веры, являющемуся основой православной веры: «Верую … и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век. Света от света Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу…». Согласно православному вероучению, в Пресвятой Троице – одна сущность, одна природа и три Лица (Ипостаси). Во Христе – одна Ипостась и две природы, две сущности – Божественная и человеческая.

Упомянутые и подобные им изречения прот. Владимира Головина являются нарушением вероучительных догматов, которые были утверждены святыми отцами Вселенских Соборов.

Данные высказывания встречаются в проповедях прот. Владимира бессистемно, что позволяет определить их скорее, как следствие богословской безграмотности проповедника, чем как сознательное выражение продуманных еретических концепций. Однако даже при этом смягчающем обстоятельстве следует признать, что такие ошибки недопустимы для православного проповедника, особенно вещающего на многотысячную аудиторию.

В публичных выступлениях прот. Владимира Головина имеются высказывания, граничащие с кощунством и глумлением над Христом. В беседе с молодежью он призывал слушателей представить физиологические отправления. Даже само по себе обращение к теме справления естественных потребностей в «духовной» беседе в высшей степени неуместно для православного священника, а если еще учесть, что прот. Владимир настойчиво предлагал своим слушателям, в том числе и присутствовавшим на беседе девушкам, подробно представить, как мужчина совершает физиологические отправления, то это к тому же и безнравственно. Но, что хуже всего, протоиерей Владимир Головин приложил данную тему к образу Господа Иисуса Христа, чем вызвал потрясение и справедливое возмущение множества православных людей. Следует отметить и то, что даже люди, по своим убеждениям не являющиеся чадами Русской Православной Церкви, высказывали возмущение упомянутыми словоизлияниями прот. В. Головина.

Хотя спустя некоторое время эта видеозапись и была удалена с сайта болгарского проповедника, она по-прежнему распространена в интернете, и прот. Владимир ни разу не выразил сожаление в связи с ее произнесением, равно как и не признал своей ошибки.

Предпринимаемые некоторыми последователями прот. Владимира Головина попытки оправдать его тем, что он якобы таким образом всего лишь хотел подчеркнуть реальность человеческой природы Христа, несостоятельны. В православном богословии на протяжении многих веков эта задача успешно решалась указанием на то, что Спаситель, как описано в Евангелии, алкал, жаждал, спал, испытывал страдания и принял смерть на кресте. А эпатажные высказывания прот. Владимира Головина, смешивающие святое со скабрёзным, уничтожают благоговение у слушателей, а вовсе не раскрывают им догмат о Воплощении Сына Божия.

Даже защитники протоиерея Владимира Головина, снявшие видеоролики «Травля Владимира Головина», в выпуске «О кощунстве», опубликовали часть видеозаписи беседы, предусмотрительно исключив эпатажное введение, видимо, понимая, что документальные кадры будут нагляднее всего свидетельствовать против их позиции.

Прот. Владимир Головин вводит в церковный обиход новое толкование термина монофизитства, утверждая, что «основная масса у нас в храмах – это еретики-монофизиты». С его слов, таковыми являются те, кто исповедуют Иисуса Христа Богом. По утверждениям прот. Владимира, «основной массе» верующих Русской Православной Церкви не хватает осознания, что Иисус Христос – человек, «такой, как ты». И хотя дальше он традиционно оговаривает: «только без греха», пристальное внимание ко всему человеческому во Христе явно направлено на умаление Божественной природы Христа, что является прямым нарушением догматов веры и демонстрацией симпатии к противоположной монофизитским вероучениям несторианской ереси, признававшей во Спасителе только человеческую природу. В беседах прот. Владимира Головина, видеозапись которых размещена в сети интернет, встречается немало утверждений, отличных от соборной позиции Православной Церкви и от общепринятых правил нравственности.

В частности, мы видим признание им т.н. «Славика Чебаркульского» как «Божьего пророка»[http://www.youtube.com/watch?v=D5RP779AbwI], а также т.н. «Фатимских откровений»[https://www.youtube.com/watch?v=2K-odVnHJuA].

Неподобающими для сана священника стоит признать и восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой, и совет смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят[https://www.youtube.com/watch?v=_NBBoA-5qro], и публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья.

Кроме того, в стремлении выражаться провокационно и ярко прот. Владимир Головин неоднократно грубо и пренебрежительно высказывался о церковной жизни, монашестве, священноначалии, Патриархе. Зафиксированы случаи, когда он сквернословил в храме[https://www.youtube.com/watch?v=sWY68fIJFGo] и, более того, оправдывал сквернословие. Будучи неспособным оценить (за отсутствием филологического и богословского образования) историческую смену языкового статуса некоторых оценочных слов богослужебных текстов, прот. Владимир Головин вульгарно истолковывает лексику древних текстов и таким образом оправдывает сквернословие, тем самым потворствуя греховным привычкам некоторых пасомых.

Высказывания прот. Владимира идут вопреки тому обещанию, которое каждый священник дает Церкви в ставленнической присяге, а именно: «Учение веры содержать и другим преподавать по руководству Святой Православной Церкви и Святых Отец… и своим добрым примером руководствовать других к благочестию».

Недопустимо и высказанное прот. В. Головиным оскорбление памяти героя России гвардии майора Р. Н. Филипова и героев Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни, подобно подвигу военного летчика Н. Ф. Гастелло. Их жертвенную смерть, их подвиг прот. Владимир Головин охарактеризовал как самоубийство и отсутствие веры в Промысл Божий[https://www.youtube.com/watch?v=HVVajd2ya-o].

Тогда как самопожертвование – высшая добродетель человека, готового отдать свою жизнь за ближнего: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин 15, 13), – учит Своих учеников Христос Спаситель.

Гибель воина на поле брани во имя защиты мирных граждан традиционно называется подвигом, а не самоубийством.

Протоиерей Владимир Головин ввел в Авраамиевском храме г. Болгар неканонический чин некоего «духовного лечения», в рамках которого он возлагает руки на людей, одетых в специальные одежды, а клирики храма помазывают их маслом через особые разрезы.

Характерно, что в описании «духовного лечения» на одном из ресурсов прот. Владимира Головина таинство Евхаристии определяется лишь как один из этапов этого «духовного лечения»: «Далее следует причащение Святых Тела и Крови Христовых, когда человек соединяется с Господом. Много случаев исцелений зафиксировала Церковь именно после этого главного и величайшего таинства. Наполненные такой благодатью, разогретые духовно богослужебной молитвой, люди приступают к следующему этапу духовного лечения – канону…». Это противоречит православному пониманию главного таинства Церкви – Божественной Евхаристии.

Кроме того, следует отметить, что для участия в спасительных таинствах Церкви не обязательно покидать собственный приход и специально ехать в Болгар. В рекламе «духовного лечения» таким образом осуществляется манипуляция сознанием членов других приходов с целью привлечения их в Авраамиевский приход г. Болгар за «эксклюзивными духовными услугами».

Православная Церковь не знает чина «духовного лечения», и создание его является актом самочиния, а также нарушением ставленнической присяги, в которой будущий священник обещает «богослужения и Таинства совершать с усердием и благоговением по чиноположению церковному, ничего произвольно не изменяя». Подлинное духовное излечение – это длительный процесс, цель которого – полное изменение образа жизни человека с греховного на покаянный и благочестивый.

Особой трезвой оценки требует введенная прот. Владимиром Головиным практика, названная им «соборная молитва по соглашению». Поскольку это делание на практике связано с одновременно совершаемой «молитвой по соглашению» в Авраамиевском храме г. Болгар и в т.н. скиту Воскресения Христова в с. Балымеры, то для отличия от традиционного понимания молитвы по соглашению практику прот. В. Головина называем «соборной молитвой по соглашению с Болгаром», или просто «молитвой по соглашению с Болгаром».

Во многих беседах он представляет ее как едва ли не самую древнюю и совершенную форму молитвы, «незаслуженно забытый великий дар Христа», якобы возрожденный им в г. Болгар. С его слов, наличие и распространение этой молитвы является исполнением пророчества о духовном возрождении русского православия. Настораживает тот факт, что восторженный стиль рассуждений пастыря об этой новомодной практике выдержан в духе и сформулирован в лексике сектантского «харизматического возрождения». Суть этой практики сводится к тому, что посредством интернета люди записываются на чтение акафиста и сами его читают еженедельно в то время, когда это чтение происходит в церкви г. Болгар. При этом складывается впечатление, что результативность молитвы ставится в зависимость от количества молящихся, синхронизации молитв с центром в г. Болгар и от внесения определенной платы. За дополнительную плату обещается «усиление молитвы», выражающееся в том, что заказанное имя будет помянуто некими людьми в неких известных храмах и монастырях. Протоиерей Владимир Головин уверяет, что эта молитва в обязательном порядке дарует просимое тому, кто ее практикует. В частности, в рекламной передаче на одном из телеканалов прот. В. Головин недвусмысленно об этом говорит. «Все, что попросите, все будет. Без вариантов!»[https://www.youtube.com/watch?v=5yp3MzJEyb4] Подобные же заявления, выполненные в стилистике рекламы страховых компаний или банковских услуг, транслируются в многочисленных роликах на канале Youtube, причем результаты молитвы обещаются сугубо материальные.

Вопреки уверениям прот. Владимира Головина, данная практика не имеет отношения к православной традиции, и является придуманным им новшеством. Жанр акафиста возникает не ранее VI века и лишь один акафист Божией Матери («Взбранной Воеводе…») используется в богослужебном круге нашей Церкви. Церковная история не знает «соборной молитвы по соглашению» в той форме, в какой ее продвигает прот. Владимир, когда каждый молится о своем прошении в одно и то же время, но в разных местах, при этом священник молится обо всех в неком особом месте. Настаивая на ее историчности, прот. Владимир Головин фактически вводит в заблуждение своих последователей. Ссылка прот. В. Головина на Евангельские слова «если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле…» (Мф. 18, 19) как на установление «молитвы по соглашению с Болгаром», не соответствует святоотеческому толкованию этих слов (см. Приложение). В богослужебных текстах они объясняются как относящиеся к литургии (см. в Приложении молитву третьего антифона). Кроме того, Господь учил и индивидуальной молитве (см.: Мф. 6, 6), и нередко именно через нее были совершаемы великие чудеса. Разумеется, важное место занимает и общая церковная молитва во время богослужений. Но прот. Владимир продвигает свою практику «молитвы по соглашению с Болгаром» как лучшую альтернативу тем формам молитвы, которые действительно древние.

В некоторых случаях время совершения «молитвы по соглашению с Болгаром» прямо препятствует участию в церковных богослужениях. Изначально именно церковное богослужение является «молитвой по соглашению» в собственном смысле этого слова: «Иже общия сия и согласныя даровавый нам молитвы, иже и двема или трем согласующимся о имени Твоем прошения подати обещавый…» (см. молитву третьего антифона). Соборная молитва и является молитвой по соглашению всей Церкви, в ней могут найти свое выражение даже самые индивидуальные прошения. Наряду с соборной молитвой возможны и иные практики «молитвы по соглашению». Как правило, речь идет о совместной молитве духовно близких людей об общем и желаемом для них одном событии, при этом взимание платы не требуется.

Проповедуемая прот. Владимиром Головиным практика (пусть и негласно) противопоставляется традиционному церковному богослужению, которое фактически воспринимается практикующими «молитву по соглашению с Болгаром» как недостаточно действенное для разрешения жизненных ситуаций, в которых оказывается современный человек.

Показательно, что раздел «молитва по соглашению» (наряду с разделом «духовное лечение») находится на главной странице сайта Авраамиевского прихода г. Болгар (https://www.bolgar-hram.info), в то время как информация о совершении уставных богослужений доступна только по ссылке второго уровня.

Следует подчеркнуть, что сила и действенность молитвы зависит не от количества молящихся, и не от географического места ее совершения, а от чистоты сердца человека: «Много может усиленная молитва праведного» (Иак 5, 16). В Писании есть прямые указания на то, что само по себе множество молящихся, но не исправляющих свою жизнь, оказывается не услышано Богом (см.: Ис. 1, 15; Иер. 11,14).

В одной из своих так называемых «базовых проповедей» протоиерей Владимир Головин именует «молитву по соглашению» «нашим новым вселенским делом», центром которого является город Болгар. В стиле неопятидесятнических проповедников протоиерей Владимир Головин заявляет: «Господь дает нам быть в той точке земного шара, откуда с неба идут толчки Святого Духа, и цунами волнами по всей планете расходятся… Слава Богу, что удается быть в таком месте и в таком высоком деле! Мы в эпицентре цунами Святого Духа, идущего по миру, меняющего этот мир и преображающего его»[https://www.youtube.com/watch?v=3rWwoZnIkoY].

Протоиерей Владимир Головин выдает это сомнительное учение за истинно православное, тем самым фактически утверждает, что миссия Православной Церкви с принятыми в ней практиками молитвы и богослужения или не является вселенской, или не является действенной. Таким образом, провозглашая молитву по соглашению «новым вселенским делом», протоиерей Владимир Головин фактически противопоставляет сообщество молящихся по соглашению с Болгаром Православной Церкви. Протоиерей Владимир Головин объявляет себя новым мессией, который должен выполнить «новую вселенскую миссию» – распространить из Болгара по всему миру «молитву по соглашению». Примечательно, что на интернет-ресурсе «молитва по соглашению.рф» опубликована интерактивная «Всемирная карта молитвы по соглашению». По представлению создателей этой карты, «десятки и десятки тысяч городов образуют ежедневно молитвенный пожар на планете!»

Обещание гарантированного результата при «соборной молитве» и ее «усиление» за деньги имеют все признаки магической практики, то есть, отношения с высшим миром по принципу «я – тебе, ты – мне». Именно колдуны получают доход за счёт ложных обещаний произвести манипуляции с высшими силами. Зачастую всевозможные колдуны и «экстрасенсы» используют для своих манипуляций тексты православных молитв.

Увязывая чтение определенных молитвенных текстов по установленной инструкции с исполнением тех или иных житейских нужд просителя, прот. Владимир Головин потакает худшим народным суевериям, которые добрый пастырь должен развеивать через просвещение и научение истинной вере.

Есть основания полагать, что продвижение «молитвы по соглашению с Болгаром» является сложной финансовой инициативой, замкнутой на членов семьи прот. Владимира Головина и его ближайших последователей. Необходимо отметить, что, хотя жертвователи убеждены в том, что деньги идут на благо Церкви, на самом деле в освоении финансовых потоков участвуют отдельные лица и организации, официально не связанные с Авраамиевским приходом, цели и задачи которых неясны. Нет уверенности в том, что в полном объеме пожертвованные средства используются на нужды Церкви и дела благотворительности. Феномен проповеди прот. Владимира Головина связан с организацией международного движения, которое было создано, согласно слов прот. В. Головина, по благословению раннее управлявшего Чистопольской епархией архиерея. Личный сайтпрот. Владимира Головина (http://vladimir-golovin.ru) представляет его священнослужителем Русской Православной Церкви, а личный каналпрот. Владимира Головина в Youtube (https://www.youtube.com/user/golovinBolgar) представляет его клириком Чистопольской епархии, при этом оба средства массовой коммуникации не упоминают о благословении епархиального архиерея, так как не получили его. Организованность и слаженность структурных подразделений Авраамиевского прихода г. Болгар и тележурналистской команды, профессиональное использование доступных средств массовой информации с целью продвижения своих изобретений и инноваций – вся эта наращиваемая мощь, к сожалению, позволяет болгарскому проповеднику распространять свои некорректные воззрения и практики далеко за пределы своего прихода. После начала общественной полемики о его высказываниях и деятельности прот. Владимир Головин записал видеообращение, в котором просит прощения[https://www.youtube.com/watch?v=o1OFrfNlJDE]. Это в целом правильный шаг, но приходится отметить, что все ограничилось общими словами без признания конкретных ошибок. Более того, прот. Владимир продолжил вызвавшие смущение практики и после упомянутой видеозаписи. Можно вообще сказать, что хотя время от времени прот. Владимир Головин просит прощения, но ни разу конкретно не признал ни одной своей ошибки и ничего не исправил, не признался доверявшим ему людям в том, что вводил их в заблуждение. Понимая, что подобное самочинное поведение вызовет неодобрение священноначалия, протоиерей Владимир Головин заранее внушает своей многотысячной аудитории недоверие священноначалию и иерархии Церкви, тем самым формируя базу для раскольнического движения.

Он публично заявлял, что епископы и большинство священников – ретрограды и что в Церкви нет соборности. Он утверждает, что настоящие епископы и настоятели должны выбираться мирянами; что где патриарх, там только власть и нет Христа; что центр возрождения истинной духовной жизни находится в Болгаре[https://www.youtube.com/watch?v=wUgkmAbWPiU].

Вместе с тем вокруг протоиерея Владимира Головина сформировалась сообщество единомышленников, создавших различные благотворительные организации. В 2017 году ими был учрежден «Союз православных общественных и благотворительных организаций по поддержке благотворительных, социальных и духовно-просветительских проектов». По информации сайта «Фонда святого мученика Феодора Болгарского», в составе этого союза одиннадцать организаций уже оформлены, семь на стадии оформления[http://www.bolgar-fond.ru/node/137]. Учредителями союза являются БФ «Чистое сердце» (г. Москва), «Фонд святого мученика Феодора Болгарского» (г. Болгар), БФ «Общее дело» (г. Москва), БФ «Путь к истине» (г. Тольятти).

Прот. Владимир Головин, будучи духовником членов союза, наставляет их в духовной жизни и учит полагать в основание деятельности «молитву по соглашению с Болгаром». Духовно-просветительская деятельность сотрудников упомянутых фондов направлена на привлечение людей к Авраамиевскому приходу посредством организации совместной «молитвы по соглашению с Болгаром» и паломнических поездок для «духовного лечения» у протоиерея Владимира Головина.

В связи с возникшими в церковной среде смущениями проблема деятельности протоиерея Владимира Головина изучалась специальной комиссии при Архиерейском совете Татарстанской митрополии, а также синодальными отделами и комиссиями.

Ввиду описанных фактов Синодальная библейско-богословская (далееСББК) и Синодальная богослужебная комиссии вынесли экспертные оценки деятельности прот. Владимира Головина.

СББК в заключении указывает, что некорректные богословские высказывания прот. Владимира Головина «должны быть квалифицированы как богословские ошибки, которые являются следствием недостаточности богословского образования», подчеркивая, что «священник не вполне владеет богословской терминологией».

Относительно упомянутого выступления прот. Владимира Головина перед подростками СББК полагает, что «действительно, приводимые в беседе утверждения могут шокировать слушателя или читателя. Вряд ли можно считать эпатажность прот. В. Головина в данном случае оправданной».

Согласно заключению Синодальной богослужебной комиссии, «осуществляемая прот. Владимиром Головиным деятельность не может быть одобрена, так как носит в себе черты сектантства и магического отношения к молитве, не свойственного духу и смыслу церковного Предания».

Согласно заключению экспертизы Центра географии религий при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви и общества Русской Православной Церкви, «обещание гарантированного результата при "соборной молитве" и ее "усиление" за деньги имеют все признаки магической практики».

III. С сожалением и горечью мы должны признать, что протоиерей Владимир Головин с помощью своих сподвижников создал сетевую структуру, управляемую частными лицами, со своей собственной программой и со своими целями и задачами. По информации сайтов, продвигающих «молитву по соглашению с Болгаром», эта сетевая структура растет и действует на всей канонической территории Русской Православной Церкви и параллельно ей, и за ее пределами. Кроме того, «Союз православных общественных и благотворительных организаций» пытается действовать в самых различных сферах общественной и религиозной жизни, в том числе ради продвижения «молитвы по соглашению с Болгаром». И можно предположить, что в случае своего дальнейшего укоренения и роста, этот союз будет распространять практику «молитвы по соглашению с Болгаром» в обществе и среди членов Церкви, формируясь в отдельную структуру, изолированную от Церкви.

Оценивая сложившуюся ситуацию, мы с прискорбием отмечаем, что личная готовность прот. Владимира Головина идти вопреки рекомендациям, данным ему со стороны священноначалия Церкви, выявляет действительное духовное состояние движения, вдохновленного деятельностью болгарского проповедника.

Указанные признаки упомянутого движения обнаруживают корень данного явления – гордыню от прельщения собственным изобретением – «молитвой по соглашению с Болгаром». При этом продвижение «молитвы по соглашению с Болгаром» претендует на возрождение якобы забытой традиции, будто бы идущей от Самого Христа Спасителя и Его апостолов.

Подводя итог данному заявлению, руководство Чистопольской епархии определяет, что деятельность протоиерея Владимира Головина не соответствует Священному Преданию Церкви Христовой. Ее целью является продвижение практики «молитвы по соглашению с Болгаром», по сути, харизматического антицерковного движения, изолирующего его членов от других членов Церкви. Также следует отметить, что антицерковной характер имеет информационная активность сподвижников прот. Владимира Головина, которая создала ему ореол гонимого духовного лидера.

Глубинные причины подобного массового феномена еще только предстоит осмыслить. Однако уже очевидно, что к ним надо в первую очередь отнести отсутствие системного полного богословского образования при наличии ораторских талантов и стремлении эпатировать и быть в центре внимания тысяч. Известно, что прот. Владимир Головин по собственному желанию оставил обучение в третьем классе Московской духовной семинарии и затем не восполнил недостаток систематического духовного образования, поэтому в настоящее время он имеет лишь неполное духовное образование.

Стоит отметить, что еще задолго до возникновения широкой дискуссии по размещенным в интернете проповедям, Коллегия по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке Издательского совета Русской Православной Церкви отказала в предоставлении грифа ряду книг прот. Владимира Головина из-за имеющихся в них серьезных ошибок и сомнительных высказываний.

Издательский совет Русской Православной Церкви отозвал грифы, присвоенные книгам прот. Владимира Головина не только ради устранения допущенного продвижения через упомянутые издания «соборной молитвы по соглашению с Болгаром», но и в связи с обнаружением подмены присвоенных Издательским Советом грифов «Допущено…» грифами «Рекомендовано к публикации…», которые издателями были присвоены книгам прот. Владимира Головина самопроизвольно.

Сохранение чистоты Православия и канонического устроения Русской Православной Церкви требует исправления сложившейся ситуации. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что идеями прот. Владимира Головина увлечены тысячи людей по всему миру. Его сказительная манера говорить, способность совмещать льстивость, народный говор, эпатажные яркие образы и нарочитую смекалку привлекают к нему много молодежи и даже творческих и хорошо образованных людей.

Мы призываем всех наших братьев и сестер, считающих себя учениками, последователями или духовными чадами прот. Головина определиться: что для вас важнее – прот. Владимир Головин или Церковь и Её глава Христос? Если вы считаете, что благодаря ему вы пришли в Церковь, оставайтесь в Церкви и примите ее суждение. Это поможет и уважаемому вами пастырю отречься от своих ошибок и не отпасть от своей Матери. Если же для вас важнее всего он – задумайтесь: в Церковь ли он привел вас или к самому себе? В истории не раз бывало, что харизматичные проповедники увлекались теми или иными лжеучениями, после чего Церковь призывала их к покаянию и исправлению. Тогда для них и для их последователей наступал момент истины. Во многом поведение этих учителей диктовалось поведением их паствы – паства оставалась в Церкви – оставались и они. Паства уходила в раскол – уходили и они. Давайте вместе с вами поможем любимому вами пастырю отказаться от своих заблуждений, прекратить нецерковные практики и вновь стать тем, кем, по его словам, он стремился быть изначально: простым, скромным и незаметным сельским батюшкой, делящим со своей паствой все ее тяготы, сложности и лишения.

Сейчас нам с вами особенно важно осознать смысл предупредительных грозных слов Христа Спасителя: «Берегитесь лжепророков… Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 15-23).

Пусть слова святого апостола Павла будут верным ориентиром в служении каждого члена Церкви: «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь» (2 Кор. 10, 18).

Мы обращаемся, прежде всего, ко всем клирикам и пастве Чистопольской и Нижнекамской епархии, а также ко всем верным чадам Русской Православной Церкви с просьбой постараться со вниманием и любовью увещевать своих братьев и сестер, вовлеченных в движение «соборной молитвы по соглашению с Болгаром», к познанию подлинного святоотеческого понимания Евангелия Христова и святой апостольской веры.

(по материалам Архангельской епархии)