После Архангельска - Адлер. Блогер Варламов ненавидит города на А

Фото-блогер Варлааамов, запомнившийся архангелогородцам уничижительным репортажем об их родном городе т вставив район областного центра Сульфат в свой рейтинг самых гиблых мест на планете Земля, посетил курорт Сочи, где только что закончились игры Чемпионата мира по футболу.

Теперь ему не понравился город Адлер, чем он поспешил поделиться с общественностью.

Из его блога:

Формально Адлер – это один из районов города Сочи. Но по факту это отдельный город со своей архитектурой, традициями, образом жизни. Сочи богаче, благороднее, Адлер же доступный и демократичный. Адлер – одно из худших мест в России. Яркий пример того, во что может превратиться хорошее место, если нет закона и порядка. Адлер вобрал в себя все пороки современной России – это олицетворение беспредела, бессовестного, варварского отношения к истории, разграбления природы, эгоизма, погони за сиюминутной выгодой. Девизом Адлера могла бы стать фраза "После нас хоть потоп". Тем более что потопы тут не редкость.



Я искренне не понимаю людей, которые едут сюда отдыхать. Я не понимаю людей, которые довели это место до нынешнего состояния. Это какая-то параллельная вселенная, понять устройство которой при моих знаниях и представлениях о добре и зле невозможно. Адлер с точки зрения архитектуры, градостроительства и урбанистики – абсолютное зло.

Напомним, что после архангельской фотосессии наблюдатели высказывали мысль, что визит Варламова в Архангельск был проплачен темными силами.

Остается выяснить, с кем конфликтует администрация Адлера…