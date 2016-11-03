В Коряжме администрация города судится с депутатом горсовета

6 февраля 2017 года Коряжемский городской суд провёл предварительное судебное заседание по иску прокуратуры города на бездействие городской Думы по вопросу досрочного прекращения полномочий депутата Веры Пуртовой. Истцом по данному делу является муниципальное образование «Город Коряжма» в лице администрации города.
Судебное заседание не предвещало ничего необычного, в общем-то стандартная процессуальная процедура. Но администрация города решила внести разнообразие в ход данного заседания, выйдя с ходатайством о привлечении свидетелем на стороне городских чиновников депутата Яковлева. Обосновывая своё требование тем, что данный народный избранник своими показаниями изобличит противоправные действия как городской Думы, так и Веры Пуртовой.
Суд не пошёл на поводу городских чиновников и отказал администрации города в истребуемых ею доказательствах – показаниях депутата Яковлева. Присутствовавшие на суде депутаты Калинин и Владимиров также предлагали себя в качестве защитников интересов администрации города. Но судья пояснила незадачливым помощникам бюрократов, что их присутствие в зале предварительного заседания, априори исключает присвоением им статуса свидетелей. Видно не зря законодатель определил, что по данной категории дел представителями сторон могут быть люди только с высшим юридическим образованием.
Таким образом, администрация города лишилась добровольных помощников из числа депутатов и будет дальше отстаивать свои интересы самостоятельно.
Напомним, депутат городской Думы Вера Пуртова подала декларацию с опозданием.
(по материалам tk-online)