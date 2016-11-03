Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Коряжме администрация города судится с депутатом горсовета

6 февраля 2017 года Коряжемский городской суд провёл предварительное судебное заседание по иску прокуратуры города на бездействие городской Думы по вопросу досрочного прекращения полномочий депутата Веры Пуртовой. Истцом по данному делу является муниципальное образование «Город Коряжма» в лице администрации города.

Судебное заседание не предвещало ничего необычного, в общем-то стандартная процессуальная процедура. Но администрация города решила внести разнообразие в ход данного заседания, выйдя с ходатайством о привлечении свидетелем на стороне городских чиновников депутата Яковлева. Обосновывая своё требование тем, что данный народный избранник своими показаниями изобличит противоправные действия как городской Думы, так и Веры Пуртовой.

Суд не пошёл на поводу городских чиновников и отказал администрации города в истребуемых ею доказательствах – показаниях депутата Яковлева. Присутствовавшие на суде депутаты Калинин и Владимиров также предлагали себя в качестве защитников интересов администрации города. Но судья пояснила незадачливым помощникам бюрократов, что их присутствие в зале предварительного заседания, априори исключает присвоением им статуса свидетелей. Видно не зря законодатель определил, что по данной категории дел представителями сторон могут быть люди только с высшим юридическим образованием.

Таким образом, администрация города лишилась добровольных помощников из числа депутатов и будет дальше отстаивать свои интересы самостоятельно.

Напомним, депутат городской Думы Вера Пуртова подала декларацию с опозданием.

(по материалам tk-online)

 

07 февраль 09:58 | : Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (58)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.