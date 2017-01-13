"Дайте хоть в бане побыть самим собой". Продолжение заочного диалога между главой Соловков Тютюковым и гидом Кодолой

Продолжается заочный диалог меду главой администрации Соловков Евгением Тютюковым и независимым гидом Олегом Кодолой (начало читайте здесь и здесь).
На этот раз слово взял Тютюков (в обращении к участнику Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал»):
«Сутью и предметом судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Кодолы является факт несанкционированной и негласной видеосъёмки граждан в неслужебной и неформальной обстановке и последующее обнародование результатов этой съёмки.
В России каждому гарантируется тайна личной жизни, будь то Президент нашей страны, то пенсионерка из дальнего села. Эта тайна может быть ограничена только судом. Для этого существует специальные процедуры и правоохранительные органы. Кодола к этим органам не относится и такого разрешения не имеет.
Безусловно, должностные лица несут повышенные обязательства перед обществом и общество вправе контролировать их деятельность, это существенный признак развитого гражданского общества. У граждан России есть право без согласия публичного лица вести его съёмку. Но такое право не безгранично и имеет определенные пределы. Это лицо должно находится в состоянии публичности.
Но можно ли назвать обоснованным и правомерным скрытую установку видеокамеры в бане, куда днём чиновники, а вечером обычные граждане, приходят явно не в связи с исполнением своих должностных обязанностей (если они конечно не банщики)?
Информация о том, что камера была установлена в бане с целью безопасности посетителей, не соответствует действительности. Администрация гостиницы подобных разрешений банщику не давала, а после скандала банщик был уволен, гостиница понесла большие имиджевые потери.
В баню приходят люди, гости архипелага, местные жители в т.ч. с детьми, и нужно ли объяснять, как и в чем принято ходить в баню?
Полагаю, что каждый может ответить на этот вопрос, поставив себя на место жертвы такого оператора.
Какими бы “благими” побуждениями не руководствовался Кодола, он должен был действовать в рамках дозволенного, ибо твоя свобода не безгранична и заканчивается там, где начинается моя. И за нарушение этих границ надо отвечать.
Попытка обосновать и оправдать своё поведение защитой интересов общества очень натянута. По сути Кодола подменил собой спецслужбы государства и пытается оправдать себя тем, что он раскрывал преступление. Но, внимание! - никакого преступления он не раскрыл, следственные органы не заинтересовали результаты его деятельности, в возбуждении дел по всем его заявлениям было отказано. Более того, указанные лица необходимыми полномочиями по обсуждаемым вопросам не обладали.
Вообще признание Кодолы правым, приведёт к тому, что завтра все граждане, только лишь предполагающие что либо, “на всякий случай” наставят в банях, туалетах, спальнях камер, будут снимать что там происходит, а вдруг…. И если что-то им покажется заслуживающим внимания общественности, выложить на всеобщее обозрение.
И как всем понятно, критерии этого интереса у всех разные. А то что при этом кто-то был без штанов, ну извините, интересы общества выше! Интересная деталь - видеосети были расставлены в бане не на Магида или Тютюкова. В этой бане отдыхали гораздо более высокопоставленные чиновники, высшие представители РПЦ, включая патриарха Кирилла….
Какую цель преследовали инициаторы съёмки? Несложно понять и представить зачем ставят камеры в банях и как потом используют эти кадры.
Тем более печально, что Кодола, человек с активной гражданской позицией, не равнодушный (с его слов) к проблемам Соловков, не понимает или не хочет понимать, что он тоже несёт ответственность за результаты своей общественной деятельности.
Давая свою интерпретацию произошедшему, обещая превратить процесс в смешной, пытаясь привлечь внимание не к форме, а к содержанию беседы, которую якобы вели Магид и Тютюков, активно формируя общественное мнение о себе как жертве, по своему обвинению Кодола по существу так и не высказался.
Вызывает недоумение такая позиция.
Суд — это не цирк и смешить в нем никого не стоит, и тем более об этом открыто заявлять.
Или Кодола считает приемлемым такие методы борьбы с “коррупцией”? А если кто-то посчитает его преступником и начнет выводить на чистую воду? Любыми методами, как взбредет в голову. А ещё можно у судьи поставить камеру в кабинет, вдруг что всплывет...
Важен сам факт скрытой съёмки без согласия снимающих в условиях не публичности и последующее публичное распространение этой записи. И это следствием доказано на 100%, в первую очередь благодаря показаниям как оператора съемки, так и самого Кодолы.
Создавая общественное мнение о себе как жертве чиновников, распространяя информацию о якобы предложении дело замять миром, неплохо было бы для начала встретиться и пообщаться с другой стороной и лично услышать какое-то предложение.
А не выдавать желаемое за действительное! Вопросы примирения решаются в судебном заседании, в т.ч. при инициативе судьи, но стороны в суде ещё не встречались!
Или это уже начало цирка в суде?
Очевидно, что Кодола неправильно понимает интересы общества, ибо защищая, как он думает эти самые интересы, он же грубо нарушает Закон и те самые интересы общества, а именно право гражданина на неприкосновенность личной жизни».
Наблюдатели полагают, что, если встреча в суде двух оппонентов состоится (перенесена на 24 января), она заранее претендует на «шоу года»…
(на фото: та самая баня, те самые «тёрки»)