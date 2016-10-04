Евгений Тютюков: "Громче всех всегда кричит тот, на ком шапка горит". Ответ главы администрации Соловков на обвинения со стороны Олега Кодолы

Как и обещала редакция ИА RUSNORD, слово предоставляется главе МО «Соловецкое» Евгению Тютюкову для освещения своей позиции в конфликте с Олегом Кодолой:
Сказать по правде, ни Правительство области, ни местная власть никогда борьбой с Олегом Кодолой не занимались. Никто его не ущемлял (я не считаю его с Балашовым вялые перестрелки в СМИ ущемлением или притеснением чьих-либо прав), не «давил». Более того, наше министерство культуры активно его поддерживает, продвигает его проекты. Однако, этот, на самом деле, очень разносторонний человек, успешный предприниматель, вполне понятной целью которого является зарабатывание денег на Соловках, спокойно жить не мог и уже в течении многих лет формировал из себя образ непримиримого борца с Русской православной церковью и чиновниками-коррупционерами. Количество «гнойных нарывов», вскрытых им за последние годы, зашкаливает. Нет ни одной пяди соловецкой земли, где бы не побывал его грозный «скальпель». Однако, на деле – все громкие разоблачения, смелые и решительные обвинения в коррупции, - все это лишь инструменты формирования своего публичного образа, обычный прием влияния на общественное мнение. На Соловках Олега знают с другой стороны, отличной от образа, созданного им в социальных сетях. Да и не живет он на острове, приезжает зарабатывать в туристический сезон. То обстоятельство, что ни одного уголовного дела по его обращениям (а он регулярно пишет во все соответствующие органы) за все годы его «правозащитной» деятельности так и не возбуждено, его не удивляет, а, видимо, является для него свидетельством о некоей «замыленности взглядов» в правоохранительных органах.
Но ведь прокуратура очень серьезно занимается всем происходящим на архипелаге – и строительством, и реставрацией, и всеми остальными сферами, создана специальная рабочая группа, куда входят также различные надзорные органы, контрольно-счетная палата. При реализации крупных инфраструктурных проектов у этих органов всегда возникают вопросы. И для Соловков это нормальная рабочая обстановка.
Кроме того, я совсем не против публичности и открытости в обсуждении проблем сельского поселения, недоработок администрации. В этом плане публикации Кодолы были бы только на пользу.
Все бы ничего, но годами безответно «пиная» в своем блоге Патриарха, Наместника монастыря, «бездарных» чиновников Правительства области, чувствуя свою безнаказанность, Олег дошел до прямых оскорблений и уничижительных личных высказываний. Образ «народного борца за справедливость, отмахивающегося березовой дубиной от стаи голодных стервятников из РПЦ и областного правительства, кружащихся над многострадальным архипелагом», по всей видимости, крепко засел в его голове.
Скажу откровенно, большая часть его публикаций в блоге вызывает у меня улыбку, а местами представляет собой полнейшую чушь и дребедень, которая свидетельствует либо об отсутствии у него необходимой информации, либо об отсутствии элементарного понимания основ и принципов функционирования государства, нашей правовой системы.
Но больше всего меня удивляет его циничность и ярая, до пены у рта, ненависть к Церкви. Политические взгляды, отношение к религии – личный вопрос каждого. Веришь – не веришь – твое дело. Но к Церкви, благодаря которой появились Соловки, ставшие центром православия на Русском Севере, на мой взгляд, нужно и можно относится уважительно. Соловки – это не просто место, которое тебя кормит и благодаря которому ты зарабатываешь на хлеб, развиваешь свой бизнес…
Когда на острове появился Михаил Магид, Олег Кодола заволновался. Магид – москвич, предприниматель, назначенный руководителем муниципального учреждения (не путать с муниципальной службой, друзья!) быстро оброс связями с местным и кемским сообществом. В конце концов, произошло логичное столкновение интересов, при котором тогдашняя администрация, по вполне понятным причинам, в конфликт не вмешиваясь, по факту заняла сторону Магида.
У нас был разговор с Олегом прошлым летом, еще до публикации упомянутого видеоролика, который по просьбе Кодолы (это мое умозаключение), снял его товарищ Валерий Попружук, работавший в гостинице «Соловки отель» банщиком. Стоит упомянуть (это, опять же, мое скромное умозаключение), что «ставили» скрытую камеру граждане, конечно же, не на таких мелких сошек, как я и Магид. Ставили они ее под ежегодный приезд на Соловки Патриарха, который всегда останавливается в этой гостинице. До этого уже были истории с подкупом официантов, которые(вероятно) по просьбе, опять же, Кодолы, фотографировали покои Святейшего, его стол и т.п. Добытые подпольным образом фотографии затем выкладывались в блоге Олега…
Так вот, в нашем разговоре Кодола, помимо очередных жалоб на притеснения по бизнесу со стороны Михаила Лазаревича, узнав о моем желании занять пост главы Соловков, прямо заявил мне: «уберите Магида, и я больше ни про РПЦ, ни про монастырь, ни про администрацию ни слова не напишу…» Мне это, к большому сожалению, напомнило принцип работы одного известного в регионе желтого издания, которое вообще только этим живет и зарабатывает.
Я с шантажистами никогда не договаривался. Я знаю, что многие читатели, особо не погружаясь в историю и подоплеку вопроса, меня осудят за желание привлечь к ответственности человека, применяющего незаконные способы и методы, выходящие за рамки приличия. Но это мое право и вполне обычная история. Если я не прав – суд это установит.
На мой взгляд, Магид, который не так давно появился на Соловках, уже принес в разы больше пользы поселку, чем сам Кодола за всю его соловецкую историю. Что касается желания Магида заниматься туристами и делать это без Кодолы – у него на это есть полное право, хоть самому, хоть с Кемью, хоть с Новой землей.
И мне вполне понятно, почему сегодня Олег старается привлечь к этой теме максимум внимания, - это защитная реакция человека, который не уверен на 100% в своей правоте. На Руси всегда знали, кто громче всех кричит «Держи вора!».
По поводу Балашова. Я горжусь тем, что работал под его руководством. Это тоже мое право.
На любые вопросы журналистов, которых я уважаю, я готов ответить подробно и максимально открыто – мне скрывать нечего. А суды? Суды будут, и не один, и не два, мы все под одним небом ходим. И попытка создать из себя мученика и страдальца за правое дело у Олега не пройдет. Это его будут судить, а не меня (хотя в наше время от этого лучше не зарекаться).
И еще – информация Кодолы про то, что я ему предлагал мировую – это очередное вранье. У меня адвоката нет, я свои интересы представляю сам. И пытаться пугать меня не надо.
На сим раскланиваюсь, поехал дороги чистить. Время все расставит по местам.
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