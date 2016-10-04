Олег Кодола: "Я вскрыл гнойный нарыв". Руководство Соловков судится с независимым гидом

Завтра в Приморском районном суде г. Архангельска начинается слушание дела «Руководство Соловков против независимого гида Олега Кодолы». Приглашаются журналисты…
Слово Олегу Кодоле:
- 12 января 2017 года в 10.00 мировой судья Брежнева Е.С. будет рассматривать дело по ст. 137 (личная тайна), по поводу видеоролика, где граждане Магид и Тютюков сговариваются захватить чужой бизнес. После обеденного перерыва, в 15.00 уже на Ломоносова, 203, судья Алексеева будет рассматривать их же гражданский иск по "чести и достоинству". К суду прилетает корреспондент "Новой газеты" - будем выводить дружбанов-рейдеров за ушко да на солнышко. Приглашаю всех желающих архангельских журналистов на первое заседание. Напомню, кто такие Магид и Тютюков, дав им самую короткую характеристику - это люди ушедшего от нас самого "духовного" вице-губернатора, и вице-короля села Соловки, Романа Викторовича Балашова, горячо любимого многими.
История нашего конфликта такова. Директор МБУ "Соловецкий МЦ" Магид Михайло Лазаревич и глава администрации Соловков -Тютюков Евгений Александрович обвиняют меня в нарушении их личной тайны. Дело по поводу видеоролика, который сейчас "под следствием" и потому закрыт. В этом ролике Магид с Тютюковым договариваются о рейдерском захвате (с помощью административного ресурса) береговой линии в районе причала Хета (Соловки), давлении на мой бизнес, а также бизнес моих партнёров. Кусочек текста здесь. Оскорблённые "туристические рейдеры" сочли свой сговор личной тайной и подали заявления в СК. Сначала дело попытались закрыть, но прокуратура вернула его, и сегодня я знакомился с обвинением. Прикольно, что двое мелких хитрецов пытаются отделить разговор в ролике от изображения. То есть - о чём говорим, не важно, а личная тайна - что мы пьём пиво в полотенцах, и материмся, как сапожники.
При этом прокуратура уже доказала, что Магид незаконно перекрыл береговую линию, и дала предписание "дисциплинарно" его наказать (копия есть в деле). То есть - он своими действиями уже полностью подтвердил разговор ролика. Все понимают, что дело гнилое: некоторые знакомые следаки в открытую говорят, что я гнойный нарыв вскрыл. Сегодня мой адвокат: "Олег, хочу уведомить, что адвокат заявителей предложил.... мировую." Это как? - спрашиваю. Мол, они отзывают заявление, дела на меня не будет, но и ролик мне выкладывать больше нельзя...)))) Смешные, ей богу. Граждане Магид и Тютюков. Отдаю, так сказать, себя в руки правосудия. Постараюсь сделать процесс максимально открытым и смешным, а вас и ваши гешефтики - широко известными.
Итак, представителей СМИ приглашают завтра в 10.00 - Романа Куликова, 6, судья Брежнева, и в 15.00 - Ломоносова 203, судья Алексеева.
Редакция ИА RUSNORD напоминает, что всегда готова предоставить слово противоположной стороне конфликта.
Справка:
Олег Евгеньевич Кодола - писатель, издатель, экскурсовод, блогер, действительный член Русского Географического общества, лауреат национальной издательской премии «Лучшие книги и издательства – 2006», автор серии исторических путеводителей «История России».
Позиционирует себя как «независимый гид».