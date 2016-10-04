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Новое "банное дело". Удержится ли Евгений Тютюков на посту главы МО "Соловецкое"?

Сегодняшнее заседание суда по громкому делу «Руководство Соловков против независимого депутата Олега Кодолы», на которое ИА RUSNORD приглашало коллег-журналистов, закончилось… переносом слушания на 24 января.

Истцы, Магид и Тютюков, просто не явились в здание суда, а ведь именно их показания интересовали не только сторону ответчика, но и всё гражданское общество.

Вместо этого со вчерашнего дня по интернету гуляет скандальная видеозапись, на которой Евгений Тютюков, недавно занявший пост главы МО "Соловецкое", и руководитель Соловецкого Муниципального предприятия Михаил Магид в интерьере предбанника решают, как ловчее прибрать к рукам туристический бизнес исторического архипелага.

Именно в данной записи истцы углядели нарушение своего права на «личную тайну», и собираются получить с ответчика 30 000 и 50 000 рублей моральной компенсации соответственно.

Упомянутую запись можно посмотреть здесь - https://www.youtube.com/watch?v=Ku2y7HIGWKc&feature=youtu.be . Заранее предупреждаем, речь узнаваемых личностей на пленке изобилует «непарламентскими выражениями» в стиле слэнга братков 90-х.

Напоминаем, что во вчерашней публикации редакция ИА RUSNORD, открыто симпатизирующая Олегу Кодоле, предложила высказать свою позицию противной стороне конфликта. Реакции не последовало.

Тем временем наблюдатели заключают пари, сможет ли Евгений Тютюков после такого скандала удержаться на своей должности.

12 январь 14:08 | : Скандалы

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