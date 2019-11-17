Итоги уходящего 2019 года и прогнозы на будущий

Это был мой год… ГОД КАБАНА. Каким он был? Очень разным… но он был, что в 60 лет имеет решающие значение. Жив и чем-то даже доволен. А в остальном… читайте ниже.
Сегодня в Итогах:
- Международные итоги года – Трампу на руку собственный импичмент, Зеленский ещё не развернулся во всю ширь еврейской натуры;
- Федеральные итоги года – Путин всё больше устаёт от амплуа волшебника в прямом эфире, протестная общественность продолжает делать ставку на Навального;
- Региональные итоги года – на губернаторских выборах победит поцелованный в темечко Кремлём, Шиес и Нёнокса навсегда лишили Поморье мечты о туризме.
Международные Итоги года
Вторые президентские выборы Трампа всё ближе. В прошлом году в это же время я прогнозировал, что неистовый Дональд будет набирать очки у своих потенциальных избирателей (это такая личность, что, если кто-то её люто ненавидит, то переубеждать бесполезно).
Он и набирал. До того, что демократы объявили ему импичмент. За год до перевыборов… это ж надо так бояться очередного успеха противника и собственного фиаско. Причём с противной стороны пока неясно с кандидатом, никак не могут подобрать равновеликую фигуру.
Из прошлогодних Итогов - Меня не покидает ощущение, что прошедшие с избрания два года готовит американского избирателя к тому, что завтра разведётся. Или примет ислам и заведёт себе вторую Меланью… по моложе первой. Или объявит войну Австралии… просто так, почему нет?
Э, нет, Трамп оказался ещё хитрее. Взял и встретился с самым, как казалось, принципиальным внешним противником – Ким Чен Ыном. Главой единственного оставшегося на Земле государства, исповедующего ортодоксальный коммунистический режим (в других подобных местах давно введена частная собственность, пусть и соседствующая с тоталитарной идеологией). Это даже не к Путину на чай залетать, чем иногда грешил Буш-младший.
Так-то идея договориться с Пхеньяном у Вашингтона давно. Договориться о чём? Покончить с последним оплотом коммунистического бреда на планете, задача, слов нет, заманчивая, но маловероятная в исполнении. Это будет даже не Вьетнам, где, как ни крути, часть территории выступала против социализма. В Корее нечто похоже произошло почти 70 лет назад, те, кто оказался на её северных территориях, зомбированы по самое не-могу (оценочная категория автора). Война с призраком коммунизма до победного конца? Мир точно не поймёт, даже Австралия с Канадой.
Встретились в Ханое. Место имеет символическое значение. С одной стороны, Вьетнам может предъявить к США такие счета… даже описать сложно. С другой, вьетнамская диаспора в Америке активная, любит и дорожит новой родиной, а переводы родне неплохо поддерживают общий жизненный уровень весьма скромного в своих запросах населения. Но и у Пхеньяна с Ханоем далеко всё непросто, для северокорейцев они отступники и ревизионисты. Хотя и соседи. Короче, путаница в преимуществах.
Так что же в сухом остатке? Ким просил за своё разоружение снятие всех санкций. Думаю, прежде всего, на импорт предметов роскоши, о чём писали, мол, его президентский Роллс-Ройсов поизносился. Дональд, вроде бы, и не против, но только в ответ на остановку всей атомной программы Пхеньяна. Ким наотрез – согласен на ограниченное число объектов. В итоге даже вместе не закусили…
Но они встречались! Теперь у Трампа ещё один козырь – этот ястреб войны способен на любые компромиссы ради интересов своей страны… истеричной Хилари Клинтон такое и не снилось.
Так что с импичментом? Примерно треть населения люто ненавидит Трампа, прежде всего, упёртые демократы и значительная часть… небелых. И примерно столько же за него, кому всё по душе и по приколу. И тех, и других вряд ли чем-то сдвинешь с выбранных позиций, это уже не взгляды, а диагноз. Остаётся борьба за оставшуюся при таком раскладе треть населения. Треть ленивую и равнодушную, мало чем интересующуюся за пределами своего жилища. Эти люди или вообще ничего не понимают, или наоборот – понимают всё и считают, что прекрасно проживут при любом президенте. Что они с успехом делали до этого.
Последняя треть как раз и есть «золотой миллион» к победе на выборах. Беда в том, что они никому не верят, одинаково презирают и республиканцев, и демократов, а «партии пофигистов» в их стране не существует, на коммунистов у американского народа идиосинкразия.
Впрочем, судьбу Трампа в январе будет решать не избиратель, а Сенат. Да, его тоже избирают, но техасские ковбои почему-то там не водятся. Как и афроамериканские домохозяйки. Само действо по своей технологии и драматургии будет напоминать суд присяжных (с прокурорами и адвокатами от обеих сторон). Какой самый популярный фильм в Америке о суде присяжных? Правильно, «12 рассерженных мужчин» Сиднея Поллака. Где обвиняемого в итоге оправдывают под нескончаемые зрительские аплодисменты. Об этом обязательно надо помнить, американская нация очень сентиментальна и обожает свой кинематограф, считая, что там отображена жизнь, какая и должна быть в реальности.
А ещё учтите, что поддержка Трампа на фоне импичмента действительно выросла. 47% американцев, по последним опросам, поддерживают действующего президента США, и это самые высокие цифры с тех пор, как он въехал в Белый дом. При этом он выигрывает у каждого из возможных кандидатов в президенты от Демократической партии, если бы выборы проходили сейчас. И снова закрадываются сомнения – не его ли это задумка? Говорят, Дональд отменный игрок в покер, где не сблефуешь - не выиграешь.
Мой прогноз: Трамп благополучно досидит первый президентский срок и пойдёт на второй абсолютным лидером. Если, конечно, не разразится более серьёзный скандал, чем какие-то невнятные переговоры с Украиной. Например, в его бизнесе с налогами… вот этого в Америке точно не прощают. Оставшиеся же месяцы он будет стараться вести себя относительно спокойно, насколько возможно при его взрывном темпераменте. Разве что демонстративно начнёт улучшать отношения с Россией, не забыв слова поддержки от Путина на пресс-конференции последнего.
В уходящем году Израиль попал в избирательный коллапс. Народ раз за разом голосует за кандидатов в Кнессет, а премьер-министр Нетаньяху с той же последовательностью никак не может сформировать себе кабинет министров. Есть там два деятеля… которые чисто по-еврейски пытаются выкружить каждый своё.
Тут я умолкаю, и передаю слово своему другу и консультанту по ближневосточной проблематике Льву Кемпнеру, которому виднее, так сказать, из самой гущи событий. Он происходящее назвал Предвыборным Пуримшпилем:
- Некоторое время тому назад моя семилетняя внучка готовилась к экзамену на «одаренного ученика». Звание это даёт право на дополнительные факультативные занятия на разные интересные темы. Вопросы, задаваемые на предыдущих экзаменах, были самые разные из самых разных областей, но самым убойным оказался невиннейший вопрос: «Как часто проводятся в Израиле выборы в Кнессет?» Предполагавшийся правильным ответ «раз в четыре года» сегодня вызывает у людей только нервный смех. И неудивительно. Грядущие в марте очередные выборы будут третьими за последний год. Состоятся они за несколько дней до праздника Пурим. Слово «пуримшпиль» (которое я вынес в заголовок) это еврейское юмористическое представление в странах диаспоры, часто – с политическим подтекстом. Чувствуется, что на этот раз предвыборный пуримшпиль состоится и у нас.
Вот уже который раз просит меня друг мой, Лёня Черток, поделиться своими впечатлениями о политической ситуации в нашей стране, а именно – очередными грядущими перевыборами в израильский Кнессет. Чем снова ставит меня в тупик.
Соотношение противоборствующих сил в нашей политике впервые за много оказалось примерно равным, и есть несколько причин, по которым оно не может быть нарушено. Левые могли создать правительство, присоединив к нему Авигдора Либерман, но тот не хочет сидеть вместе с арабами. Правые могли создать правительство, присоединив к нему Авигдора Либерман, но тот не хочет сидеть вместе с религиозными. Самому же Либерману вполне комфортно сидится на тот высоком дереве, на которое он взобрался в своей предвыборной кампании, и слезать с него он пока не собирается.
Тогда – может быть правительство национального единства? Левые плюс правые и - никакой Либерман не страшен? И здесь загвоздка. Левые ждут, когда же Нетаниягу сломается под ворохом открытых против него судебных дел – тогда, надеются они, его можно будет взять голыми руками. Но Нетаниягу стоит, сгибается, но… не ломается. И среднестатистический избиратель пока еще в него верит. – Да, - говорит он, засиделся Нетаниягу в премьерах, - пора бы его – того. – «А на кого бы его – того? – Да пока что особо не на кого, – отвечает.
Резюмируя – понять, что же происходит сегодня в нашей политической системе, и в каком направлении будут в дальнейшем развиваться события, можно только хорошенько погадав на кофейной гуще. Как в анекдоте о двух политологах:
- Слушай, ты можешь понять, что у нас происходит?
- Конечно. Могу объяснить.
- Да нет, объяснить я и сам могу. Ты ПОНЯТЬ можешь?
Не хотелось мне заканчивать мой обзор на пессимистично-вопросительной ноте. Поэтому подошел я к жене и задал ей прямой и ясный вопрос: - Что, по-твоему, должно произойти, чтобы в стране сформировалось правительство?
- Как, что? – удивилась она. – приход Мессии!
Вот на этой оптимистично-утверждающей ноте я и закончу…
Мой прогноз: Очень короткий – у Израиля всё будет хорошо. Скорее даже не прогноз, а вера…
А вот и Украина!
Украина… тут ситуация стабильна до противности. …Зато будет интересно понаблюдать за ихними президентскими выборами… неужели у Юли Тимошенко появился ещё один шанс?
Это всё из прошлогодних Итогов. Не поверите – фамилия Зеленского там НИ РАЗУ не упоминалась. С какой стати, заурядный квнщик и средненький актёр, правда, оказался неплохим кинопродюсером. Но так себя спродюсировать!
Всё началось в январе уходящего года. Закрутилось с какой-то бешеной скоростью. Владимир заявил о своём желании стать президентом как бы походя. Никто особо не удивился, по экранам Незалежной и так гулял его многосерийный предвыборный ролик «Слуга народа», где чудак с явными признаками нетитульной нации на лице вдруг захотел и стал президентом. Просто потому, что был из народа, такой подтекст. Хотя люди его профессии и заработков… проще не бывает.
Главный плюс – не замешан ни в чём. Разве что в налоговых уклонениях, да и то на территории России (россияне, к слову, были немало удивлены тем, что Вова – иностранец, ведь с их экранов он не слезает). То есть, отрицательных нет, а положительных? Талантливый. Успешный. Трудяга. Опытный руководитель. Добрый. Амбициозный. Энергичный. Интеллигентный. Патриот. Смелый. Образованный. Талантливый. Успешный. Трудяга. Опытный руководитель. Добрый. Амбициозный. Энергичный. Интеллигентный. Патриот. Смелый. Образованный. Это характеристика его друзей и коллег. Главное, он практически никого не раздражал, любое его появление вызывало у народа (избирателя) добрую улыбку, не то, что политические оппоненты. На начальном этапе при любом появлении все ждали от него очередной хохмы. Ну он и выдал…
Когда стало ясно, что Зеленский идёт на выборы не хохмить, не торговаться с реальными кандидатами, не отмывать деньги Коломойского, а серьёзно настроен на победу, я его про себя сравнил с архангельским Киселёвым. Как, вы не помните?! Дело было ещё в первой половине нулевых. Действующий губернатор Поморья Ефремов, почувствовав, что политические тучи сгущаются, а фарт уходит, идёт на досрочные выборы. Фактически против одного противника, олигарха Крупчака, только что засевшего на 4 года в ГосДуму. Однако оказалось, не со всякой биографией теперь можно в главы региона, это вам не лихие 90-е. Крупчака заставляют сняться, но вместо него возникает мало кому известный долдон с молочного комбината, как бы его представитель, что оказывается достаточным для выигрыша во втором туре.
Вот у меня и сложилась картинка: Крупчак-Киселев и Зеленский-Коломойский. Вопрос был один – как и чем Вова будет расплачиваться в случае победы? Ведь даже про наши архангельские расклады в этом смысле мы толком ничего не знаем (разве что, догадываемся).
И вот Зеленский у штурвала полгода. Пока по впечатлениям проводит вполне самостоятельную политику с вполне предсказуемыми ошибками и заскоками. Достаточно смел в поступках и выражениях. С российской точки зрения – недостаточно пророссийский. Но это раньше надо было думать, своего выращивать. По крайней мере, с этим Вовой интересно… он какой-то ЖИВОЙ.
Мой прогноз: Лиха беда начало. Зеленский уже вошёл в политическую историю Украины своим очевидным еврейством, которого не стесняется, а подчёркивает. Ему бы ещё совладать с некоторыми комплексами в общении с человеком, перед которым совсем недавно фиглярничал в КВН. Он сможет, я верю… а невеликий рост у обоих даже сближает.
Региональные Итоги года
Шёл второй год четвёртого президентского срока Владимира Путина…
Популярные иностранные издания, как правило, правого толка называют его «самым влиятельным из мировых политиков». С этим можно спорить, можно не соглашаться… но придётся смириться. Действительно, ко всему, что скажет или сделает Владимир Владимирович, всегда повышенное внимание – он ещё менее предсказуем, чем Трамп. Тем и оригинален.
Но мы-то рядом, видим его усталость, переживаем. Да и возраст безжалостен к любому, будь он монархом или иерархом, посмотрите на королеву Елизавету или вспомните Карола Войтылу. Ей-богу, слёзы наворачиваются, когда Путин выходит на очередной телемарафон общения с паствой… пардон, с согражданами. Этим летом на фоне общественного недовольства исполнительной властью (Екатеринбург, Шиес, Чемодановка) все ждали голливудского экшна в лучших традициях Тарантино, а на выходе получили современный вариант «Сельского часа». Ну, куда это годится…
Всё очень приглажено, а чудеса с милыми сиротками, чья мечта попить чайку с главным по стране и потрепать за уши его лабрадора (или какая порода сейчас охраняет президентский сон) сбывается на глазах у умилённых зрителей, со временем перестают работать и вызывают тупое раздражение. Но ведь кто-то задаёт действительно острые вопросы! В тот июньский день по нижней кромке кадра бежал вопрос: «Есть ли надежда снизить процент отката до 2, как бывало при Ельцине? Ну или хотя бы до 30? Или всё останется как есть?». Без особой надежды быть озвученным в эфире. Что, кто-то сомневался, что Путин смог бы на него ответить ярко, остроумно, в своё фирменном стиле? Нет, просто берегут дедушко (так Путина всё чаще величают в интернете). От этого он бронзовеет. Потому что живой человек с присущими любому политику, задержавшемуся на вершине власти, слабостями.
Последняя пресс-конференция с журналистами лично на меня произвела ещё более удручающее впечатление. Вроде бы пришли акулы, профессионалы (новичка в такую тусовку не пошлют), а действо напоминало «Поле чудес» в худших традициях Якубовича. Это пока ему книги дарят (обратили внимание, длинный монолог Владимира Шахиджаняна, нагло рекламировавшего себя, любимого, дали договорить до конца якобы из-за солидного возраста «журналиста»), но скоро перейдут на домашние соления и сало с чесночком. Что окончательно дезавуирует саму профессию журналист (о чём говорят давно). При том, что творилось летом в Москве, при росте протестных настроений в регионах… да один конфликт между ингушами и чеченцами, ставящий под сомнение принцип федерализации, что могло стать гвоздём эфира, и то обошли стороной. Спорить могу, представители этих республик были накачены своими редакторами (от Ичкерии хлопчик так чуть в ноги не падал из благодарности за то, что у них президентом Кадыров), а другие решили не вмешиваться не в свои разборки.
Казалось бы, кто мешает поднять над головой плакат с нейтральным слоганом, а когда тебе предоставят микрофон, выдать такое, что сразу войдёшь в мировую историю журналистики. И хрен с ним, что сразу уволят… такого отчаянного любое «Радио Свобода» с руками оторвёт. Ан нет, не так воспитывали… поколение пресс-релизчиков.
Единственное, что хоть как-то оживило ту тягомотину, был добровольный пассаж самого президента, походя бросившего - в Конституции можно что-то и подправить, например, убрать из «два срока подряд» слово «подряд». Вот теперь все гадают, какую свинью он собирается подложить своему преемнику.
Кстати, о преемнике. Путин, какой бы он не был, всё-таки не Брежнев и не захочет выглядеть смешным перед всем миром. К таким, как он, типажам старость и связанные с ней издержки приходят неожиданно – вчера ещё курочек топтал, а сегодня под кровать утку на ночь ставят. Самое время задуматься – кому скипетр передать…
Народ гадает. Одна из наиболее часто упоминаемых фамилий – Шойгу, ну, кто ещё должен управлять этой страной, как не крупный специалист по чрезвычайным ситуациям? Однако из всех публичных политиков первого эшелона российской власти именно Сергей Кужугетович отличается особой молчаливостью. А если не оратор, да ещё с такой должности, как министр обороны, значит, потенциально готовимся к войне. Нужны нашей стране подобные ассоциации? Вряд ли.
Или Александр Дюмин, губернатор не самой богатой Тульской области, быстро выбившийся в лидеры всяких рейтингов. Однако… опять мина, ставить на царство своего бывшего охранника в глазах мировой общественности будет выглядеть полнейшим моветоном… не лучше, чем у Чавеса с Мадурой получилось. О Дмитрии Медведеве даже не вспоминаем, хватит, четыре года покуролесил при сильном премьере.
И так будет с любым кандидатом… кого не возьми. Вот, что значит зачистить политическое поле до зеркальной глади в собственном окружении. Кого народу ни представь, раздастся разочарованный вздох – не… не Путин.
Мой прогноз: Путин будет ещё более осторожным. Если не во внешней политике, то в собственном мачизме, над его забитыми голами в Ночной хоккейной лиге и так уже покатывается вся страна. Отойдут в прошлое полёты со стерхами, глубоководные спуски и пилотирования чем-то смертоносным… разве что прогулки по тайге останутся, да и то за грибами. Мне кажется, ему самому надоела эта роль, как когда-то возрастному Лоуренсу Оливье надоел его бесконечный Гамлет. Или мне только так кажется...?
В этом году в Россию вернулась публичная протестная политика.
Что сие значит? Народ уже не сидит по кухням и не костерит власть в социальных сетях. Народ вышел на улицу. Причём не только гнилая творческая интеллигенция, как было в Москве 7-8 лет назад. В протесте участвуют все социальные группы… даже большая часть молодёжи, не прельстившаяся дуделками от «Молодой гвардии». Опять цоевское «Мы ждём перемен», сыгравшее определённую роль (не решающую) в событиях начала 90-х.
О Шиесе мы вспомним в региональном разделе. Пока об екатеринбургских событиях. Храм, который хотели не туда воткнуть, лет тридцать назад симпатии общества были бы полярные нынешним. Наоборот, снести всё советское, вернуть веру. Теперь и вера надоела… хочется просто гулять. Или просто бузить? Началось с призывов, разлетевшихся по соцсетям, выйти и защитить скверик перед Театром драмы. Вполне себе экологическая акция… народ и вышел с детьми. Выйти не на митинг, так, на прогулку, чтобы никто не прикопался. Что люди и сделали, захватив велосипеды и самокаты, даже стали, как пишут в интернете, «хороводы водить» (ну, не знаю… меня и нетрезвым не заставишь).
А потом начались действия, которые во всём мире принято именовать массовыми беспорядками. Сначала подтянулась полиция, потом ОМОН, но раньше их братва (пусть и слегка фольклорная), желающая церкву. Выступи силовики на стороне хоть кого-то, дальше волна народного гнева могла двинуться по непредсказуемой траектории. Только представьте, с одной стороны вышли родители с детьми, это их место прогулок отбирают. С другой набежали бы богомольные старички-старушки, ведь мешают строить отраду их души. И тех понять можно, и этих (хотя лично я последних с большой натяжкой). Но вот вмешательство в конфликт какой-то там «Академии единоборств» уже пахнет правовым беспределом. Если, конечно, хлопцы-каратисты не имеют в нагрудном кармане нужных удостоверений и официально не наняты охранять тот самый забор. Тут уж извините-подвиньтесь.
В чём причина такой общественной активности по не самому жизненно важному вопросу? С моей точки зрения – народ устал. Устал от однообразия, от одних и тех же лиц, от полузастоя (брежневский стал могильщиком и системы, и империи), от неопределённости – социализм у нас всё-таки или капитализм? Вот и вылилось. Да ещё президент не очень удачно пошутил – «да они там все безбожники». Но стройку, вроде, заморозили, хотя в какой-то момент общественный протест стал явно политическим. Причём однобоко – только свергать.
Никого не посадили, толком не разгоняли, демократия подразумевает некоторые вольности. Это не могло остаться незамеченным и породило некие иллюзии…
27 июля в Москве били москвичей - начало моего летнего материала «Москва бьёт с носка». Москвичи, среди которых немало тех, кто лояльно относится к мэру Собянину, вдруг возмутились современной российской избирательной системой, при которой любого неугодного кандидата можно легко отстранить от выборов (что в этот раз делалось с особым цинизмом).
Были ли в той самоотверженной, по-летнему одетой толпе (в укор истекающему под забралами потом ОМОНу) только жители столицы? Честно говоря, сомневаюсь, на такие тусовки любители съезжаются со всей России, как в перестройку на первые рок-фестивали. Мотивация-то одна – адреналин, хайпануть, побыть в кругу своих. Тамошний расклад достаточно точно описал по моей просьбе бывший архангельский юрист, а ныне житель Москвы Илья Уткин, ставший в столице настоящим «адвокатом протеста»: … революции в Шиесе не делаются, они происходят внутри Садового кольца. Сейчас власть стала играть на грани потому, что пряники заканчиваются, остаются кнуты. Есть ощущение, что приближаемся к точке бифуркации. Но мы точно еще к ней не подошли. Все протестные акции пока и для власти, и для протестующих - ритуал, в котором каждый знает свою границу допустимого. Это не русский бунт. Но игры на грани. Настоящий взрыв может произойти в любой момент, когда протестующие уже будут на улицах и тут будет разыгран вариант с сакральной жертвой с любой из сторон.
Сакральная жертва пока не выбрана, время не пришло. Да и повод нужен серьёзней, чем храм в парке или местные выборы. Выборы в ГосДуму? Тоже слабоваты. Остаются… ох, давайте не будем поминать то лихо, что ожидает нас в 2024-м.
Мой прогноз: Активное протестное движение впало в спячку на зимний период, таковы особенности российского климата. Зато дальше никто ничего не может гарантировать. Смущает одно – у действующий оппозиции один идол, Алексей Навальный. И ничего с ним не делается, даже в кутузку забирают исключительно для роста популярности. Я не имею в виду отравленный зонтик в ногу, как Бандере, но закрыть такого лет на пять не особо сложная задача для российского правосудия. В связи с этим никаких подозрений не возникает?
В этом году власть опять снимала губернаторов.
Закончилось затянувшееся правление мурманской Марины Ковтун, завсегдатая нижних строчек всевозможных рейтингов устойчивости и популярности. По ходу нашёлся тот, кого смогли уговорить занять этот пост (Андрея Чибиса)… или персоны, способные влиять на внутреннюю политику государства, пришли к компромиссу. А вот её сосед по антирейтингам Шолбан Кара-оол сидит себе на тувинском троне и в жирный подбородок не дует. Что значит – надёжная крыша с лампасами министра обороны и талант принимать высоких гостей на природе.
Как вылететь из губернаторского кресла? Легче лёгкого. Наглядный пример – судьба астраханского Морозова, даже не успевшего избавиться от приставки и.о. Сначала Кремль вдруг перестал устраивать Александр Жилкин. Хорошо… не вдруг. В определённый момент губернатор, сидевший на «икорном» регионе с 2004-го года, перестал контролировать экономическую ситуацию. Если кто забыл, Астрахань – это не только осетрина, но ещё и нефть (немного, но есть). И вот из региона последовательно выводят свои офисы «Лукойл» и «Газпром», лишая областной бюджет своих немалых налоговых выплат, затем начинается драчка внутри местных элит. Кто бывал там, тот знает – Астрахань достаточно мафиозная ещё с советских времён, и всё из-за царь-рыбы, чья икра во все времена была твёрдой валютой. Плюс там было что-то не то с выборами, за что губернаторов всегда примерно наказывают (Михальчука вспомните).
Прислали бывшего фсбшника, ясно, что бороться с местной мафией. А он наоборот, стал с ней договариваться о совместном сосуществовании, чуть ли не сам встроился в разработанную предшественником систему сдержек и противовесов. Да ещё от социалки оказался далёк, как от Китая. И Путина не смог удовлетворить во время президентского визита в Ахтубинск. Как итог – Кремль согласовал другого кандидата, проведя его избирательную кампанию по ускоренной программе. Чего осетровая область кажется и не заметила.
Согласование… главный залог политического долголетия для любого главы региона. Осенью страна ожидала традиционных отставок, причём партиями на фоне летних природных катаклизмов и неосторожных высказываний местных царьков в адрес собственных избирателей… и ничего. Но потом всё-таки согласовали…
Из Иркутской области убрали коммуниста Левченко. Понять иногороднему человеку за дело или чистая политика, практически невозможно. Разные люди оценивают одни и те же качества этого руководителя по-разному – то, что одни принимают за обстоятельность, оппоненты называют медлительностью, замешанной на равнодушие. Хотя по показателям область при нём поднималась. Но вот, что странно, коммунисты за своего не вступились, не устроили бучу. Либо у нас так грамотно глушат любую левую информацию, либо Левченко и своим был не в радость.
То, что есть в интернете, наглядно показывает – рейтинг и антирейтинг губернатора-коммуниста у местных избирателей шли ноздря в ноздрю. За 9 месяцев до выборов при наличии административного ресурса не очень-то и сложно переломить ситуацию в свою пользу. Но Левченко предпочитает добровольную отставку. Иркутские политологи утверждают, что он «выбирал между пенсией и тюрьмой». Значит, было за что сажать (как и любого губернатора, не они такие, система способствует), никакой бы Зюганов не помог.
А в Еврейской автономной области еврея сменили на еврея. Ради самого процесса и без особой надежды на улучшение.
Мой прогноз: Вот такая резкая и часто немотивированная смена глав регионов становится настоящим жупелом для избирателя… его приучают голосовать, как Кремль прописал. Дальше будет ещё круче.
Региональные Итоги года
Никто не прогнозировал губернатору Орлову лёгкий Год Кабана. И дело не в восточной живности, с которой у него, Дракона, не самые лучшие взаимоотношения. Дело в общественном настрое, прежде всего, мусорном. Ситуация извне была раскручена так, что народ, бОльшая часть которого впервые вышла на улицы с протестом (а не с транспарантами «Да здравствует…», «Слава…») и «Позорным полком» в руках, неожиданно для себя словил кайф от объединения на основе ненависти. «Вали!» - без конкретного предложения, кого бы они хотели видеть на месте своего губернатора.
Ожидал такого глава региона? Конечно, он же не сумасшедший. Это уже называется – держать удар, тот самый «мужской вызов», так раздражающий агрессивно-покорное большинство.
Особенно возмутило общество слово «шелупонь», неосторожно вылетевшее из губернаторских уст и вырванное моими коллегами-журналистами из контекста в первых же публикациях. ВЫ-то поняли, кому оно относилось? Присутствовавшие на той встрече ветераны «Севмаша» почему-то не приняли его на свой счёт, не обиделись. Зато остальные… Мне почему-то вспомнилось, как на «Мосфильме» один известный киноклассик, всегда выделявшийся невыдержанностью характера, в порыве творческого ража крикнул в пространство съёмочного павильона: «Где эта … (девушка низкой социальной ответственности)?!», и на этот призыв к нему кинулись костюмерша, помреж, гримёрша и парочка молодых актрис.
Ну, хорошие мои, известно, что к человеку часто относятся так, как он сам себя ощущает… шелупонь так шелупонь.
Следующее по тяжести обвинение в адрес Орлова, что он продался москвичам. Общество зацепилось за его фразу о том, что выгоднее дружить с сильными и богатыми – вот они, губернаторские принципы! Опять стоп. Это говорил глава региона, на котором лежат определённые обязательства и некая ответственность. Можно, конечно, брататься с Тывой, только прока от этого не вижу. Недавно архангельское правительство летало в Армению. Тоже, прямо скажем, не самая богатая республика, однако дары своей земли к нам исправно поставляет (мы им соответственно), да и армянская диаспора в Поморье не из последних. В личном интервью глава региона посетовал, что на личную дружбу времени почти не остаётся, но эти отношения ещё из прошлой жизни, проверены годами. Давайте не путать Орлова-человека и Орлова-государственную функцию (простите за пафос).
Теперь об отношениях непосредственно с Москвой. В беседе со мной губернатор сказал буквально следующее - Собянин (мэр Москвы) встречался, если не ошибаюсь, с главами восьми регионов, на территории которых размещение экотехнопарков логистически оправдано. - И все соглашались? - Ещё бы. Но вариант Архангельской области по многим параметрам оказался оптимальным и был поддержан на самом верху.
Можно сомневаться в точности приведённой выше версии. Но неужели кто-то думает, что Москва из вредности решила отравить Поморье своими отходами? У столицы другие методы и интересы. После кончины Юрия Лужкова многие стали вспоминать, как он помог Северодвинску и его жителям в трудные месяцы беззаказия. Неужели кто-то действительно думает, что это было сделано бескорыстно? Тогда бы Юрия Михайловича никто не называл крепким и рачительным хозяйственником, кем он и был на самом деле. Что за это отдала область (скорее всего, через Ефремова)? Теперь и спросить не у кого. Разве что у «первой леди Москвы» Елены Батуриной… но у неё сейчас другие хлопоты.
Что касается участия московских в поморских делах, так его достаточно и без мусора. Торговые сети у нас в основном федеральные, «Водоканал» ушёл под концессию к москвичам. Любой олигарх, что зайдёт в нашу область с деловым предложением, почти гарантированно окажется жителем российской столицы… давайте всех их гнать, не доверять.
Очень показательным оказался последний в уходящем году эфир программы «Позиция» (АГТРК «Поморье»). Пока приглашённые акулы пера вспоминали, какие разочарования принёс им Год Кабана, звонки в студию говорили об обратном – телезрители своей жизнью в целом довольны («ещё бы нашу улицу от снега лучше чистили»). Думаете, специально организовали? Сильно сомневаюсь, драматургия подобного телевизионного действия как раз требует больше ада. Кстати, вот такие звонящие в эфир самые дисциплинированные из избирателей, протестные массы в день выборов скептически сидят на диване и никому не верят.
Ещё о последней «Позиции». Из предложенных редакцией событий 2019-го главным пунктом, хотя по счёту третьим, смотрелся Рекордный бюджет региона. И это основной реальный показатель, по которому Кремль оценивает эффективность управления, всё остальное – предмет для споров и дискуссий. Вспомним, за что Михальчука в отставку отправили, за что его президент по холке трепал у себя на приёме. Остальное софистика.
Вот откуда и появилось у Орлова желание участвовать в осенних выборах, глупо думать, что кто-то из действующих чиновников может набраться наглости сделать это без ободряющей отмашки из Москвы. На своей январской пресс-конференции он сказал, что всё будет зависеть от народной поддержки и мнения президента. Президент, как минимум, не возражает. Хотя и дал распоряжение до марта месяца уточнить, повлияет ли экология Ленского района на боеспособность космодрома «Плесецк» и работоспособности «Звёздочки» (сведения из моих личных внешних источников). Я небольшой специалист в геологии… но, по-моему, далековато будет.
Мой прогноз: Дела у Орлова не так плохи, как хотелось бы протесту. Он продолжает оставаться главным кандидатом на осенних выборах, несмотря на всевозможные рейтинги (которые легко покупаются). Впрочем, вариант его весенней отставки тоже исключать нельзя. Но только в том случае, если Старой площадью (АП) будет одобрена кандидатура преемника с хорошими шансами на победу. Если же нет, «Единой России» проще оставить действующего, заблокировав всех более-менее проходных кандидатов от оппозиции (в сентябрьском Питере этот вариант оправдал себя). В любом случае, Игорь Орлов уйдёт отсюда не с позором, а на повышение (это мнение поддерживают наблюдатели). Страшной мести не случится…
Выборы у нас по любому будут, с Орловым или без. Значит, открыта «биржа кандидатов в губернаторы»…
Год назад я упоминал двух самых вероятных претендентов на главное кресло Архангельской области – сенатора Павленко и парламентария Юркова. Они и сейчас остаются в списке, но заявлений на этот счёт не делают и особой активности не проявляют, существуют в привычном для себя информационном режиме. Хотя мне доподлинной известно, что оба прошли через аппаратные «смотрины» и не по одному разу. Люди опытные, понимающие… теперь просто ждут своего часа – выпадет или не выпадет. В смысле фарт.
Но с осени претенденты на областной престол активизировались. Исходя из соображений, что действующему главе при его рейтингах будет трудненько добиться благосклонности избирателя. Да-да, та самая известная фраза политика Дмитрия Таскаева, когда все вокруг обсуждали победу неизвестного Весёлого молочника над Рыжим императором – «Поморье было готово проголосовать хоть за Микки Мауса, только не за Ефремова».
Сказано это было с нескрываемым сарказмом (знаю, недалекому Киселёву это объяснили, и он обиделся на всех сразу – и на сказавшего, и на тех, кто этот пассаж в СМИ ретранслировал). Область ожидали четыре года позора, когда главу региона демонстративно оттирали не только от главы государства, но и от гостей рангом пониже… чтобы не запачкались. А уж после «пинцетного скандала» над Поморьем стали откровенно смеяться, мол, вы там достойны такого руководителя.
Извините, увлёкся воспоминаниями. На сегодняшней день в регионе, на мой взгляд, сложилась парадоксальная ситуация. Все, кого не спроси, стоят на том, что области нужен «начальник из своих». Пусть не здесь он родился, но становился известной личностью на поморской почве («питался её соками»). При этом на вопрос – «назови хотя бы три фамилии», следует растерянное молчание.
Для примера. Про сенатора Новожилова (из СовФеда частенько пересаживаются в губернаторские кресла, последний пример в ЕАО) никто и не вспоминает, тихушники на таком посту никому не нужны, с тем же Киселёвым проходили. Из депутатов ГосДумы (кроме Юркова) и выбирать не из кого. Палкин, чья публичность в последнее время связана исключительно со словом «банкрот», мелкими нападками на исполнительную власть региона, а также с политической деятельностью сыновей, иногда играющих не за ту команду, уже давно сбитый лётчик даже если рассматривать его перспективы прохождения в российский парламент на второй срок. Две оставшиеся дамы… они, по ходу, обе осознали свою планку в публичной политике и будут пытаться сохранить имеющееся (хотя предпенсионного сенаторства я бы не исключал).
Ещё одна явная (на первый взгляд) кандидатура – Игорь Годзиш. Которого может порекомендовать губернатор в случае своего ухода на повышение (при простой отставки никто и спрашивать не будет). В прошлых материалах на тему выборов я ставил его минимум на второе место в числе вероятных преемников. Однако за прошедшие два месяца ситуация поменялась. Как сообщают источники в областном правительстве, на губернаторских планерках глава Архангельска постоянно получает нагоняй от главного по региону за состояние столицы. Несмотря на все объективные обстоятельства – смену подрядчика, капризы нынешней зимы, а также принцип «бей своих, чтобы чужие боялись». Годзиш терпит. Хотя я почему-то уверен, в последнем месте рейтинга управляемости российских городов большая доля этих выволочек, ведь эксперты часто пользуются инсайдерской информацией. Теперь выдвижение его на губернаторский пост будет выглядеть, как минимум, нелогично.
Прошли слухи, что на должность зарится бывший губернатор НАО Игорь Фёдоров, после отставки притаившийся в Питере на хлебной газпромовской должно. Напомню, когда он видел архангельское губернаторство в своём кармане вместе с укрупнением региона за счёт присоединения богатенького округа… но обломался. Наверное, его тоже вызывали на Старую площадь… рассматривали.
В последний месяц появились две довольно неожиданные кандидатуры – бывший «серый кардинал» областной администрации Сергей Ковалёв и главный поморский казак Евгений Ухин. Про первого вспомнил Telegram, удивляясь прохождению ранее принципиально беспартийного Михалыча в региональный политсовет «Единой России» - с чего бы вдруг? К тому же он сам может организовать для себя избирательную кампанию, что мама - не горюй… дали бы финансы. Второго двигают из Москвы, насколько мне известно, представители поморского землячества, упирая на то, что у доброй старины Ухина есть и опыт, и авторитет, а, главное, почти нет не только явных врагов, но и скрытых недоброжелателей.
А ещё Юрий Шевелев. Проработавший заместителем по экономике у губернатора Киселёва, где его за глаза называли финансовым гением. За что и получил разряд ненависти от шефа, углядевшего в нём опасного конкурента. Сейчас он занимается предпринимательством в Подмосковье и ведёт в регионе общественные проекты, то есть, вполне подходит под определение свой. Судя по реакции Telegrama (новомодная политическая сливочная), отношение к нему, как кандидату, более чем серьёзное – мочат из всех каналов. Одно очень важное достоинство: он единственный из упомянутых, кто разработал конкретный план взаимодействия исполнительной власти и населения – принципы общественного договора. Впрочем, Юрий пока никак не заявлял о своих губернаторских амбициях, находясь на сегодняшний момент в амплуа наблюдателя и советчика.
Гипотетических кандидатов от оппозиции, всяких таскаевых-пивковых (вот уж натуральная шелупонь), я не рассматриваю по причине бесполезности – впкшный регион им не отдут при любых раскладах и волеизъявлениях.
Мой прогноз: Всё станет ясно ещё в марте, явная поддержка Москвы будет решающим фактором. Впрочем, есть небольшой процент, что Кремлю захочется позабавиться и посмотреть, что произойдёт без его вмешательства. А мне почему-то уже не смешно…
И последнее в уходящем году – два события, изрядно подпортившие имидж Архангельской области, и без того неидеальный.
Первый, конечно, это Шиес. Ставший символом протеста, с этим географическом названием на плакатах выходят теперь протестовать даже в Приморье.
С чем теперь ассоциируется тихая желдор станция, затерянная в лесах Ленского района? Не больше – не меньше, как с Гражданской войной, это братоубийство частенько вспоминают в соцсетях в профильных группах, кичатся им, сами беду накликивают. Ещё «оккупационный режим». Кто оккупировал, китайцы-американцы? Нет, свои, те, кто во власти, и в местной, и в той, что повыше.
С оккупантами, как правило, борются партизанскими методами. Стреляют, поджигают, портят, останавливают… то, что периодически происходит там, где все работы с лета приостановлены. Мне кажется, там сообщение об исключении Архангельской области из мусорной стратегии Москвы здесь встретили вздохом разочарования – а нам так понравилось играть в войнушку. Действительно, понравилось, если в центре Архангельска идёт настоящая борьба за надпись на снегу – ШИЕС… для кого-то это слово стало смыслом жизни. Бессрочный пикет… вот уж людям делать нечего. С другой стороны, альтернатива социальным сетям - человеческое общение на свежем (свежем?) воздухе.
Так, может, и вред небольшой? Нет, большой, пока вы охали да посмеивались, в обществе выработался «шиеский образ жизни». Люди живут в лесу, ночуют в палатках (гигиена соответственная), большую часть времени ничего не делают… но их существование наполнено смыслом, в глазах многих они герои. Тот, кто прикипает к подобным акциям, как правило, записной бездельник, нашедший этому отрицательному качеству красивое оправдание. Такие даже не задумываются, на чьи деньги их там кормят-поят-обихаживают. Дары какого-то виртуального общественного движения… но с конкретными именами и не менее конкретными интересами.
Конкретные имена имеют и те, кто приехал на Шиес работать. Например, снять фильм по заказу «Справедливой России». Или не по заказу, а создать для своих пиар-услуг на мусорную тему проморолик, и ходить с ним по офисам других политических сил. С такими, хотя бы, всё понятно – если случайно что-то в голову прилетит, будут знать, за что пострадали.
Ещё была Нёнокса, взрыв на морском полигоне чего-то смертоносного опять ославил Архангельскую область на весь мир. Власть толком ничего не объяснила, патриотично сославшись на режим секретности. Вслед за сим пошли кривотолки – «второй Чернобыль», «российская Хиросима».
К чему я веду: вы до сих пор удивляетесь, что в регионе тает население? Когда-то сюда ссылали, люди привыкали, обрастали семьями и имуществом, приживались. Потом заманивали северным коэффициентом, тот же самый процесс. Сейчас-то чем заманить? Дело даже не в климате, на мой вкус, он не гнилее питерского. Дело в потенциальной опасности жизни рядом с ВОЙНОЙ, которая куётся на верфях «Звёздочки», испытывается на военных полигонах и запускается в небо с Плесецкого космодрома. Эта та постоянная опасность, которую не пресечёт никакой антитеррор, ибо она исходит из политики нашей страны… плата за вечные имперские амбиции. Но против этого на площади бунтовать не выходят, вожаки протеста понимают – тут-то власть им бОшки точно отобьёт.
Парадокс – параллельно ведутся разговоры о развитии въездного туризма. Кто поедет туда, где завтра может вспыхнуть гражданская война или произойти ядерная катастрофа?! Даже и не мечтайте.
Мой прогноз: Шиес как минимум ещё полгода будет оставаться информационным нарывом на теле региона, лишая Архангельскую область и инвестиций, и преференций. Потом или само постепенно рассосётся, или насильно ликвидируют, если будет мешать рабочему процессу. Всё-таки у нас в России управляемая демократия… или вы забыли?
На этом ставлю точку. Пятнадцатая папка Итогов недели отправляется на полку истории Руснорда. Очередь за шестнадцатой!
С ПРАЗДНИКОМ! Встретимся в середине января. Всегда ваш…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD