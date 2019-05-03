Итоги недели с 24 по 30 июня 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Экономика должна быть – Грузию губят не только санкции, но и низкая культура производства;
- Тысяча вторая ночь Шахерезады – чем занимаются российские министры в загранкомандировках;
- Кто на новенького – шансы нового вице-губернатора Никитенко стать первым лицом региона.
Международные новости
Грузия: Когда истина не в вине
За такие новости смешно и стыдно одновременно. Потому что предсказуемо. Потому что политический беспредел.
О начале очередного российско-грузинского противостояния уже писал. Стоило оппозиции только приблизиться к зданию парламента, где православный коммунист (оксюморон) из не самого дружественного государства посмел плюхнуться в кресло спикера (представьте подобную картину на Охотном ряду и ответную реакцию всех фракций), наш президент сразу увидел ужасную картину, как рвут на части российских туристов прямо на главной площади Тбилиси, и защитил их… отменив прямые рейсы.
Чем вызвал у одних горький смех, у других – грубую ругань (в свой адрес), а у третьих – полное одобрение… вот такое у нас неоднородное общество.
Третьи говорят вторым – а вы поезжайте через Лондон, небось на западные гранты путешествуете, только, когда там наваляют, чур не плакаться. Вторые их посылают по известному адресу…
Ну, а первые стебутся над подобной политической ситуацией, когда непонятно, кого больше наказывает родное правительство – мнимых врагов, которые работают в сфере грузинского туризма и готовы ублажать любого россиянина, приехавшего к ним с хорошими намерениями (а не как госдеп Гаврилов), или собственных граждан, помнящих и любящих Грузию ещё с советских времён.
И я просто не могу отказать себе в удовольствии полностью процитировать ироничный пост из Фейбука о тех муках, которые ожидают наших экстремалов, решивших отдохнуть в ужасной стране Сакартвело: Я своими глазами вижу, что русским в Грузии угрожает масса опасностей: можно объесться хачапури насмерть, заболеть панкреатитом от обилия чачи или утонуть в море, перебрав белого вина. Отдельной сложностью для русского человека является невозможность нормально потратить тут деньги, поскольку все по московским меркам даже не дешево, а просто бесплатно. Оскорбительно, что какая-нибудь черноморская барабулька стоит здесь в 5-7 раз дешевле, чем в Сочи, хотя барабулька отнюдь не профессор Стэнфордского университета, чтобы резко дорожать от пересечения государственной границы. Похожая русофобия наблюдается и в сфере недвижимости: так, апартаменты на первой линии, которые мы снимаем, стоят примерно столько же, сколько туалет в средней московской квартире.
Смешно? Кому как. Грузинский отдых привлекателен не только мягким климатом (там не замёрзнешь, но и не сгоришь), не только исконным национальным гостеприимством, не только кухней, в которую влюбляешься раз и на всю жизнь, но и сравнительно низкими ценами. А откуда они такие берутся? Как ни печально, от низкого уровня жизни местного населения, иначе там не выжить.
Почему такой низкий уровень, вам любой экономист подтвердит. От плохой культуры труда, производства. Вспомните, в далёкие социалистические времена батники «под фирмУ» от полуподпольных частников, продававшиеся в подворотнях Тбилиси и Батума, садились на два размера или линяли после первой же стирки, самопальные шлёпанцы рвались ещё по дороге на пляж. Да и худших авто, чем выпускали в соседней Армении (ЕРАЗ), я тоже в своей жизни не встречал – в 89-м купили на фирму прямо на заводе, так три дня из Еревана не могли выехать, ломалась прямо на дороге, зараза.
Ну да, эти нации заточены под другое. И по этому другому нанесён точечный удар пока только из двух орудий - Спустя пять дней с начала протестов в Грузии, уже обернувшихся "туристическим эмбарго" со стороны РФ, претензии у российской стороны ожидаемо появились и к традиционной грузинской продукции - вину. В понедельник Роспотребнадзор заявил, что об усилении контроля за качеством и безопасностью поступающего из Грузии алкоголя из-за "ухудшения" его качества "в динамике".
Пили-пили, добавки просили… и вдруг всё скисло? Не вдруг, как выяснилось, на протяжении 5 лет наш «потреб» имел претензии к качеству грузинского вина и только сейчас набрался храбрости заявить об этом во весь голос. А мы все эти годы травились и ничего не знали? Видимо, кремлёвские драматурги выжидали подходящий момент. Сразу возникает мысль, что верующий большевик из Госдумы не просто так приехал и не просто так сел не туда. Очень похоже на инсценировку, сиречь провокацию, сразу с двух сторон.
Тут нужно дать ещё одно пояснение. Наименование того или иного товарного знака грузинского вина как правило исходит от названия одноименной местности, где произрастает и доходит до нужной кондиции начальный продукт виноделия – виноград. Местечки эти маленькие, деревни, едешь по Алазанской долине, читаешь дорожные указатели и только икаешь – «Твиши», «Хванчкара», «Киндзмараули», «Цинандали»…
То есть, на несколько сотен бутылок истинного продукта собранного урожая, может, и хватит, соответственно, с заоблачной ценой (Сталину бесплатно), а остальные ящики и бочки, что идут на экспорт, в том числе, в Россию, извините, только винный продукт «по мотивам». Но по таким ярким мотивам, что всё равно являются украшением любого праздничного стола.
Какая от этого шага нашей стране экономическая прибыль (а именно она, по твёрдому убеждению автора, должна стоять во главе угла любой санкции, любого политического манёвра)? Кто-то что-то говорил о том, что освободившуюся нишу на прилавках займут краснодарские вина. Но они не заменят покупателю грузинские, потому что это фирмА, а гнать собственную бурду под знаменитыми на весь мир названиями пока ещё наглости не хватает (очень на это надеюсь). Можно, конечно, сделать хохмочку с объяснениями крошечным шрифтом на этикетках, мол, «сделано по старинным рецептам», но весь смысл операции в том, чтобы наказать Грузию потребительским забвением.
Что дальше ожидать? Завтра окажется, что и грузинское «Боржоми» разливается из-под крана, а их сулгуни даже не сыр вовсе, а биологическое оружие против России и лично Путина? Все эти приёмчики когда-то отрабатывал смешной главсанитар Онищенко (который потом детям рукоблудить запрещал законодательно). Смеялась вся страна… а дело, гляди, живёт. И ведь сами дураками не боимся выглядеть… ура-патриоты стыда не ведают.
Что дальше? Станут изымать томики грузинских поэтов из книжных магазинов, запрещать исполнение «Сулико» в ресторанах, проверять народного артиста России Басилашвили на лояльность… всё это мы проходили в нулевых. Когда в прошлое воскресенье отмечали мой юбилей в «Старом Тифлисе», обратил внимание, что в воскресный вечер почти все столики были заняты. Пришла мысль – а ведь это форма пассивного сопротивления государственной глупости, самому стало приятно.
Я ещё в школе скептически относился к модной в той системе координат сентенции – «страна братских народов». Не стану повторять националистический лозунг из балабановского «Брата», явно в те годы сопровождавшего не один межнациональный конфликт, но братские отношение – это нечто особенное, и то далеко не во всех семьях. В современном мире отношения между народами строятся уже не на эмоциях, но на здоровом практицизме. Выгодно – дружат, нет – одни сидят. Посмотрите на наши отношения с Беларусью… вроде бы два славянских народа, но сябры в любой момент готовы повернуться к Западу, по крайней мере, так шантажирует Россию Лукашенко. Потому что выгодно. Сербы по гроб жизни благодарны нам за поддержку в трудные годы, но стоят в очереди в Евросоюз.
Давайте дружить кулинарными блюдами! Мы грузинам – пельмени, они нам – хинкали. Поверьте, ничего нет надёжней такой дружбы… и вкуснее.
Федеральные новости
Экономика: Министры откололи номер
Но на одной только внешней угрозе свой рейтинг не поднимешь. Хотя бы до прежнего уровня. Нужно что-то резонансное, местное. Борьба с коррупцией идеально подходит. Только бить не по медсестре, которой благодарный пациент после безболезненного укола тайком шоколадку в сумочку положил, а выбрать рыбу покрупнее. Министр самое то.
"Трансперенси-Интернешнл - Россия" провела расследование, в ходе которого выяснилось, что российские министерства тратят миллионы на командировки чиновников, которые останавливаются в сверхдорогих отелях. При этом командировочные расходы министерств и ведомств практически не контролируются…
Почитал… речь действительно идёт о миллиардах бюджетных рублей, которые чиновники высшего звена платят за роскошные апартаменты в служебных поездках. Плюс представительские расходы, которые не вписываются ни в одни суточные. Кстати, к министрам я бы приписал ещё топ-менеджмент госкорпораций, которые по своему статусу тоже являются госслужащими и постоянно носятся п миру на арендованных самолётах, Нет, чтобы не спеша, в купе, на верхней полочке...
А как было с этим раньше? Я уже застал тот период, когда суточные вне зависимости от занимаемой должности равнялись 2.60 в день. И режиссёру-постановщику, и осветителю… но с одним существенным дополнением. В киноэкспедициях, которые порой длились не один месяц, зарплату представителям рабочих профессий не платили вовсе, она откладывалась в бухгалтерии «Мосфильма» на депозит (удобная, кстати, вещь, если на что-нибудь копишь). Делалось это не от жадности, а из-за структуры – специалисты этих профессий относились к цехам, когда интеллигенция (ассистенты, вторые, постановщики) прикреплялись непосредственно к съёмочной группе, с неё и кормились.
То есть, осветителям, механикам, пиротехникам, костюмерам и т.д., людям тяжёлого (без шуток) физического труда, приходилось выживать на два с полтиной в день. Минус сигареты, тогда в кинематографе почти все курили. Иногда дело доходило до голодных обмороков прямо на съёмочной площадке. Нет, вы не думайте, худо-бедно можно было и на эти деньги прокормиться, особенно если готовить на электроплитке в номере. Но мужчины брутальных профессий обычно спускали выдаваемые им на декаду 26 рублей за два дня, а потом или сосали лапу, или шли в сексуальное рабство «за похлёбку» к представительницам местного прекрасного пола. Вот такая кино-романтика с привкусом борща…
Но до меня было ещё хуже, суточные высчитывались соразмерно твоей заработной плате, что в замкнутом пространстве творческого коллектива рушило последнюю иллюзию об общем социальном равенстве в государстве диктатуры пролетариата. Мало того, по рассказам старожилов до начала 60-х были регламентированы цены за проживание… малооплачиваемую костюмершу запросто могли поселить в гостиничный чуланчик для хранения старых швабр. При мне уже селили по факту наличия, но из-за дефицита гостиничных номеров в принципе можно было поселиться в шестиместный номер Дома колхозника или общагу техникума с соответствующими удобствами на этаже.
Кстати, как когда-то объясняла мне бухгалтер уже частной фирмы, в новых капиталистических реалиях суточные сотрудникам выплачивают не на прокорм, а в виде компенсации за «житейские неудобства» в командировке. Неудобства, наверное, небольшие, поэтому и размер суточных теперь шутейный. Хотя… при зарплате в 10 000 рублей смена, что сегодня получают осветители и механики в кино плюс бесплатной кормёжке в течении всего съёмочного дня (кинокорм), я бы из-за лишнего стольника шум не поднимал.
Но вернёмся от осветителей к министрам. Вы раньше их в гостиницах встречали? И я нет. Потому что и во время декларируемого всеобщего равенства люди этого ранга, приезжая другой город или регион СССР, жили на так называемых правительственных дачах или в закрытых пансионатах особого уровня. И суточные им были не нужны (хотя многие от скаредности свои 2.60 получали), их кормили-поили по одному щелчку пальцев. В загранкомандировках, соответственно, останавливались в жилом секторе советских посольств, там для таких гостей держали специальные гостевые апартаменты. Конечно, с прослушкой и с подглядкой… но это уж как полагается.
Сколько это стоило советскому бюджету? Кто знает… в той системе координат, где всё вокруг колхозное, всё вокруг моё.
А теперь так. Вернувшись из служебной командировки, сотрудник любого статуса предоставляет в бухгалтерию авансовый отчет и подтверждающие документы (билеты, счёт на проживание и товарные чеки, квитанции электронных терминалов, копия загранпаспорта с отметками о пересечении границы). Есть и другой вариант отчётности. Если командировкой занимается внешний контрагент, то бронирование билетов, наём жилых помещений и т. п. осуществляются по госконтракту. Документы закупок, контракты и акты выполненных работ размещаются на портале госзакупок. Одним министерствам (Минтранс, Минэнерго…) удобен первый вариант, другим (Минкульт, Минстрой, МЧС…) второй.
Есть положение, в котором лимитированы подобные расходы. Но все закрывают глаза на то, когда глава ведомства, посылая в деловую поездку особо ценного сотрудника-переговорщика, даёт отмашку тратиться сообразно обстоятельствам. А целого ряда должностных лиц, включая федеральных министров, руководителей госкомитетов, федеральных служб и федеральных агентств, эти нормы не касаются вовсе: расходы им возмещаются в полной мере. Возможно, из других статей бюджета… лишь бы дело делалось.
Есть и рекордсмены по таким тратам. Знакомьтесь: глава Минпромторга Денис Мантуров, на него даже настучали в Генеральную прокуратуру как на злостного растратчика. Вот только один из нескольких эпизодов: 22 октября 2017 года торговый министр переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико за 478 782 рублей в сутки. Номер площадью 207 квадратных метров включает в себя мраморную ванную комнату и гостевую туалетную комнату, обеденную зону с расширенным столом на восемь персон. Ночь Мантурова в отеле JW Marriott Hotel Zhengzhou в китайском городе Чжэнчжоу с видом на озеро обошлись бюджету в 327 486 рублей.
Любой строитель, водитель или даже менеджер средней руки, прочитав эту раскладку, взвоет – я тоже так жить хочу!!! Хочешь… но не будешь, дорасти сначала до министра (какой из Мантурова министр, вопрос отдельный). Если ты прилетел куда-то заключать многомиллионные контракты, хоть от своей фирмы, хоть от лица государства, в данном случае без разницы, ты должен жить в соответствующих условиях с сопоставимым комфортом. И неважно, что этой роскоши не увидят иностранные партнёры. Тут главное именно твоё внутренне состояние, почувствовать себя богатым и уверенным, полномочным представителем богатой и уверенной в себе страны. Так легче торговаться будет… ведь министр его направления по сути является крутым бизнесменом, только работающим не на свой карман (ну, или не совсем на свой).
Любые лимиты расходов при подобных особых обстоятельствах пусты и только навредят делу.
Сегодня такую постановку вопроса критикуют буквально все, и патриоты, и либеральные экономисты. Хором заявляют – как этому министру не стыдно перед народом. А он не должен стыдиться, он должен работать. А простой народ должен стремиться стать Мантуровым.
Но и должна быть соответствующая отдача. Конечно, в любом бизнесе могут быть неудачи… но, если они начинают превалировать над успехами, самое время задуматься о профпригодности госчиновника.
И уже потом делать оргвыводы, а не будоражить общественность на зарплате сказками в стиле ночей Шахерезады.
Региональные новости
Архангельская область: Из калужан в поморы
Главная интрига уходящей недели – пройдёт или не пройдёт новый губернаторский зам по инвестициям через сито депутатского одобрения.
Уже и ставки делали. И прогнозы коллеги публиковали. Где «Единая» едино «за», «Справедливая» резко против, а ЛДПР с коммунистами – по желанию.
Никитенко прошёл влёт. Кто бы сомневался. Причём с первого тычка. Невольно вспоминаешь баталии времён Киселёва-Михальчука, когда отдельные шары загонялись в лузу с только с третьего раза (и то не всегда, вспомните пролёт того же Киселёва с сенаторством). Предварительно эмиссарами областной администрации велась серьёзная просветительская работа с депутатским корпусом. С каждым народным избранником индивидуально… недаром ходили слухи, что на любого из них у компетентных органов есть компромат.
Теперь, по ходу, кроют целыми фракциями. Хотя ещё в сентябре радовались оппозиционности нового созыва. Или это тот случай, когда у народных избранников поверх оппозиционности включилось рациональное мышление?
То, что Архангельской области нужен специалист по инвестициям, по-моему, очевидно всем. Потому что региональная промышленность не развивается, практическая экономика давно превратилась в один сплошной ритэйл с редкими вкраплениями ВПК. Есть три лесогиганта («Титан», «ИЛИМ», УЛК), «алмазное» АГД… ну и всё. И те ориентированы на местное сырьё, которое когда-нибудь, да закончится. А вот что-нибудь не из земли, но только собственными руками, пока не очень получается.
«Мы сидим на сырьевой игле!» - этот стон слышен годами, самодостаточные регионы как один относятся к нефтянке. И только Калужская область вселяла хоть какую-то надежду, несколько раз выбивавшись в доноры, а её губернатор Артамонов в лучшие годы входил в первую тройку рейтингов влиятельности и успешности… да и сейчас из первой десятки не выходит.
А ведь раньше Калуга была типичным провинциальным регионом, живущим от московских милостей. Загадка советского времени: «Зелёное, свистит и колбасой пахнет?». Ответ: «Электричка «Москва-Калуга». Позже колбаса появилась везде, зато с деньгами проблемы. Теперь на той электричке в Москву не за продуктами, а на работу, так почти все околомосковские регионы живут.
Калужане как-то смогли заманить к себе иностранных производителей, превратив область в подобие большого цеха отвёрточной сборки. Кто-то опять скажет – «унизительно»? Но ведь со своим автопромом пока ничего не получается, любые инвестиции и госдотации как в песок. К тому же экономический подъём Юго-Восточной Азии начинался именно с таких производств (увы, нам не во всём получается быть европейцами).
Так что вполне логично, что приглашённый на должность искателя инвестиций приехал к нам из Калуги, а не из какой-нибудь Твери. В областном правительстве говорят – откликнулся на объявление. Оппоненты иронизируют – зачем ему это надо? Последнее как раз понятно – Никитенко в калужском рейтинге был только седьмым, у нас есть шанс выбиться и во вторые. А в первые? Всё будет зависеть от его успехов в первый год работы и как это будет преподнесено населению. Всё равно через прямые выборы проходить, у варяга в нынешней ситуации для этого должны быть неубиенные козыри.
Однако новенького рассматривали исключительно в рамках «мусорной темы». Причём те областные депутаты, которые потом голосовали «за» его кандидатуру. Очень удобно, когда голосование обезличенное, а в интернете ты остаёшься защитником народных интересов (да-да, депутат-коммунист Таскаев, это камешек в ваш палисадник).
Записные критики режима сразу обратили внимание на то, что в Калужской области кипят общественные страсти вокруг строительства экотехнопарка в Михалях, прямая ассоциация с нашим Шиесом. Действительно, там такая же инвестиционная программа, правда, стоимостью уже 30 млрд. рублей, и тот же московский мусор (подробнее читайте в материале «Движение вверх»). Есть и протест, правда, не такой шумный. Хотя глава Износковского района, в состав которого входят Михали, предельно откровенен в своих стремлениях - … люди будут уезжать. Учитывая, что работы в районе мало, так оно и происходит. Было время, когда к нам хотел зайти инвестор, в районе планировал построить завод по производству шин. Тогда мы эту возможность упустили и сейчас завод успешно работает в другом районе. Поэтому, когда инвесторы предложили разместить у нас экотехнопарк, мы поняли: пришло время решительных действий. Иначе так и будем жить на дотации, а жители района, которые хотят работать и зарабатывать достойны большего. (из его речи).
Тогда почему о протестах в Михалях почти не слышно, в интернете сплошной Шиес? Видимо, тамошним жителям всё более доходчиво объяснили…
Получается, Никитенко приехал к нам объяснять? Далеко не факт. Вот список его профессиональных интересов с прежнего места службы (кто есть профессиональный чиновник, если не служивый?): Координировал вопросы реализации государственной политики в сфере…
- строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
- лесных отношений;
- использования и охраны недр, водных объектов;
- охраны окружающей среды.
Непосредственно координировал и контролировал деятельность:
- министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;
- министерства дорожного хозяйства Калужской области;
- министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;
- управления архитектуры и градостроительства Калужской области;
- инспекции государственного строительного надзора Калужской области;
- государственной жилищной инспекции Калужской области.
Депутат Таскаев убеждён – в этом списке скрывается прямой интерес к мусорной теме. Лично я его там не нашёл.
Ещё задаётся вопрос – зачем успешный чиновник променял Калужскую область на Архангельскую… ведь от первой к Москве ближе? Ну, тут как раз всё понятно. Не сомневаюсь, что окружение губернатора Артамонова состоит из опытных акул инвестиционного бизнеса, Никитенко там только седьмой. Если в его жизненных планах серьёзно желание перебраться в столицу, причём сразу не на рядовую должность, это проще сделать со второй позиции, чем с седьмой, несмотря на географическое расстояние.
Плюс любовь к перемене мест (человек родился в Ростовской области, учился в Москве и т.д.). Плюс свойственные его возрасту авантюризм и амбиции. Да и просто интересно всё поменять, о чём он прямо сказал интересующимся. Я тоже попал в Архангельскую область… до сих пор не понимаю, как.
Да, здесь ему будет непросто… из-за одной логистики. Но и любой успех будет виден и оценен по достоинству. Не то, что по бывшему месту работы, где и так более ста совместных предприятий (на весь регион).
Депутат областного Собрания Ирина Чиркова (СР), являющаяся одним из самых ярых критиков «проекта Шиес», предлагает на выбор два варианта архангельской карьеры Алексея Никитенко - либо эта персона аккуратно, с минимальными имиджевыми (для госвласти) потерями призвана «свернуть» проект, либо будет его пытаться додавить, но более профессионально, чем нынешняя команда Орлова. Первый вариант, без сомнения, для 95% жителей области предпочтительнее. Но если случится второй, мы ничего не теряем - хуже уже просто некуда.
Вот оно – «мы ничего не теряем». Но хуже быть может запросто. Одна иностраннпя корреспондентка, посетившая станцию Шиес на пике противостояния, умилилась – «как на киевский Майдан похоже». Может, неместная (в широком смысле слова) дама не в курсе, что в результате того украинского протеста, изначально направленного на европейскую интеграцию, на свет божий выползли из подполья такие силы, что за одно их упоминание в СМИ можно немалый штраф заплатить. Думаете, у нас таких нет… просто по-другому называются.
И ещё от Ирины Чирковой - Я, как и абсолютное большинство северян и моих читателей, считаю, что только местный житель с родовыми корнями и трудовым путем, прошедшим в Поморье, может стать хорошим губернатором. Поэтому никогда не поддержу никакого чужака на должность главы нашего региона.
Можно считать сказанное ответом на вариант «Никитенко–будущий губернатор». Уверен, это понимают и в Кремле, любая самая наглая фальсификация результатов голосования имеет свои границы. Так что пока рассматриваем нового вице-губернатора с точки зрения экономической профпригодности.
Тоже интересно…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD