Мы – взрослые мальчики. Почему дядя Вова не пускает нас в Грузию?

Вроде бы, только недавно кончилось… и вот опять:
Владимир Путин с 8-го июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина. Его опубликовал Кремль. Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии. Президент также рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать путевки в Грузию.
Стоп, почему только с 8-го?! Если там действительно так опасно, то за оставшиеся две недели с лишним запросто могут всех туристов из России перестрелять, а заодно вырезать всех этнических русских, сколько там их осталось. В подобных случаях логичней было бы сразу отрубить воздушное сообщения, и оставшихся на враждебной территории российских граждан вывозить спецбортами под охраной автоматчиков, как мы делали в той же Сирии. Иначе не на заботу о своих похоже, а на наказание чужих.
Чужих ли? Пишет моя новодвинская знакомая (этническая немка, между прочим) – и правильно, они там из-за какого-то кресла хотят страну свою разорвать, а они нам не чужие.
Верно, не чужие. Как и все народы бывшего СССР, а по большому счёту и всего мира. Везде у россиян обязательно найдутся родственники, смешенные браки были в порядке вещей, да и культура штука космополитичная. Я живу прямо над грузинским рестораном, и меня вдохновляют запахи вынутого из печи хачапури по-аджарски. Но свои-то они свои на низовом, личном уровне. А так, это независимое государство со своей политикой, Конституцией и национальным менталитетом. Друг друга могут рвать сколько угодно, если нравится, только не наших соотечественников.
И это совсем не тот случай, что был с Цхинвалом в 2008-м, на него сейчас многие кивают. Тогда Россия, на мой взгляд, поступила абсолютно правильно, как справедливый старшеклассник отогнала шпанистого пятиклассника (Грузию) от приготовишки (Южной Осетии). О том, что в идущих на Цхинвал танках сидели беспредельщики, я уже писал, ссылаясь на рассказы своих южноосетинских друзей, слушавших в радиоэфире переговоры этих вояк – сколько раз и в каких позах они будут утверждать право победителей над местными женщинами.
Собственно, то территориальное деление тоже было иезуитским – разорвать единый осетинский народ (аланов). Тут Усатый дал Игнатию Лойоле сто очков вперёд – во-первых, потрафил своей малой родине Грузии, во-вторых, исподволь подогревал всегда тлевший на Кавказе национализм… это отвлекает от грешных мыслей о действиях властей.
Для нас Мишико Саакашвили навсегда и остался испуганным бутузом, жующим свой галстук. Для нас… но возвращающиеся оттуда из поездок наперебой рассказывают, что этот проамериканский увалень-переросток смог-таки побороть коррупцию хотя бы в органах правопорядка. И это в Грузии! Откуда Эдуарду Шеварнадзе в советское ещё время пришлось чуть ли не бежать, когда он на закрытой конференции местной партийной верхушки сказал о пагубности местничества и протекционизма, которые губят национальную молодёжь в самом начале жизненного пути. Главный коммунист республики замахнулся на самое грузинское святое!
Те, кто побывал в Закавказье в советское время, помнят – там даже внешне жили богаче, чем в славянских республиках. Причём экономически были полностью зависимы от доброй воли Москвы. И Москва не скупилась, покупая таким образом лояльность (как мы сейчас Чечню). Лояльность, кстати, можно не только дотациями покупать, но просто закрывать глаза на внутренние дела и делишки местной элиты. И борьба за национальный суверенитет началась как раз в тот момент, когда подкармливать и ублажать стало нечем, нефтяные цены упали ниже плинтуса. Вот народ на окраинах империи и подумал – уж лучше мы сами, без диктата, чем так.
Слышу от тех, кто возвращается из Грузии с отдыха, только восторги – там лучшее соотношение цены и качества, чем в той же Турции. И сервис уже не советский, и каждую приезжую блондинку местные мачо за ж…у не прихватывают как раньше. Всё только по обоюдному желанию, туристки-блондинки из объекта сексуального вожделения в новых капиталистических реалиях превратились в золоторуных овечек, которых нужно стричь с максимальной предупредительностью. И стригут… но цены всё равно приятно радуют.
Зарисовка из прошлого. Мы, девятиклассники, приезжаем в Тбилиси с экскурсией на осенние каникулы. Быстренько выясняем, где в городе самое вкусное и дешёвое вино. «На колхозном рынке». Действительно… ряды с бочками, только пробовать таким несолидным клиентам, как мы, не дают. Но стаканчик за 25 коп. даже для школьника не очень разорительно. Вроде перебродивший сок, маджари, а забирает. Ещё и угощают, распознав приезжих. Стоим, разомлевшие, всех любим. Подходит бедно одетая (даже по советским меркам) бабушка, жалостливо смотрит на нас.
- Деточки, вы откуда?
- Из Москвы.
- Вам здесь нравится?
- Очень… такой гостеприимный народ!
Бабушка оглядывается по сторонам и полушепотом:
- Не верьте здесь никому, всё врут… сволочи они. Осторожно, деточки.
Запомнилось. Много позже я понял, что имелось ввиду.
Дальше, встречая по жизни людей долгие годы проживших в Грузии, я слышал много рассказов о том, что лучше быть этническим грузином в Москве, чем этническим русским в Кутаиси. Если, конечно, ты не партийная номенклатура, присланная сюда национально разбавить местную мишпуху. В 90-х все, кто мог, уехали. Не из-за гонений, от бедности. Но сегодня интернет полон свидетельств тех русских, кто нашёл там работу, бизнес или свою судьбу, обзавёлся недвижимостью. Эти граждане РФ просят у президента одного – не ссорить два народа, разбираться со своими недругами на своём, верхнем уровне. И себя они уже считают жертвами агрессивной политики России… хотя могли бы быть её пятой колонной.
Такое впечатление, что мы столкнулись с спланированной провокацией, направленной на разрушение того, что есть. Кому только в медную госдумовскую голову пришло отправить на конференцию по православию коммуниста Гаврилова, чьё детство прошло именно в Тбилиси?! А вдруг ему в третьем классе какой-нибудь пятиклассник Гиви пендаля выписал, и он злобу на всю жизнь затаил? Плюс отчим был грузином, у которого с пасынком сложились непростые отношения… от интернета ничего не скроешь. Но и в зрелом возрасте… неужели коммунист, почти мой ровесник, забыл, насколько хрупки межнациональные отношения, насколько важно чтить местные традиции, и не плюхаться в кресло спикера парламента. «Мы здесь снова хозяева, кончилась ваша вольница», - вот как этот жест пятой точки российского депутата был расценен на местном уровне. С русских там особый спрос… такова историческая реальность.
Мои друзья ездили в Грузию на перекладных в самую острую фазу нашего политического противостояния (экстремалы этакие). Один, из киношных, рассказывал, как нашёл в Тбилиси дом-музей Сергея Параджанова на замке. Стал ходить вдоль забора, заглядывать внутрь двора. Изнутри его заметили, поинтересовались, кто. Узнав, что выпускник ВГИКа из России, двери экспозиции широко распахнулись. Пока осматривал, во внутреннем дворике накрыли стол. И был лаваш, хачапури и каша гоми, было вино и тосты за кино без границ и дружбу между народами… а оба правительства вместе со своими обидками и хотелками пошли на…
Почти каждый рассказывал, что за поездку один-два встретившихся сквозь зубы что-то цедил им про Россию. Но сами подумайте, сколько шансов у любого туриста из Грузии, приехавшего к нам, услышать в свой адрес «понаехал, чернож…й».
Владимир Владимирович, вы, кажется, давно публично не поминали Грузию, как будто и нет такой страны. Вот бы так оно и оставалось, в этой зоне вялотекущего конфликта до сих пор прекрасно работала народная дипломатия. И надо же было вам влезть…
Мы – взрослые мальчики… сами разберёмся, куда ехать и где отдыхать.
(на фото внизу: автор (слева) со своим другом-однокашником Димкой Леоновым… на заднем плане, возможно, подросток Саакашвили. Грузинская ССР, г. Тбилиси, ноябрь 1974 г.)
Леонид Черток