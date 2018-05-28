"Бесноватый Ген" (Онищенко). Детское рукоблудие и депутатское словоблудие

Анекдот моего детства:
Мама с сыном на приёме у врача.
- Доктор, посмотрите, у моего мальчика с пиписькой что-то не то…
Мальчик достаёт… длинную, но очень тонкую, как макаронина.
- Тэк-с… онанизмом занимаешься?
- Да…
- И кто же тебя, придурка, между ладоней катать научил?!
Согласен, так себе анекдот. Но когда государственные мужи выдают примерно тоже самое…
Вернее, один муж. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Прославившийся в своё время тем, что вводил продовольственные запретительные санкции против тех государств, что без должного почтения относились к Кремлю. Такое не смертельное оружие властной системы в те благословенные времена, когда до огневого контакта между бывшими братскими республиками СССР ещё не доходило.
На то, что Онищенко… какой-то странный, обращали внимание многие журналисты и даже политологи. Но Кремль до поры до времени эта фигура устраивала. Пока Ольга Голодец, тогда вице-премьер, не обратила внимание на эту странность. Вернее, на то, что главный санврач страны не просто выполняет политический заказ, запрещая россиянам пить то молдавское вино, то белорусскую ряженку, а действительно верит в их заразность.
Мне почему-то особенно запомнился его прикол, когда он уже после своего ухода жалел, что не приложил достаточно усилий, чтобы запретить продажу, а заодно и производство «Пепси-Колы» и «Кока-колы» на всей территории РФ. Что отбрасывало бы страну во времена «Байкала» (этим действительно приятным на вкус напитком советские идеологи пытались заглушить тоску тогдашней молодёжи по всему западному). Сказанное совсем не значит, что автор большой поклонник американской газировки… просто он против запрета чего-либо (кроме наркотиков), тем более на идеологическом основании.
Но когда Онищенко попросили с должности главного санврача, кто-то из правительства, расположенный к нему, случайно обронил – такие, мол, люди стране нужны и из системы не вываливаются. Как в воду глядел, «господин Запретитель» быстро нашёл себя в Роспотребнадзоре, организации и без того лютой. Ох, он там и развернулся… уверен, страна надолго запомнила, что покупать турецкие помидоры и шторы непатриотично, что россиянам везде и всюду нужно носить ватно-марлевые повязки, так как это не только гигиенично, но и красиво, а также практичный совет всем и каждому отказаться от кроватей… потому что он сам как 15 лет спит на полу, и вот каков орёл.
Это далеко не все залепухи «Бесноватого Гена» (его кличка в журналистских кругах), но, думаю, с вас достаточно.
Такие люди, как Онищенко, удобны любой власти именно на публичных местах, ибо не стесняются выглядеть смешными, если партия прикажет. Недаром бывшему санврачу сразу же доверили место зампреда думского Комитета по образованию и науке. Естественно, что возник соблазн соединить прошлую профессию медика очень широкого профиля с новым поприщем. То есть, что-нибудь запретить учащимся, подведя под это здравоохранительную базу.
И вот, получите – в интервью радиостанции «Говорит Москва» Геннадий Онищенко авторитетно заявляет, что мастурбация (онанизм) вредно влияет не только на юные души, но и на неокрепшее здоровье подростков.
Действительно, церковь порицает рукоблудие. Но этот институт вообще придерживается позиции, что любое сексуальное удовлетворение без цели деторождения ничто иное, как блуд. Не буду обсуждать… не имею морального права и соответствующего богословского образования. Но что касается физиологии, кой-какой информации владею, как-никак за плечами три года работы в «Спид-инфо» (телеприложение к печатному изданию). Так вот, все сексологи, с кем приходилось записывать интервью, в один голос говорили о пользе мастурбации для общего здоровья организма. И для мужчин, и для женщин. Как в условиях длительного воздержания, так и без оного, дабы разнообразить свою сексуальную жизнь с постоянным партнёром. Главное, не истощать себя… знать рукоблудию меру. Причём известный в 90-е годы сексолог Дмитрий Орлов вообще выдвигал теорию, что правильное и своевременное самоудовлетворение в пубертатном возрасте - единственная не медикаментозная и не запретительная профилактика для потенциальных сексуальных маньяков. Короче, как он объяснял – если бы Андрея Чикатило кто-нибудь из старших вовремя научил дро… этому самому, не узнала бы Ростовская область того ужаса.
Наверное, последний пример – перебор специалиста, влюблённого в свою профессию… но что-то в этом определённо есть. Вы вспомните фильм Андрея Кончаловского, снимавшийся, кстати, в Архангельской области - «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Там самоудовлетворяется государственная чиновница в отсутствии достойного себе сексуального партнёра в данной местности. И действительно, как посмотришь на массовку из местных жителей, да хоть на того же почтаря Лёху, так подумаешь – лучше уж с сама с собою…
Я не знаю, чему учили Гену Онищенко на его санитарном факе, но явно чему-то не тому. Ей-богу, не помню, как идеологи социализма относились к этой проблеме. Вот фашисты, те не одобряли, вплоть до исключения из НСДАП… читал в военных мемуарах, это нарушало их доктрину нордического стоицизма.
Дальше начинается удивительное. Онищенко с серьёзной миной советует школам работать с родителями, которые могут это явление отследить и спрофилактировать. Представляю, как такой разговор, стесняясь и краснея, заводит со мной очаровательная классная моего старшего… вернее, не представляю. Или как я с ним завожу такую профилактическую беседу… да лучше застрелиться, чем выслушать ответ. Действительно, и сексологи, и детские психологи советуют родителям не отдавать этот важный жизненный аспект на откуп подворотни, но много ли вы знаете примеров из жизни, когда такое происходит не в телевизоре или на странице научно-популярного издания, а в реальности?
Концовка того радиоэфира вообще убийственная. Российский парламентарий Онищенко советует говорить о проблемах онанизма только в гиперурбанизированных регионах, поскольку, например, в мусульманских республиках этого не поймут. Это что, извиняюсь, за мастурбационная сегрегация?! Ведь именно в мусульманских республиках с их строгими пуританскими нравами проблема подросткового рукоблудия стоит намного острее, чем в средней полосе России с её давними языческими традициями (Ночь на Ивана Купалу). И хорошо, если только рукоблудия… вы, наверное, догадываетесь. И что имеется в виду под гиперурбанизацией? Если Москва с Петербургом, то там со свободой нравов всегда было попроще, чем в провинции, скорее, ранняя половая жизнь в отсутствии опыта по предохранению должна волновать соответствующих специалистов в мегаполисах.
Так зачем Онищенко всё это вывалил? Делаем скидку на старость, этакий эротический вариант деменции (хотя какая старость, и 70-ти нет). Но скорее, он просто соскучился по всероссийской славе… зато теперь его фамилия снова в ТОПах поисковых систем.
Если, конечно, это не партийное поручение в который раз увести общественный интерес от действительно острых и насущных проблем. Тогда вообще… не много ли записных шутов только в одной «Единой России»?!
Леонид Черток