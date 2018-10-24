Движение вверх. Экотехнопарки как они есть: опыт Калужской области

Вопреки заверениям доморощенных экоактивистов, часто больше похожих на кликушество, чем на взвешенный анализ ситуации, правительство Москвы вкладывает немалые средства в строительство экотехнопарков не только на территории Архангельской области, но и в других регионах Российской Федерации.
Предлагаем вниманию читателя пример Калужской области. Когда-то весьма успешной в экономическом плане, из-за близости к Москве на ее территории располагалась филиалы западных предприятий по отверточной сборке автомобилей и бытовой техники. Но в связи с изменениями во внешнеполитической конъюнктуре (санкции и пр.) поток инвестиций из-за рубежа практический сошел на нет. Пришлось искать новые варианты пополнения регионального бюджета и занятости населения.
Так вот…
В прошлом году общественность Износковского района Калужской области обратилась с открытым письмом к губернатору Анатолию Артамонову с просьбой привлечь инвестора в район, для создания якорного предприятия.
В письме прямо и откровенно признавалось: «Развитие любого муниципального образования напрямую зависит от уровня развития его экономики и притока инвестиции. Тогда будут развиваться и сельское хозяйство, и социальная сфера, будет расти бюджет. Сегодня же мы видим, что в Износковском районе сложилась крайне сложная ситуация.
Экономически успешных предприятий немного, источников пополнения доходной части бюджета района практически нет, как и нет предприятий, относящихся к крупной и средней промышленности. Все это ведет к тому, что район медленно развивается.
В нашем районе нет так называемого «якорного» инвестора, который бы помог встать на ноги районной экономике, который показал бы пример другим инвесторам, что развивать свой бизнес в Износковском районе - это выгодно и привлекательно...».
Надо отметить, что г-н Артамонов – человек амбициозный. Еще недавно он занимал первые места в рейтингах успешности экономического управления регионами, и совсем не прочь вернуть утраченные позиции. Тем более что проблемы Износковского района очень похожи на трудности, которые испытывает Ленский район Архангельской области (о них читайте здесь).
Слово главе администрации Износковского района Владимиру Леонову:
– Мы выдаем в бюджет в виде подоходного налога 30 миллионов рублей, а в качестве дотаций получаем 180 миллионов. Да, в районе в последнее время развивается инфраструктура. Но это останется невостребованным, если люди будут уезжать. Учитывая, что работы в районе мало, так оно и происходит. Было время, когда к нам хотел зайти инвестор, в районе планировал построить завод по производству шин. Тогда мы эту возможность упустили и сейчас завод успешно работает в другом районе. Поэтому, когда инвесторы предложили разместить у нас экотехнопарк, мы поняли: пришло время решительных действий. Иначе так и будем жить на дотации, а жители района, которые хотят работать и зарабатывать достойны большего.
А теперь прикинем по деньгам… т.е, экономическую выгоду от проекта. Правительство Москвы готово вложить в экотехнопарк в калужской деревне Михали порядка 30 млрд рублей. Данный проект подтолкнет к развитию депрессивный Износковский район. На данный момент выделено более 2 млрд рублей на реконструкцию местных дорог по трансферу между бюджетами столицы и Калужской области.
После запуска экотехнопарка в действие подоходный налог с предприятия составит 146 млн рублей в год. Инвестор создаст в Износковском районе около 2,6 тыс. новых рабочих мест, а работники предприятия в среднем будут получать 36 тыс. рублей в месяц.
По плану, автоматический комплекс утилизации ТБО в деревне Михали должен перерабатывать до 500 тысяч тонн мусора в год. Примерно такая же цифра в планах и по Шиесу, что в Ленском районе.
Согласно концепции тамошнего экотехнопарка, часть отходов, поступивших в универсальный автономный комплекс, после переработки пойдет на вторичное сырье для производства металла, текстиля, стекла, макулатуры, пластика, картона и др. Другая часть, пройдя глубокую переработку, может быть использована для изготовления тротуарной плитки, бордюров, урн, труб, мусорных контейнеров, кирпича, краски, люков. Ну а так называемые «хвосты» – обезвреженные отходы –смешают с почвенным грунтом.
Надо сказать, что население Михалей, впрочем, как и всего Износковского района, в начале с подозрением отнеслось к подобным планам, хотя сами звали инвестора. Ситуацию и протестные настроения подогревали все те же экоактивисты. Разъяснительную работу проводили сотрудники областной администрации и депутаты. Вот, что они разъясняли:
В ближайшее время будут восстановлены участки трасс, связывающие местные деревни и поселки. Вдобавок дороги будут освещены. Уже сейчас прокладываются дороги из асфальтобетона. В целом на реконструкцию дорог района в рамках межбюджетных отношений будет выделено из бюджета г. Москвы 2 миллиарда 200 миллионов рублей.
В населенные пункты также будет проведен газ. Уже есть проект строительства межпоселкового газопровода общей протяженность 27 км. Этот газопровод позволит газифицировать 180 домовладений. Будет продолжена программа «Чистая вода» и строительство станции обезжелезивания (для местной воды – это проблема номер один). А также проведена замена опор ЛЭП, грозотроса, расширение просеки высоковольтной линии Износки – Шанская.
После того, как предприятия начнут работать, рост объема налоговых и неналоговых поступлений в расчете на душу населения составит 40 тысяч рублей на человека в месяц.
На упомянутых выше встречах присутствовали противники строительства, убеждавшие население, что их обманывают, что никакого экотехнопарка не будет, а только полигон для складирования московского мусора. Знакомые приёмы с лозунгами, плакатами, речевками под дирижирование приезжих политтехнологов. Но общественность уже не верила горлопанам.
Сейчас в Калужской области вносятся изменения в территориальную схему обращения с ТКО, которые позволят учесть существующую ситуацию и планировать организацию деятельности на годы вперед. Кроме того, ведется работа по созданию электронно-цифровой модели территориальной схемы обращения с отходами.
А местное население в происходящем склонно видеть шанс для развития как района, так и для себя лично – работа, зарплаты, социальная инфраструктура, инвестиция.
Или предлагаете все прекратить и ждать милости… непонятно откуда и от кого?