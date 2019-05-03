Итоги недели с 3 по 9 июня 2019 года (следующий выпуск 30 июня)

Сегодня в Итогах:
- Спецоперация «губернатор» - Кремль решил успокоить общество крепкими ребятами из ФСО;
- Цензура now – ситуация с «Рокетменом» возвращает российский кинематограф в советские времена;
- Говорить по-Шиесски – присутствие священнослужителя не сдержало протестующих от грязной брани.
Федеральные новости
Политика: Гвардии губернаторы
Политический шок минувшей недели – отставка главы Астраханской области Сергея Морозова.
Конечно, бывает, но не в этом случае. Морозов находился в ранге и.о. с сентября прошлого года, когда Кремль вдруг перестал устраивать Александр Жилкин. Хорошо… не вдруг. В определённый момент губернатор, сидевший на «икорном» регионе с 2004-го года, вдруг перестал контролировать экономическую ситуацию. Если кто забыл, Астрахань – это не только осетрина, но ещё и нефть (немного, но есть). И вот из региона последовательно выводят свои офисы «Лукойл» и «Газпром», лишая областной бюджет своих немалых налоговых выплат, затем начинается драчка внутри местных элит. Кто бывал там, тот знает – Астрахань достаточно мафиозная ещё с советских времён, и всё из-за царь-рыбы, чья икра во все времена была твёрдой валютой. Плюс там было что-то не то с выборами, за что губернаторов всегда примерно наказывают (Михальчука вспомните).
Вроде бы всё сделано грамотно. Почти за год до выборов в регион присылается «варяг» с полномочиями исполняющего обязанности, но репутацией «адъютанта Путина». То есть, фсбшник на вольных хлебах, которого знает в лицо сам президент. При сакральности главы нашего государства, это очень немало, местная знать должна пасть ниц.
Но потом, как пишут в авантюрных романах, что-то пошло не так. А именно, в мае президент приезжает в Ахтубинск, якобы на крупнейший в России авиационно-испытательный комплекс, а на самом деле оказать поддержку своему крестнику как будущему губернатору, у которого что-то не так было с рейтингами. Но вместо этого глава государства устраивает ему показательный разнос касательно социально-экономического развития региона, ну совсем неудовлетворительного. А Астрахань, как и Архангельск, относится к регионам, которые отдавать во власть оппозиции Кремлю совсем не хочется (может, ещё и поэтому нас постоянно путают).
Есть и инсайдерская информация. По ней врио губернатора не смог отделаться от кадрового наследия Шилкина, на что рассчитывала часть местной бизнес-элиты, уставшей отстёгивать дань кому ни попадя. Странно? Логично. Откуда у «варяга», вышедшего из спецслужб, возьмётся своя команда экономистов и управленцев? Вот и опёрся на то, что было, какого ему представили по приезду, а те, знамо дело, присягнули на верность. И то, за все 8 с половиной месяцев своего руководства регионом Морозов сменил только одного вице-премьера областного правительства, хотя мы знаем, как в аналогичных ситуациях чистку проводят на уровне ведущих специалистов департаментов. Можно сколько угодно укорять нашего Орлова за его «калининградскую команду» (что и я делаю периодически), но допустить, что он оставит на местах якутов Михальчука… даже фантазировать не хочется.
При этом у самого Морозова ни одного коррупционного скандала, это признают даже недоброжелатели. Значит, местные коррупционеры грамотно выстроили систему… хотя бы до выборов.
Но не получилось, кто-то слил… или действительно экономика в бедственном положении. И тут начинается самое интересное – на место Морозова Москва присылает… такого же специалиста, Игоря Бабушкина (не путать с революционером-героем, тот, хоть и тоже на И, но Иван). Из той же конторы, ФСО (федеральная служба охраны). По всем приметам, такого же талантливого экономиста и управленца.
Ну и что, пожимает Кремль плечами президентского пресс-секретаря Пескова, у нас есть подобный опыт. И приводит примеры Дмитрия Миронова и Алексей Дюмина, которые возглавляют Ярославскую и Тульскую области соответственно. А ещё был такой Евгений Зинченко, попробовал руководить Калининградской областью, но быстро всё про себя понял и попросился на воздух. Наверно, именно за самокритичность его и наградили – он сейчас МЧС возглавляет.
Из всех троих самый интересный пример тульского Дюмина. Три года назад я над ним посмеивался… а теперь только и слышу, что область под его руководством начала расцветать. Без грамма нефти, между прочим, на одном энтузиазме тульских оружейников и пряниках. До этого там правил торгаш Груздьев, из собственных амбиций купивший себе кресло в никому не нужном регионе. Всё-таки опыт управленца и бизнесмена… а на деле ничего. Может быть, именно Дюмин лучше всех во время своей нелёгкой службы защищал тело нашего президента и к нему особое внимание? Но не до такой же степени!
Впрочем, ежу понятно, что последний случай, скорее, исключение из правил, чем система. А, значит…
Вокруг Путина давно идут разговоры, что его окружение, мягко говоря, примелькалось народу (если грубо говоря… сами догадываетесь). Все эти Тимченко, Ротенберги, Ковальчуки и Михельсоны – друзья детства и по спорту сплошь оказались талантливыми предпринимателями. Но даже если взять таких верных служак как Патрушев, Чайка, Устинов… у них, что ни ребёнок, то талантливый бизнесмен. И это стало очень напрягать избирателя, особенно тех, кто на бюджете.
Пока на эту тему разговоры и ругань идут только на кухнях, ещё терпимо, какая власть через это не прошла (вы Брежнева вспомните, ни одного доброго слова в быту, это сейчас вдруг опомнились). Но когда недовольство начинает выплёскиваться на улицы… 76% процентов поддержки действующего курса, кроме шуток, ничего не вызывают. А власть очень не любит, когда над ней смеются, пусть уж лучше матом кроют.
Доля респондентов, готовых протестовать против падения уровня жизни (27%), впервые превысила долю тех, кто говорит о вероятности самих протестов (26% против 41% в июле 2018 года). Минимума с весны 2018 года достигла и доля тех, кто считает возможными протесты с политическими требованиями (24%), хотя к ним готовы присоединиться 22% (в прошлом июле после объявления о пенсионной реформе таковых было 23%, в марте того же года - лишь 6%). Вот такие данные предоставил «Левада-центр», они никак не вписываются в пресловутые 76%. Даже без специальных социологических выкладок ясно, что потенциальный протестник гораздо больше половины населения страны.
Да, выходят на улицы из-за мусора или из-за храма, из-за территориального деления, как на Кавказе. Но я почему-то уверен – общая раздражённость общества идёт от экономической усталости. Люди устали ждать лучших времён. Если 4-5 лет назад пропаганда держала нас в тонусе бесконечным ожиданием начала войны (с кем-то), а санкции и кризис казались лишь сопутствующими главному ужасу неприятностями, то теперь электорат массово выключает телевизор, если там напряжённые морды Соловьёва-Киселёва-Шейнина, призывающих к самопожертвованию.
Аналитики продуктового рынка говорят, что с нулевых россияне стали питаться хуже. Просто не все это осознают, ибо успели привыкнуть к такому рациону, и их он уже не угнетает. Но жить-то хочется всё лучше и лучше сегодня, в самом крайнем случае, завтра, философия идейного самопожертвования навсегда осталась в ХХ веке. Воспетый революционными поэтами советский человек снова стал в своей массе просто российским обывателем, заботящимся, прежде всего, о меню для своей семьи на ужин, и уж потом, если останутся силы, о покорении космоса. И это нормально, такие, если что, будут защищать благополучие в собственном доме с удвоенной ожесточённостью.
Уверен, это понимают и в Кремле. Прежде всего, понимают растущее раздражение народа. И чтобы последнее не достигло вершины вертикали, надо быстренько провести реконструкцию её середины. На губернаторском уровне. Из того, что пока есть в наличии.
Бабушкины, ваше время пришло!
Киношок: Глубокий порез
О цензуре в советском кинематографе можно рассказывать бесконечно.
Цензоры видели политику там, где её и быть не могло. Если «полочная» судьба «Темы» Глеба Панфилова или трагическая «Комиссара» Александра Аскольдова (режиссёр-дебютант был выкинут из профессии) были в достаточной степени предсказуемыми (советская власть не любила, когда над ней шутили, или поднимали «еврейский вопрос»), то есть и примеры полного идеологического маразма.
Например, мой отец, второй режиссёр на «Мосфильме», рассказывал, как проверяющие заставили вырезать реплику «Куда из наших рек делась рыба?», дабы не вызывать у народа «ненужные ассоциации». Угадаете фильм? «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова, действие которого происходит в Германии XVIII века (для тех, кто не в ладах с мировой литературой и историей). Подули на воду, называется…
Или уже из моего опыта. На приёмке госкомиссией «Ищите женщину» Алла Сурикова львицей билась за сцену, в которой Александр Абдулов надевает на голову Леониду Ярмольнику круглый аквариум, у какого-то идиота он вызвал ассоциацию с… советским космонавтом.
Это то, что касалось политики (каким-то боком). Ещё советская цензура боролась за нравственность на экране. То есть, с обнажёнкой. До сих пор удивляюсь, каким даром убеждения должен был обладать Александр Довженко, чтобы пробить в своей «Земле» сцену мечущейся по комнате голой тёти. Впрочем, к сексу это ню не имело никакого отношения, просто проявление крестьянского отчаяния (которое сродни пролетарской ненависти). И это, пожалуй, единичный случай, в ту историческую эпоху герои-коммунисты возлегали на брачное ложе исключительно в галифе… хорошо, если шашку догадались отстегнуть.
Со времен, особенно в период хрущёвской оттепели, советский кинематографический человек получил какое-никакое право на интимную жизнь. Но только чтобы не мешала построению коммунистического общества! По этому признаку оказалась полузапрещённой (так называемый «третий экран» - прокат по городским окраинам, домам культуры и сельским клубам) «Осень» Андрея Смирнова. К слову, ни одного обнажённого тела так и не показано, только подразумевается. Зато мысли героев только ПРО ЭТО, что, наверное, и напрягло идеологов – не по-советски как-то.
Зато, когда пришла перестройка… прямо с «Маленькой Веры» и началось.
Но это не диво. Диво то, что на наш экран (в том числе и телевизионный) хлынул поток иностранных фильмов. Вроде бы по названиям хорошо знакомых, побывавших в советском прокате, а на деле плохо узнаваемых. Например, «Конформист» Бернардо Бертоллучи в оригинальном варианте оказался цветным (нам скормили черно-белый вариант) и на 40 минут длиннее (убрали открывающие титры, на которых видно лежащее в постели доктора Клеричи обнаженное тело, сцену соблазнения маленького Клеричи шофером-педофилом, а также сексуальную сцену между героем и его молодой женой в купе поезда), ещё и перемонтировали в хронологическом порядке, убрав неповторимый авторский почерк мастера. Представьте, что также поступили с «Криминальным чтивом»… убиться можно! До сих пор не понимаю, почему великий режиссёр, славившийся непростым характером, не засудил наш «Совэкспортфильм», а то и всё Госкино СССР, на несколько миллионов инвалютных рублей за вопиющее нарушение авторских прав. Впрочем, допускаю, что гений итальянского кинематографа был рад уже тому, что его произведение в любом виде дошло до закрытого от западного мира советского зрителя.
Впрочем, справедливости ради надо отметить, что иностранные фильмы иногда чикали по одной причине – слишком длинные. Например, шли два часа, а у нас чёткий стандарт – 1.5 часа одна серия. Из такого двухсерийный тоже не слепишь, проще полчаса экранного времени в «корзину».
К чему такое длинное предисловие? А к тому – похоже, что современная российская цензура снова возвращается у «ножничному» праву, выстригая из оригинала то, что по мнению каких-то дядей (тётей) нельзя смотреть отечественному зрителю.
Вот прецедент- Из российской версии биографического фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" вырезали несколько сцен, включая сцену однополой любви. В частности, все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.
Это не ушло от внимания независимых кинокритиков, началось разбирательство на самом высоком уровне. От содеянного последовательно открестились Министерство культуры (в лице главы ведомства Мединского) и даже Кремль (устами пресс-секретаря президента Пескова). Зато вину на себя взял прокатчик – компания «Централ Партнершип». Заявившая, что - в фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ.
Вроде бы всё по понятиям, тем более что лично я против, когда на широком экране (а не на домашнем компьютере) показывают отвратительные ДЛЯ МЕНЯ сцены. Специально выделил для понимания ситуации.
Вот самому Элтону Джону не понравилось, как раз, то, что кто-то вырезал часть его личной жизни - Некоторые студии хотели снизить количество секса и наркотиков в фильме, чтобы он мог получить PG-13, но моя жизнь просто не соответствует этому рейтингу. Люди и так знают, что всего этого было много в моей жизни. Потому не было смысла снимать фильм о том, как после каждого выступления я спокойно возвращаюсь в свой номер со стаканом тёплого молока и Библией под мышкой. Такой он, этот сэр Элтон… ничего не хочет скрывать от народа.
Лично я, как и Законодательство РФ, категорически против любой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. А в «Рокетмене», как подозреваю, именно пропаганда, ибо речь не о сексуальном насилии, а о любви по согласию… просто одна из форм. И наркотики героям вкалывают не через их нехочу, а с удовольствием, как одну из непременных составляющих творческой жизни. И успеха… да, успеха, после пройденного герой фильма оказывается не на помойке, а на самой вершине богатства, признания и популярности. Что, собственно, и произошло в реальной жизни Элтона Джона.
НО!
Когда меня приглашают на фильм-жизнеописание его или Фредди Меркури, я заранее предполагаю, что увижу на экране, ибо ориентация этих двоих общеизвестна. И просто отказываюсь, потому что будет неприятно, а сидеть полчаса в зале с закрытыми глазами, что может быть глупее для человека, тем более, работавшего в большом кино. И детям говорю, чтобы не ходили, а то старший уже на 18 выглядит. Прямо ему объясняю, он у меня такой же брезгливый. Сделайте ограничения на подобное «21+», к этому возрасту люди в основном понимают про себя, по какую сторону сексуальных баррикад они находятся.
Или ещё проще – не покупайте такие опусы. Тем более, если они по мнению самого прокатчика нарушают родное законодательство.
А вот резать по живому… потому что это, как ни крути, частная жизнь живого человека, а не сказочка про Ленина из 1918 года. Как не относись к сэру Джону, он давно в ранге исторической личности, пусть и со своими заскоками. Иначе возвращающиеся в нашу культурную жизнь игры с цензорскими ножницами при попустительстве начальников страны загонят нас назад за железный занавес. Сначала за культурный, а потом и за политический.
Мы там уже были. Неужели кому-то понравилось?!
Региональные новости
Архангельская область: На Шиес!
Как известно, эту неделю губернатор Архангельской области занят в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме.
Оттуда он обещал привезти… и привезёт, судя по сообщениям с места события… выгодные региону контракты. Например, с ВТБ. Правда, наши коллеги из «Эха севера» уже разочарованно вздохнули – всего лишь рамочный договор… нет бы договориться, чтобы богатенький банк списал ипотеку всем молодым семьям региона! У меня от такого предложения у самого дыхание спёрло. Потом вспомнил, что давно вышел из определения «молодой» по всем параметрам и сразу поскучнел. А ещё я представил, что будет после этого с самим банком. Разве что его председателя к нам новым губернатором пришлют. Но вряд ли (об этом позже).
Пока не знаю, говорили ли на этом супер-пупер представительном форуме о мусоре. По крайней мере, судя по приходящим оттуда фотографиям, от Орлова никто презрительно не отворачивался. И то, там знающие люди собрались, понимающие механизм продвижения подобных непопулярных проектов. И Путин глазами по залу тоже не искал – а где здесь у нас тот губернатор, у которого беспорядки в регионе… он всё больше Китаем был занят.
А ещё президент сказал в своём программном выступлении буквально следующее – «Молодёжь не осознаёт огромную угрозу, нависшую над Россией, эта явная угроза должна быть для молодых людей на первом месте...». Признайтесь, вы подумали, что это он о мусорных полигонах? Нет, об Америке и вообще о санкциях. Понимаю, кого-то разочаровал этим открытием, но что поделаешь.
Если кто забыл (а таких немало), мусор, прежде всего, относится к понятию «экономика», и только потом к разделу «политика». Это наглядно показала встреча архангельских журналистов с шведом, который сделал данную субстанцию своей профессией. Он даже книгу назвал коротко и ясно – «Мусор», и она не про ментов (в жизни бы не купил из-за одного только называния).
Так вот, наши СМИ, взбудораженные темой, самое большое внимание уделили рассказу о том, что Швеция втихаря сплавляет свои отходы морским путём в Западную Африку – «На свалках африканской страны, например, обнаружились компьютеры с маркировкой шведских школ». И их можно понять, ибо есть прямая ассоциация – мы в таком контексте получаемся бедными африканцами, а москвичи богатенькими шведами.
Однако, с моей точки зрения, самым интересным моментом в выступлении мусорного Маттиаса Хадберга был рассказ о том, как он сам лично борется с коммунальными отходами - не пользуется автомобилем, покупает только необходимую одежду и другие вещи и даже берёт их взаймы, ест так, чтобы ничего лишнего не оставалось. С последним автор Итогов полностью согласен, сам терпеть не могу выбрасывать что-то из продуктов, всё за детьми доедаю… хотя кости так и не научился перемалывать.
Что касается других перечисленных шведом позиций… Мы 70 лет жили в стране, где для 90% процентов населения своя бибика была недостижимой мечтой. Где телевизоры, холодильники пылесосы и прочая бытовая техника передавалась по наследству (как и мебель). Где у большинства моих знакомых были одни джинсы на все случай жизни, на работу и на выгул, и максимум один костюм на выход в театр или на свадьбу (как правило, под неё и шился). А потом пришло изобилие… но мы до сих пор не наигрались ещё в достаток (хотя бы видимый). Шведам проще, они не представляют себе, что такое товарный дефицит.
А ведь по словам этого крупного специалиста по мусору подобные самоограничения чуть ли не единственный вариант снизить количество производимых человеком бытовых отходов. Вы лично готовы к такому? А те, кто стоит на Шиес?
После Санкт-Петербурга наш губернатор собирается именно туда. Об этом доверительно сообщил его пресс-секретарь Артём Ботыгин: «Точную дату не могу сказать. Поездка планируется. Сами понимаете, что есть общественное недовольство, там в последние дни происходят столкновения, поэтому тоже нужно понимать, что приезд губернатора может спровоцировать какие-либо еще действия. Мы надеемся, что будет удачный момент, когда все будет более или менее спокойно, когда активисты будут готовы к встрече и конструктивному разговору. В ближайшее время эта поездка произойдет…». Эх, зря он это сделал. Потому что, как только его слова появились в социальных сетях, пошли такие комментарии, после которых даже Рэмбо засомневался бы в целесообразности такого визита.
С другой стороны, губернатору ехать надо. А ещё раньше надо было выйти к митингующим с разъяснением собственной позиции, об этом писалось не единожды. Вот только разрешит ли его охрана, я действительно не знаю её возможности и права (как известно, ФСО сейчас охраняет только северокавказских лидеров, глав Москвы и Санкт-Петербурга). Впрочем, не исключаю, что указание посетить мятежный район поступило от самого президента… а с ним не спорят.
Но что ждёт Орлова на Шиес? По тому, что мы видим на кадрах видеохроники или читаем в интернете, ничего хорошего. По свидетельству главного миссионера Архангельской епархии протоиерея Евгения Соколова, на Шиесе много мата. И вряд ли он святой отец слышал от полицейских, всё-таки у них служебная дисциплина, они при исполнении. И даже в те моменты, когда находятся не в прямом столкновении с протестующими.
Миссионер и не скрывает, что в основном находился в стане экоактивистов. Значит, от них наслушался. Значит, на нём не ругаются в пылу сражения, на мате там говорят. При священнослужителе, не стесняясь! Наверное, и женщины тоже себя не сдерживают, они больше склонны к истерике. И как вам такой моральный портрет защитника экологии?
Мат – это язык войны. Мат снимает табу на убийства. С матом наши отцы и деды шли в атаку на фашистов, причём намного чаще, чем с именем Сталина. О каких мирных переговорах может сейчас идти речь?
Чей-то отец с гордостью рассказывал журналистам, что привёз с собой на Шиес трёх малолетних сыновей – пусть постоят за правду! Кто-то им восхищается, но по моим родительским понятиям он безответственный идиот, его дети в этой обстановке увидят всю «прелесть» человеческой натуры и узнают много новых для себя слов (если, конечно, в семье их не слышат).
Люди увлеклись игрой в революцию. Всё чаще в их руках появляются лозунги «Шиес - наш Донбасс!» или того хлеще «Шиес - нащ Сталинград!». Интересно, где воевали их дедушки в ту войну, только представьте такой плакат в руках ветерана, прошедшего через ад битвы за город на Волге. Это из той же серии, что и современные наклейки на БМВ и Мерседесах «На Берлин!» и «Можем повторить!», полное непонимание того, что пишут и скандируют.
На Шиес стали ездить узнаваемые люди. Про Древарха уже писал, ничем не удивил. Архангельская епархия в качестве миротворца послала в зону отца Евгения (Соколова), самую известную медиаперсону региона в церковном сане. Депутат АрхГорДумы Александр Афанасьев одно время был постоянным гостем на ток-шоу… за что, наверное, и поплатился небольшим штрафом. Не по злобе суда, просто наглядно показали, что перед законом все равны (авторское предположение).
Но почему в этой горячей точке не видно Алексея Навального, ведь любой народный протест как раз его тема? Или Никиты Исаева с его амбициями политика федерального уровня, до этого не раз наезжавшего в безопасный Архангельск. От них протестующим передаются только приветы и уверения, что не забудут, когда сами окажутся во власти. Ну-ну…
А Орлов решил рискнуть? На фоне постоянных разговоров, что он в губернаторском кресле досиживает последние деньки? Как-то нелогично.
Но если и так, кого ждёте ему на замену? Сами видите, какой сегодня тренд на новых глав регионов – силовики. В нашей же ситуации Архангельскую область ожидает, не иначе, силовик в квадрате… из прокуроров-отставников, привыкших по роду деятельности карать, а не миловать. Вы надеетесь, что любой другой, оказавшийся на месте Орлова, сразу же поедет в Кремль доказывать, что, вместо Архангельской области московский мусор должен храниться на полигонах в Коми или ещё где? Самим-то не смешно?
В моих разговорах с местными депутатами несколько раз прозвучала мысль – 6 млрд. слишком небольшая сумма за такое ответственное хранение, вот 30 – в самый раз, Москва и не такое деньги потянет. Совсем другой разговор, тут есть, на чём торговаться, договариваться.
Торговля лучше любой войны, не правда ли?
ВНИМАНИЕ: В связи с Днём России и приближающимся юбилеем автора следующие Итоги недели выйдут 30 июня.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD