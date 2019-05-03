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Мастер провокаций: Архангельский фрик Древарх «пометил» мочой полицейских на Шиес

Андрей Христофоров (он же Древарх-Просветленный), часто попадающий на федеральные телеканалы из-за своего эпатажного вида и вызывающего поведения, снова отличился.

В последнее время он стал частым гостем в Ленском районе, точнее, в точке противостояния противников строительства экотехнопарка и сил правопорядка, где в данный момент сосредоточено больше видео- и фотокамер, чем на всей остальной территории Архангельской области.

В предыдущие дни он просто словесно оскорблял людей в форме (запись несложно найти в интернете), теперь же перешел к действиям.

Как сообщают местные информагентства, Человек-Дерево наполнил игрушечный водяной автомат собственной мочой и, после «предупредительных выстрелов», окатил ей полицейских и сотрудников частного охранного предприятия, охраняющих место стройки. Мало того, позже он размазал по крыльцу отделения полиции отходы своей жизнедеятельности. За что по совокупности и был задержан силами правопорядка.

Теперь ему светит не только административная статья за самоуправство (при сносе забора), но и уголовная за мелкое хулиганство, отягощённая тем, в отношении кого оно было совершено.

Наблюдатели полагают, что цель у человека, имеющего славу главного сумасшедшего Архангельска, была проста – спровоцировать людей в форме и при исполнении на превышение ими своих служебных полномочий при свидетелях и под объективами камер. Такие вещи без предварительного заказа не происходят…

Впрочем, кто-то видит в Древархе будущего губернатора региона. Об этом читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.  

(фото из Твиттера)

31 май 11:21 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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