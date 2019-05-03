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Протоиерей Евгений Соколов: "В зоне конфликта на Шиес почти нет воцерковленных людей"

«Третий день продолжается наша с отцом Виталием миссионерская поездка на Шиес, за это время нам, кажется, удалось найти главную проблему: среди людей, которые здесь присутствуют и ежедневно приезжают, много крещеных, но практически нет воцерковленных. Более того, знания о Православии настолько слабенькие и настолько сильно взаимное недоверие, что приходится все время отдавать на катехизаторские беседы.

Каждый день мы беседуем по 6-8 часов, говорим о духовных законах, правилах, о смысле жизни. Обсуждаем наболевшие жизненные и семейные проблемы. Слава Богу, это воспринимается. Потихоньку все больше людей принимает участие в утренних и вечерних молитвах.
Сегодня утром мы серьезно поговорили, что для крещеных людей недопустима нецензурная брань, которая, к сожалению, открыто звучит с обеих сторон.

Что касается планов – все очень переживают, что мы уедем. Приходится объяснять, что если ничего не будет меняться: не будет молитвы, не уйдет мат, излишняя грубость и резкость, то наша миссия будет окончена. И все же с той, и другой стороны я вижу готовность к диалогу. С Божией помощью изменения начинают происходить: смягчаются нравы, начинают теплеть сердца, становится меньше злобы и ненависти.

Также сегодня с верующими ребятами молились у поклонного креста, потом несколько часов с отцом Виталием читали Иисусову молитву. В ближайшие дни приедет отец Василий из Урдомы, вместе совершим у креста акафист иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Провел беседу с сотрудниками полиции о Православной вере, о смысле Таинства Крещения. Приняли очень доброжелательно.

Пока такие новости. Сердечно благодарю земляков за теплый прием и прошу молитв. Сила Божия в немощи совершается».

Напомним, главный миссионер Архангельской и Холмогорской епархии Евгений Соколов с благословения владыки Даниила прибыл в район общественного конфликта в Ленский район ради попытки наладить мирный диалог между противоборствующими сторонами.

06 июнь 08:43 | : Будни

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