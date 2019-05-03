Еще один будущий губернатор не выдержал испытания властью

Сегодня президент Путин подписал отставку исполняющему обязанности губернатора Астраханской области (часто путают с Архангельской) Сергею Морозову, которого СМИ за глаза называли «адъютантом Путина».
Морозов был назначен на высший пост в регионе в сентябре прошлого года, сменив на посту Александра Жилкина, который, что называется, «засиделся» (с 2004 года).
Вместо Морозова глава государства поставил на Астраханскую область Ивана Бабушкина, прошедшего суровую школу ФСБ, «Росимущества» и полпредства на Северном Кавказе.
Наблюдатели отмечают, что это уже не первый случай, когда и.о. губернатора покидает должность сознавая, что эта ноша не по нему. Скорее всего, рейтинг и соцопросы показали его бесперспективность на осенних выборах, а отдавать еще один регион оппозиции Кремлю совсем не хочется.
Теперь главная интрига в том, успеют ли СМИ раскрутить «варяга» Бабушкина (уроженец Ярославской области) до второго воскресенью первого осеннего месяца.
(на фото Морозов)