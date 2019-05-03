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Еще один будущий губернатор не выдержал испытания властью

Сегодня президент Путин подписал отставку исполняющему обязанности губернатора Астраханской области (часто путают с Архангельской) Сергею Морозову, которого СМИ за глаза называли «адъютантом Путина».

Морозов был назначен на высший пост в регионе в сентябре прошлого года, сменив на посту Александра Жилкина, который, что называется, «засиделся» (с 2004 года).

Вместо Морозова глава государства поставил на Астраханскую область Ивана Бабушкина, прошедшего суровую школу ФСБ, «Росимущества» и полпредства на Северном Кавказе.

Наблюдатели отмечают, что это уже не первый случай, когда и.о. губернатора покидает должность сознавая, что эта ноша не по нему. Скорее всего, рейтинг и соцопросы показали его бесперспективность на осенних выборах, а отдавать еще один регион оппозиции Кремлю совсем не хочется.

Теперь главная интрига в том, успеют ли СМИ раскрутить «варяга» Бабушкина (уроженец Ярославской области) до второго воскресенью первого осеннего месяца.

(на фото Морозов)

05 июнь 14:28 | : Политика

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