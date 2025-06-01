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Архангельский священник благословил призывников на ратный труд

В завершение весеннего призыва более ста новобранцев отправились из Архангельска на службу в армию. На сборном пункте в областной столице юношей благословил и напутствовал протоиерей Валерий Суворов, глава епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами.

Большинство ребят отправились служить в Северодвинск и Мирный, проходить службу они будут в подразделениях Северного флота и на космодроме Плесецк. Пополнят новобранцы и научно-производственные роты.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Архангельской области подполковник Федор Мельников отметил, что спустя шесть месяцев ребята смогут заключить контракт на прохождение военной службы, получат военно-учетную специальность, также могут поступить в военное учебное заведение.

Всего за весенний призыв служить из Архангельской области отправились около полутора тысяч человек. Они служат в Московском и Ленинградском военных округах, ракетных, воздушно-десантных войсках, научно производственных ротах. Десять северян несут службу в Президентском полку. 

12 июль 10:00 | : Будни / Верую

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