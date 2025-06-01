Так в книге «Зрелище природы и художеств», изданной для юношества в Санкт-Петербурге «иждивением Императорской Академии наук 1784 года», называется одна из заметок с иллюстрацией (на фото).

Её начало: «Рыбарь ловит рыбу в реках, ручьях, озерах и у морских берегов разными способами. Естли он употребляет уду, то навязывает на трость или прут длинную нить(лесу), к концу которой прикрепляется крючок. На сей крючок вздевает червячка, мясо, либо другую какую приманку, и опускает нить с крючком в воду. На сей нити или лесе, отступя несколько от крючка, навязывается перяной накостлок, или хороший поплавок». Далее автор приводит подробности лова рыбы саком и неводом.

Завершается заметка услаждающим слух любого рыбаря предложением: «В некоторых местах лов рыбы бывает столь велик и изобилен, что в короткое время нагружают ею несколько тысяч бочек».

В отмечаемый в России 13 июля «День рыбака» всем причастным к этому делу хочется пожелать удачной рыбалки и большого улова!

Александр Чашев