Итоги недели с 27 мая по 2 июня 2019 года

- Европа, которая себя выбирает – России вряд ли помогут коричневая француженка, новый Муссолини или Нил Ушаков;
- ВЦИОМ уполномочен напугать – россияне не могут простить Путину проигрыша финнам;
- Мечты о великом губернаторе – Жители Поморья готовы проголосовать за Дерево… лишь бы сделать себе ещё хуже.
Международные новости
Евросоюз: Парламентский калейдоскоп
Который раз замечаю – наши СМИ без особого энтузиазма обсуждают выборы в законодательные органы Евросоюза. Дала бы такие же результаты Франция или Германия по отдельности… стон стоял от Первого канала до РЕН-ТВ. Какой тональности? Тут я уже теряюсь, всё чаще наши официальные СМИ готовы поздравлять с победой откровенных коричневых, лишь бы сделать бяку тем, кто вводит антироссийские санкции, а то и просто дружески улыбнулся Киеву или Тбилиси.
Между тем…
Прошедшие 23-26 мая выборы в Европарламент (ЕП) отчетливо продемонстрировали изменение баланса сил в Евросоюзе за последние пять лет. Как сообщает ТАСС, на выборах отмечался беспрецедентный рост явки избирателей, а ведущие центристские партии, которые десятилетиями определяли политику ЕС, потеряли большинство в Европарламенте. Выборы также продемонстрировали рост популярности радикалов - как евроскептиков, так и евроэнтузиастов.
Сразу хочу успокоить особо впечатлительных. Пока никакой геополитической катастрофы не произошло. Христианско-демократическая Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов, обе относятся к центристским, то есть, умеренным, сохранили за собой первое-второе места соответственно. Правда, при этом потеряли право представлять всему депутатскому корпусу свою кандидатуру главы Еврокомиссии, но это ещё можно пережить. Зато резкой смены курса не будет… а вот плавный – вполне возможно.
То, что явка была рекордной, вообще позитивный (для Брюсселя) показатель – европейцы всё больше чувствуют себя единой семьёй, всё серьёзней относятся к общим властным институтам. Сбывается пророчество многих фантастов ушедшего века – мир постепенно теряет свои границы… по крайней мере, в одной из частей Земли. Но очень влиятельной, на которую ориентируются.
Из того, что сразу бросается в глаза и наводит на думы. Прибавили в своём представительстве националисты. В понедельник, когда огласили первые предварительные результаты, по российским телеканалам так и порхала Марин Ле Пен. Та самая, что стала символом чуть ли не возвращение политики маршала Петена в своей стране, её «Национальным объединением» (бывшим «Нацфронтом» папаши Ле Пен) демократические французские мамы пугают своих детишек… и не без основания.
Зато её любят в Москве. Прежде всего, за то, что не устаёт посылать из Парижа поцелуйчики Путину. Несколько лет назад вообще ходили слухи (так и не подтверждённые), что она на свою предвыборную региональную кампанию во французский парламент получала кредитные деньги в «Первом Чешско-Российском банке». Сумма небольшая (для такого дела), всего девять миллионов евриков… запросто могли и простить.
Ну, а на низовом уровне за мой критический пост в адрес этой коричневой блонды одна из её российских фанаток меня так отчитала матом, что облик сторонников французской Маруси теперь не вызывает никаких сомнений.
Ещё один неприятный сюрприз той же политической окраски. В Италии победила партия «Лига» с такими же, как у «Нацфронта», радикальными идеями. Своё представительство они увеличили аж в 6 раз, и уже заявили, что дальше будут тесно блокироваться именно с Ле Пен. У себя на родине их сдерживают, хотя лидер «Лиги» Маттео Сальвини и занимает сразу два серьёзные поста – вице-премьера и главы МВД (главный мент у них из коричневых… представляете, насколько строг «ошейник» европейской демократии?). Зато такой объединённый кулак в одном Европарламенте может кое-кому навешать. Не самым плохим людям, кстати.
Впрочем, с таким раскладом популярности Италия уже балансирует на краю международных приличий. Предпосылки понятны – страна из-за своего географического положения получает мощный удар по национальной экономике, первой принимая беженцев с Восток и из Африки, народный протест от этого только растёт. Но становится реальностью такой сценарий - в самом недалёком будущем премьером страны станет политик, открыто исповедующий фашистские идеи, пусть пока и в их вегетарианском варианте. Вспомнили, в какой стране появилось само слово «фашизм»? Какие традиции!
У «зелёных» странная ситуация (ну, это те зануды, что за экологию горой). Где-то они просели, где-то наоборот. Например, во Франции они значительно переиграли правоцентристов-республиканцев. Но тут надо учитывать, что сторонники экологических партий в любой стране относятся к протестнику, а во Франции как раз на подъёме «жёлтые жилеты».
А давайте посмотрим на результаты выборов с точки зрения их пользы (или вреда) для нас, для России.
Всё-таки масть держат либералы, социалисты и «зелёные». Те, кто наиболее активно и последовательно из раза в раз голосует за антироссийские санкции, и нет надежды, что их настроение в этой части вдруг диаметрально поменяется. Смотрите, даже во вполне умеренных евроскептиках из «Европейские консерваторы и реформисты» ведущую партию будут играть польские депутаты от «Права и справедливость». Надо кому-то напоминать, как к нам поляки относятся в своей массе?
Кто за конструктивный диалог с Москвой, так только «европейские левые» (и то, чтобы лишний раз поперечить правым), которые в этом созыве потеряли мандаты, у этой фракции их ожидается меньше 40-ка.
И то, что в Европарламент неожиданно для многих прошёл разжалованный мэр Риги Нил Ушаков, весь из себя такой русскоязычный, вряд ли сможет поправить всю ситуацию – его в Латвии мало кто слушать будет из влиятельных персон.
В конце о тех, кто всё это возглавит, персоны, чьё влияние на всю европейскую политику в целом не стоит недооценивать. Чаще всего среди возможных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии звучат имена немца Манфреда Вебера и нидерландца Франса Тиммерманса. Ничего не говорят вам их фамилии? Так помните – оба этих политика во время своих избирательных кампаний критично высказывались в адрес Владимира Путина.
И вот, в чём засада. В Европе не принято сразу после избрания менять свои взгляды даже не по самым ключевым вопросам, это рождает недоверие у избирателей.
Там вам не тут.
Да, самое главное не сказал – евро спокоен.
Федеральные новости
ВЦИОМ: Если не было бы Путина…
Кремль бьёт тревогу – рейтинг президента скатился до исторического минимума.
Пардон, ввожу вас в заблуждение, это не Кремль бьёт в информационный набат, он-то уверен в незыблемости властной вертикали и отсутствию альтернативы Главному (пока он сам на кого-то не укажет). На верхнем уровне выводы вциом-левад ни что иное, как «белый шум». Как-будто в гостинице у моря проживают – ну, бьёт где-то прибой, да и хрен бы с ним.
А ВЦИОМ выдал следующее - с 13 по 19 мая, показал, что личный рейтинг доверия Путину упал до 31,7%. Это минимальный показатель с 2006 года
Надо отметить, что эта социологическая служба не какая-то там «Левада» - иностранный агент. Вполне себе государственная структура. Тем тревожней читать комментарий её главы Валерия Фёдорова – «Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы <...> воспринимались легче».
И дальше… дальше речь идёт о неудачной пенсионной реформе. Мол, люди в неё не поверили, она носила символический характер.
Стоп – говорю я сам себе. Во что они должны были поверить, в то, что доживут до пенсии в 65? Если уж начал говорить глава ВЦИОМ на эту скользкую тему, которая в этом году практически исчезла из общественной повестки, то дуй до конца – доверие к президенту подорвали его прежние обещания, что при нём ничего в этом плане повышаться не будет. Сделанные, кстати, в период, когда цена на баррель нефти пёрла вверх, как настёганная, казалось, ей и триста баксов не предел. А при таком раскладе можно было строить любые воздушные замки – примерно два миллиона человек, работающих в ТЭК, запросто прокормят оставшиеся 138 000 000, которым можно вообще не выходить на работу… разве что от скуки. Я, кстати, в те годы писал о пагубности подобной социальной политики, если чуть позже не только льготы отбирать придётся, но и за базар отвечать… да только кто меня послушает.
Россияне - не японцы в принципе. И не американцы, я видел трепетное отношение их молодёжи к любой работе, за которую платят деньги. У нас же атавизмы крепостного права – везде видим барщину. Мы - трудоголики, которые ловят кайф от своей деятельности, всегда и везде в абсолютном меньшинстве. Причём даже не принципиально, на какую форму собственности чел работает, мне встречаются хозяева собственных фирм, мечтающие возлечь на диван с книжкой Акунина. Именно эти миллионы и миллионы потеряли доверие к своему Гаранту. Когда пишу, что мечтаю умереть на рабочем месте, до конца оставаясь востребованным обществом, интересным друзьям и нужным своей семье, на меня машут рукой – это твой выбор… у ненормального.
Но как-то это очень упрощённо. Пенсия, может, и раздражающий фактор, ведь она в конце концов коснётся всех. Я, к примеру, лет в тридцать о ней совсем не думал, а, если и задумывался, то хотел на неё не рассчитывать, успеть стать миллионером до наступления своего часа.
Зато поход в магазин – это насущное, практически ежедневное. Как и заглядывание в собственный кошелёк, пусть в виртуальный. А там что-то всё не прибавляется, если не уменьшается. Хотя нас убеждают, что пик кризиса давно прошёл, да это и самим видно. То есть, дальше так и будем жить? Многих такая перспектива не устраивает.
Как жить? Рубль, вроде, стабилизировался (пусть не на той отметке, о какой мечталось), нефтяные цены тоже, в правительстве снова громко говорят о затратных масштабных проектах, цель которых - поднять государственный престиж в бесконечной гонке с Западом. И при этом мы видим растущие цены на товары, бензин и услуги ЖКХ, сильно опережающие официальную инфляцию. Когда-то у народа изымались излишки денег (как казалось коммунистам) путём выдачи части зарплаты государственными облигациями. Сейчас эта хохмочка не пройдёт по Конституции, остаётся изымать везде, где только можно. В том числе, через рост розничных цен, при нашем суверенном предпринимательстве это несложно.
Ещё от чего может падать рейтинг первого лица? Давно чудес не творил в прямом эфире – водопровод на хутора не прокладывали, детей из тьмутаракани на кремлёвскую ёлку не брал, безнадёжных онкологических больных не возвращал к жизни (хотя бы ненадолго). Ей-богу, даже я соскучился по этим волшебствам.
Вместо них наш президент стал говорить… правду. Узнав о волнениях в Екатеринбурге вокруг строительства храма, вполне искренне спросил – «они там что, все безбожники?». Моментальная реакция, которую от него и ждут… но часть населения расценила эту фразу, как верх цинизма от сторонника теократии. А это не так. Мне жалко нашего президента каждое Рождество и каждую Пасху, в холостом состоянии он не знает, куда себя деть на церковной службе. Ведь Путин по натуре своей участник, но никак не паства, пусть и высокопоставленная.
Или обидный проигрыш российских хоккеистов финнам, которых никто и в расчёт не принимал. Буквально за неделю до фиаско весь интернет обошла запись, где Путин-хоккеист спотыкается на льду. Посмеялись, позубоскалили, а после сопоставили… это же президент сглазил всю сборную! Прикидываете, сколько в нашей стране хоккейных болельщиков, о каком рейтинге мы говорим?!
Но, может быть, я рассматриваю проблему не с того угла? Поэтому обратился с вопросом к коллегам по Ассоциации «Вольное дело» - что влияет на рейтинги самого первого лица:
Илья Азовский (Эхо севера):
- В нынешнее время обвал рейтинга того или иного политика, равно как и скачок рейтинга – весьма относительное понятие. Поднять и опустить рейтинг стало просто. И даже не вопрос, делается это искусственно или происходит естественным путем. Просто век Интернета: распространение любого фейка и впаивание его в мозг человека глубоко и устойчиво, стало происходить быстро и технологично. Это первая сторона медали. А вот вторая… Сами социологические исследования. И рейтинги вообще. Ни одному, даже самому раскрученному медиа верить нынче нельзя. Вообще с рейтингами давно уже всё понятно. Это чрезмерно субъективное понятие. А чаще — это низкокачественные потоки сознания — образчики шкурничества, неряшливости и бездарности. Но рейтинги, увы, это часть политики. Как ночные кошмары – часть паранойи. Все очень эфимерно. Политика — политикой, жизнь - жизнью. Это две непересекающиеся прямые. Думы людские, гонки, тревоги… Всё это мало имеет отношения к электоральным процессам. Тем более во времена, когда появились соцсети. Смотришь — соцсети бурлят, выйдешь на улицу, а там воздух реальной жизни, в которой всем до всего наплевать. Лень разума обывателей породила чудовище власти. Давно пора понять, что россияне вошли в ту стадию развития общественных отношений, когда ничто не пробудит в них желаний. Импотентированное сознание. Сон. Для кого все эти рейтинги? Для нас, живущих в провинции? Да. Но не для Кремля. Ибо… Никого в Кремле проценты и «герои» выборов в далекой Архангельской области не будут волновать. Рейтинг и реальные настроения масс – вообще не соотносимые понятия. И уж никак рейтинги не повлияют на выборы. Ибо… Выборы в 21-м веке в России делаются так: подвоз-скупка-развод. Общество деградировало. Люди превращаются в электоральную биомассу. А теперь о Путине. Путин есть. Но нет никого другого. Вот это главное обоснование глупости увлечения рейтингами. Понизился рейтинг Путина… А чей-то повысился? Ничей не повысился. Вывод: кто с Путиным – те остались с Путиным. Кто ушел от Путина – ушел ни к кому. Ну и к чему тут что-либо анализировать? Какой смысл в рейтингах? Мне вообще политаналитика перестала интересовать. Ибо… Это онанизм – бесплодное семяизвержение. Но приятно. Иногда. Когда нет реального тела рядышком. А в конце испанская притча. У мужчин деревни Вилариба мужской орган 15 см, а мужчин деревни Вилабаджио – 25 см. Потому что в деревне Вилабаджо проводились опросы, а в деревне Виларибо – замеры. И это все, что вы должны знать о рейтингах
Андрей Рудалёв (Беломорканал):
Понятно, что рейтинги – это качели: сегодня вниз, завтра вверх. Впрочем, это движение показывает пульс жизни, в том числе и политической. Плохо, когда он замер в одном положении и неподвижен, в этой ситуации, возможно, уже и пульса нет… Вопрос в другом: мы постепенно подходим к смене власти в стране и ответ на тот самый насущный вопрос: «что будет после Путина?» уже и не на горизонте, а ближе. Главная задача Владимира Путина состояла в том, чтобы дать стране некоторый срок передышки, время, чтобы перевести дыхание, осмотреться, собраться с силами. На самом деле, это почти уникальная ситуация: у нашей страны подобного не было очень давно, по крайне мере, в 20 веке точно ей никто не давал подобной передышки – условной стабильности, хотя это понятие сейчас сильно заезжено. Это большой плюс, который мы сейчас не очень ценим, но поймем позже. Но вместе с этим остается очень много нерешенных и отложенных проблем и вопросов. Главный из них о будущности страны. Это понимают все заинтересованные стороны: и элиты, укорененные в девяностых, вышедшие из тектонических разломов великого обвала страны. Их позиции оказались замороженными и неприкосновенными опять же ради все той же передышки. Конечно, о наступлении рубежного времени знают и силы, предлагающие стране альтернативные варианты развития. Да, и само общество уже давно взыскует более справедливого и национально ориентированного пути. Именно рост этих внутренних противоречий и сулит стране наибольшую опасность, по сравнению с которой никакие внешние угрозы и рядом не стояли, пока у нас есть хоть что-то напоминающее «кузькину мать». Существуют серьезные опасения, что в стране на рубеже эпох будет запущен проект «перестройки 2.0» и начнется реализовываться заговор элит. Они будут пытаться разбалансировать страну, если не всю, то отдельные регионы, ввергать в хаос. Все для того, чтобы сохранить и упрочить свое положение, обретенное в вакханалии девяностых. Они будут стараться провоцировать серьезные внутренние противоречия в стране, чтобы потом предъявить обществу себя в качестве единственной скрепы от обвала. И что делать, придется выбирать из двух бед… В этом сценарии заговора элит они выигрывают при любом раскладе: либо общество прибежит к ним с мольбой о спасении, либо произойдет развал, и они попросту оседлают власть в удельных княжествах (именно так рушили СССР). Тут ничего личного и никакой этики – только инстинкты власти и самосохранения любой ценой. Это капитализм, дружок. Они выигрывают в своем сценарии, только стране не надо попадать в их ловушку. Уже сейчас по всем крупным общественно-политическим конфликтам, происходящим в стране, можно сделать вывод, что первоначально они имеют не низовое происхождение, а провоцируются сверху, по сути, на пустом месте различными финансово-политическими кругами (пример Архангельской области в этом плане нагляден). Сценарий тут прост: те, кто ураганил в девяностые, а до этого подтолкнул большую страну к самоубийству, будут всеми силами пытаться продлить свою «эпоху» и дальше. Останется ли в финале фильма Россия или нарастет масса всевозможных новообразований, им фиолетово. Мы ведь, вроде как, живем при капитализме, а тут главное прибыль и прибыток… Будем надеяться на здравомыслие. На то, что за годы путинской передышки мы все-таки смогли ее обрести, как и иммунитет от распадных энергий. В этом плане падение рейтинга – благо, необходимый бодряк, к этому самому здравомыслию мобилизующий.
P.S. Кстати, а вам хоть раз звонили с подобным опросами государственного уровня? Мне, так ни разу…
PPS. Из последних новостей: ВЦИОМ принял новую методику подсчёта результатов опроса, по которой нашего ДОРОГОГО поддерживают не жалких тридцать-с-чем-то, а почти 70! И всё потекло своим чередом…
Региональные новости
Архангельская область: Мусор – всему голова
На минувшей неделе федеральные СМИ вбросили в общество важную инсайдерскую информацию, которой их региональные коллеги почему-то не уделили должного внимания. А ведь именно такая, пришедшая от таинственных собственных источников из-за кремлёвских стен, обычно серьёзно влияет на нашу жизнь. Если, конечно, являются правдой, а не очередной проверкой гражданского общества на вшивость и долготерпение.
Так вот, нам всем по большому секрету сообщили, что старший по внутренней политике в администрации президента Сергей Кириенко вводит новые критерии в оценку полезности глав российский регионов.
Теперь их работу будут оценивать по тому - насколько успешно они справляются с задачами по снижению уровня протестов, обеспечению общественно-политической устойчивости, повышению доли патриотически настроенной молодежи, и насколько высоко им удастся поднять планку «социального оптимизма».
Если более понятным языком – будет измеряться протестная активность в том или ином регионе, и делаться оргвыводы по персоналиям.
Короче то, от чего какой месяц штормит Архангельскую область. У нас уже сложно понять, за что выходит народ на улицу. Чтобы москвичи мусор не завозили? Или чтобы сняли губернатора Орлова? Количество плакатов за то и за это практически сравнялось. Полное впечатление, что, если действующего губернатора завтра отправят в отставку, никто и не заметит прибывающих на станцию Шиес вагонов с отходами московской жизнедеятельности. Всё будут праздновать и веселиться.
Кстати, процесс этот идёт достаточно давно. Года три назад или чуть меньше, когда о мусоре и разговоров не было, появился в нашем регионе некто Паймушкин, объявивший себя политконсультантом. Цель у него была конкретная - Игорь Орлов. В смысле создания негативного образа. Что уже тогда удивляло… вроде бы человек только-только выиграл выборы, четыре года минимум в запасе.
Паймушкина того быстро расшифровали, и он удалился восвояси. Но область нашу вниманием не оставляет, где только можно выступает экспертом по её делам (как правило, в негативном ключе). Зачем это уроженцу Симбирска, ныне жителю Подмосковья? Только не убеждайте меня, что он бескорыстный «воин правды»… я давно вышел из наивного возраста.
Или известный разговор с президентом на форуме в Сочи. Почему вопрос о московском мусоре в Архангельской области задала Путина вологодская журналистка? Единственный, кстати, вопрос от своего региона, и как-только за это её не разорвали дома?! Потому что от Поморья на этот раз никого не было, а слова про договор Собянина с Орловым обязательно должны были прозвучать в прямом эфире. Кому это нужно? Вопрос вопросов…
Кому мешает Игорь Орлов в должности губернатора (имеются в виду те, кто в состоянии дать под его снос деньги), тема для отдельного разговора. Кстати, не факт, что старания этих неизвестных вот-вот увенчаются успехом. Например, моих московских знакомых, имеющих в нашей области инвестиционный интерес, успокоили на высоком уровне – «спокойно работайте, революций не намечается». Конечно, у Кремля семь пятниц на неделе, а ещё могло иметься ввиду, что преемник продолжит начатые дела, но общее настроение Москвы такое. Пока за один только протестник никого снимать с должности не собираются, также обломались и недоброжелатели уральского Куйвашёва, чьи позиции в связи со скандалом вокруг строительства в Екатеринбурге храма никак не пошатнулись. У Москвы для этого слишком маленькая кадровая колода, вдруг оппозиция выборы выиграет?!
У нас те же волнения. В местных СМИ стали появляться материалы, в которых рассматриваются различные варианты. Да-да, я имею в виду статью из солидного и вполне лояльного действующей власти «Бизнес-класса», подписанную неким таинственным Эдиком Молчановым (кто знает такого журналиста?). Набор выдан вполне стандартный, сто раз эти же персоны обсуждались, но сейчас с претензией чуть ли не на политическую сенсацию. Зачем? А чтобы было.
Павленко, Юрков, Годзиш… и некто неизвестный из Москвы. Кто-то считает последнего наиболее вероятным кандидатом, ссылаясь на мурманский прецедент с Чибисом. Но здесь не учитывается, что заполярным регионом долгое время правила барышня из местных (Марина Ковтун), и так всех достала, что там согласны и на варяга. У нас этот приём уже не пройдёт по определению. (Кандидатов не от партии власти даже не рассматриваю, никто их не пропустит, слишком ВПК-шный регион, кто даст эсеру или коммунисту хотя бы формально руководить полигоном на Новой Земле, слишком много чести).
Странно, что неизвестный мне Эдичка забыл упомянуть такие экзотические варианты, как Донской и Древарх-Просветлённый. К слову, бывший мэр Архангельска, много раз оскандалившийся, продолжает оставаться одним из самых популярных политиков прошлого, если судить по репликам в соцсетях. Вот народ… этих избирателей даже не смутила наша запись двухлетней давности, где этот неудавшийся кандидат в президенты предстаёт во всей своей сегодняшней пошлости.
Что касается Человека-Дерева. Его вспоминают, когда хотят сделать больно Поморью – мол, лучшего, чем этот придурок, не заслуживаете. Хитрый, кстати, придурок. Моё твёрдое убеждение, что когда-то Андрюша Христофоров, никогда не любивший много работать и разочаровавшийся в собственных предпринимательских талантах, сам себе придумал образ, который его и кормит, и возит (в Москву), и даёт гарантию неприкосновенности. Скажите честно, кому ещё будет позволено безнаказанно обливать людей в форме мочой?
Одна из самых популярных пьес в мировой драматургии - «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета, её ставят и ставят. Потому что актуальна во времени и пространстве – люди ждут и ждут этого мифического Годо, который придёт и всё исправит, всех рассудит… при этом сами ни хрена не делают.
Придёт руководить Архангельской областью наш хитрый придурок с крылышками за спиной или списанный федеральный министр, а то и прокурор, сразу рай наступит и общественное согласие? Да любой упрётся рогом в мусорную проблему. И в то, что народу надо менять свою философию. Пример, когда-то главного десантника страны Шаманова поставили руководить Ульяновской областью… и что? Вернулся генерал обратно в войска, с ними проще.
Вот Игорь Орлов издал распоряжение к концу 2019 года всем бюджетным организациям перейти на раздельный сбор мусора, им он в состоянии приказать. А я уже слышу от бюджетников скептические смешки. Собрать-то несложно, а как его вывозить будут? Один знакомый, имеющий непосредственное отношение к архангельской коммуналке, рассказывал, как на отдыхе в итальянской провинции они с супругой законопослушно складывали домашний мусор в мешки разного цвета. И потом из окна в ужасе наблюдали, как местные мусорщики забрасывали их вперемежку в одну спецмашину…
В соцсетях много героических постов о шиесском противостоянии, аж слезу прошибает. Но они всё чаще соседствуют с фотографиями, сделанными на лесных лужайках, пляжах, во дворах… даже в подъездах. Брошенный мусор везде! Спорить могу, его оставляют и те, кто участвует в митингах, кто ездит на «вахты протеста» в Урдому. Потому что бунтовать намного интересней и веселее, чем ежедневная уборка за собой.
Так какого Просветлённого вам ещё надо?!
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD