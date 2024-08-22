Билет на Новую Землю

Таинственный архипелаг Новая Земля, который ныне входит в состав Архангельской области, обживался поморами с давних пор. Участники экспедиция 1594 года голландца Виллема Баренца встречали на новоземельских берегах множество русских крестов, а в губе Строгановой обнаружили недавно оставленное русское поселение.

В поисках короткого, более выгодного для торговли пути на Юго-Восток Азии вновь и вновь снаряжались поисковые экспедиции. Пионерами и героями именовала восторженная публика вернувшихся с Новой Земли именитых путешественников. Русские поморы героями себя не считали, северные земли и моря не «завоёвывали», а жили ими, промышляли на них долгие века.

С 1837 года можно вести отсчёт планомерного естественноисторического изучения архипелага. В этом году экспедиция Императорской Академии наук под руководством Карла Бэра обследовала реки Маточка и Чиракина, губы Серебрянку и Безымянную, устье реки Нехватовой, окрестности пролива Костин Шар, собрав за полтора месяца уникальные естественно-научные коллекции.

Начиная с 1880 года дважды в летние месяцы из Архангельска к берегам архипелага, стал отправляться пароход. Этим благоприятным для проведения сезонных исследований обстоятельством воспользовались как небольшие по составу экспедиции, так и отдельные учёные.

О тех временах напоминает Билет под номером 45 (на фото), выданный 11 июля 1900 года Канцелярией Архангельского Губернатора на бесплатный проезд на пароходе Товарищества Архангельско-Мурманского срочного пароходства от Архангельска до Новой Земли и обратно члену-сотруднику Общества любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии Бутурлину С.А. Хранится документ в фондах Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова.

Почему в Ульяновске?

Так сложилось, что значительная часть архива и коллекций русского орнитолога, путешественника, автора работ по систематике птиц России Сергея Александровича Бутурлина (1872-1938) оказалась в 1918 году в Симбирском народном музее. В 1962 году в Ульяновском областном краеведческом музее создана экспозиция, посвящённая жизни и деятельности учёного, который в начале прошлого века получил от Архангельского губернатора бесплатный билет на Новую Землю.

***

Мудрецу Абдуллаху ибн Масуду (594-650) принадлежат слова: «Воистину, мимо вас проходят дни и ночи, ваши сроки коротки, дела сохранены, а смерть приходит неожиданно. Кто посеет благо, тот пожнёт только желаемое; а кто посеет зло, тот пожнёт только сожаление. Каждому посеявшему – то, что он посеял».

Сеем.

Александр Чашев