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Зима спросит строго

Как защититься от вирусов в эпидемический сезон

Почему мы так часто болеем поздней осенью? Многие полагают, что главная причина – наступление холодов. Это не совсем так. Осенний холод сам по себе не является серьёзной угрозой для нашего иммунитета – надо только вовремя перейти на тёплую одежду. Основную опасность представляет увеличение контактов между людьми в ограниченном пространстве – на работе, в школе, в институте, в общественном транспорте. Именно скученность способствует быстрому распространению вирусов. Поэтому в период эпидемии следует, по возможности, избегать мест скопления людей. Особенно это касается уже заболевших людей – многие полагают, что если болезнь протекает в лёгкой форме, то её можно перенести «на ногах». Это опасная ошибка – предупреждает известный иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. Даже при лёгких симптомах – например, с обычным насморком - следует оставаться дома, чтобы и самим не получить осложнения, и не заразить других.

Профилактика: основные меры

Самый эффективный способ противовирусной защиты – вакцинация. Врачи рекомендуют прививаться заранее, не дожидаясь лавинообразного роста заболеваемости, который, как правило, начинается в ноябре. Это даёт время иммунитету полностью сформироваться.

Укреплять иммунитет можно и нужно при помощи физической активности, прогулок на свежем воздухе (но не допуская переохлаждения организма!), правильного режима дня с достаточным временем на отдых и сон, сбалансированным питанием. Нельзя забывать и о самых простых гигиенических правилах – следует тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, хотя бы раз в день промывать нос, регулярно проветривать помещение.

Профессор Продеус отмечает, что помочь защитить организм в сезон вирусов также могут специальные противовирусные препараты прямого действия. К ним, в частности, относятся так называемые ингибиторы фузии (слияния), которые блокируют проникновение вирусов в клетку, не напрягая при этом иммунитет. Применение этих средств в профилактических целях, а также при терапии на ранних стадиях заболевания позволяет ускорить выздоровление и снизить риск опасных осложнений.

Одним из препаратов этой группы является Арбидол (действующее вещество – умифеновир). Он может противостоять самым разным вирусам, включая вирусы гриппа А и B, риновирусы, ротавирусы, аденовирусы. Исследования, проводимые в России, Китае и многих других странах, показали эффективность Арбидола при лечении лёгких форм ковида, сообщает ИА Регнум

Необходим курсовой приём

Важнейшее правило при использовании противовирусных препаратов, как, впрочем, и других фармпрепаратов – строгое соблюдение курса приёма. «Каждое лекарство оказывает помощь только при соблюдении схемы терапии» - утверждает Продеус. Многие больные при улучшении состояния решают, что опасность миновала и прекращают приём. И это неправильно: вирусы получают «передышку», время на адаптацию, после чего продолжают размножение.

И, конечно, нельзя забывать, что самолечение может быть опасно, поэтому при ухудшении состояния следует как можно быстрее обратиться к врачу. 

31 октябрь 12:16 | : Разное

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