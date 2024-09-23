М.В. Падрухин: Путь мезенского «правдоруба»

«Есть такая профессия – Родину защищать» - эта фраза из к\ф «Офицеры» стала поистине крылатой. Вряд ли кто-то будет спорить, что военный даже не столько профессия, как состояние души, призвание.

Однако встречается, пусть и редко, другое призвание – унижать власть, находя для этого любой повод. В этом случае диплом об образовании не играет никакой роли… тоже состояние души.

В советское время таких людей называли «диссидентами». И уважать их можно было хотя бы за то, что за свою деятельность они ничего не получали – разве что тюремный срок, психиатрический диагноз или редкое упоминание в эфире иностранных радиостанций.

Сейчас – другое дело. На протесте можно сделать себе громкое имя, которое разнесёт вездесущий Интернет. А далее эту «славу» монетизировать – мол, власть зажимает заслуженного человека, своего критика, борца за правду.

Как правило, на такой карьерный рост быстро подсаживаются – если получилось один раз, то почему бы не повторить?

В последние дни в Сети снова стали появляться пасквили от паблика «Истина где-то рядом…», за которым, и в этом нет никакого секрета, стоит Михаил Падрухин. На это раз его целью стала «катастрофическая» ситуация с транспортной доступностью в Азаполье Мезенского округа. Мол, ни в окружную больницу не проехать, ни лекарства завезти, ни хлеба, ни дров на зиму. Ну и, конечно, чиновники, которые только обещают, но ничего не делают. На орехи досталось не только главе округа Валерию Авдееву и председателю окружного Собрания Михаилу Жидких, но и областному депутату Сергею Эммануилову. Последнему, наверное, для солидности обвинения.

Все эти голословные, не подтверждённые фактами обвинения вызвали у редакции законные сомнения. Прежде всего, компетентностью обвинителя… но об этом чуть позже. Пока же представим вашему вниманию квалифицированный ответ специалистов:

- Муниципальный маршрут регулярных перевозок "Целегора - Мезень" включен в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области. В связи с включением муниципального маршрута «Целегора – Мезень» в реестр муниципальных маршрутов, в проект бюджета муниципального округа на 2025 год внесены расходы на осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршруту «Целегора – Мезень».

- В деревне Азаполье работает магазин потребкооперации и два магазина индивидуальных предпринимателей. Товары завозятся регулярно. Доставка хлеба осуществляется два раза в неделю Потребительским обществом «Козьмогородское» и один раз индивидуальным предпринимателем. В июле 2024 года Зареченским территориальным отделом приобретена новая электрическая хлебопечь для использования её в период весенней и осенней распутицы, решен кадровый вопрос по выпечке хлеба в данный период на территории деревни Азаполье.

Теперь перейдем к компетентности Михаила Владимировича Падрухина.

По телефону нам удалось связаться с К, жительницей Азаполья. Сначала она даже не поняла, о каком Михаиле Владимировиче мы спрашиваем. Потом догадалась:

- Ах, так вы про «Писателя»… над ним вся деревня смеётся. Сначала детским лагерем был недоволен, потом вот чего придумал. Он даже не стукач, он ябеда, сутяжник, характер у него такой.

- То есть, в вашей деревне всё хорошо?

- Чтобы всё было хорошо, такого нет в Архангельске или даже в Москве. Но хлеб есть, лекарства привозят, дрова тоже, скорая за больными приезжает. Да, есть объективная сложность с доставкой по реке, но тут мы, местные жители, организовываемся. Клуб у нас работает, библиотека, магазин. Нашей деревне 460 лет… если бы всё было так мрачно, «по-писательски», мы бы давно вымерли.

- Он у вас один такой?

- Представьте себе, у человека буйная фантазия с негативным уклоном. Мы вообще считаем, что у него проблемы с психикой – истероидность, подозрительность, частая смена настроения, срывается в запои. Не понимаю, как такого допускали с детьми работать.

Кстати, об этом…

Свою карьеру «правдоруба» Падрухин начал ещё в 2007 году, его из-за глобального дефицита кадров назначили руководителем детского лагеря «Стрела». Человека без специального образования, без опыта работы с детьми, при этом с явно завышенной самооценкой, но такие были времена (впрочем, нельзя исключить, что цель была достигнута методом шантажа). Уже тогда склочная натура помогла нашему антигерою добиваться премий и увеличения заработной платы, с ним просто не хотели связываться. Хотя школьные работники со стажем называли назначение Падрухина «самым большим оскорблением педагогов, какое только можно представить».

Потом произошли организационные пертурбации, детский лагерь стал филиалом Дорогорской средней школы. После «обоймы» негативных публикаций (проще говоря, шантажа) в адрес тогдашнего главы Мезенского района и начальника управления образования Падрухин вымутил себе должность «руководителя филиала». Согласитесь, звучит солидней, чем какой-то «начальник детлагеря».

О том, какой из Падрухина «специалист в образовании», яснее ясного видно из телефонного разговора с ещё одной жительницей Азаполья - И:

- Вся его работа заключалась в написании кляуз, докладных, жалоб в различные инстанции.

- Падрухин М.В часто не находился на рабочем месте, в рабочее время оказывал услуги иным организациям, занимается перевозкой пассажиров и грузов через р. Мезень, кстати, на незарегистрированной лодке, работал в сельском магазине.

Подтверждают информацию, полученную нами от жителей Азаполья, и слова представителей системы образования Мезенского округа:

- Большое беспокойство вызывал подход Падрухина М.В к набору персонала в лагерь. Так, когда набор работников было полностью в его компетенции, на работу им был принят человек, имеющий судимость и условный срок. Были случаи приема сотрудников без наличия справок об наличии (отсутствии) судимости, документов об образовании, необходимых медицинских обследований.

- Падрухин М.В. не владеет элементарными знаниями по поводу организации и проведению летней оздоровительной кампании.

- На запросы, направленные посредством электронной почты, грубил, выражался нецензурной бранью, оскорблял (есть копии переписки с ним), угрожал.

Для успокоения родителей – на сегодняшний день Падрухин М.В. отстранён от занимаемой должности. Одна из веских причин к этому – замеченные за ним повадки, несовместимые с работой в детском коллективе (выражаемся максимально корректно).

Теперь у человека появилось много свободного времени, что видно по активности в соцсетях. И ведь кто-то ему верит… а стоит ли?

Продолжение следует…

Леонид Черток

(фото со странички М. Падрухина в ВК)