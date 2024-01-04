ЭкоБесы Мезенского округа

Проблема утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) остро стоит по всей Архангельской области. Другое дело, как к ней относиться – взвещенно и конструктивно или через хайп.

В Мезенском округе, наверное, острее, чем где бы-то ни было. Тут и сложная логистика, и труднодоступность в зимний период, и хрупкая экология северных территорий, список можно продолжить.

Проблема была поднята ещё в 2020 году на уровне регионального правительств. Тогда из областного бюджета были выделены 2,5 миллионов рублей на обустройство объекта временного размещения ТКО в городе Мезени. Данные средства реализованы в полном объеме: установлено ограждение территории городской свалки, ванна антисептирования, мусороуловители, навес для транспорта, подсобное помещение для бытового самообслуживания рабочих, шлагбаум.

Но этих мер хватило ненадолго, количество отходов потребления не снижается (если не нарастает), местный полигон исчерпал все свои возможности. Как и соседний лешуконский, где местное население совсем не радо мусору от соседей. В территориальной схеме утилизации отходов от 2017 года были указаны ещё два направления – Холмогорский район и Архангельск… но только представьте этот поистине «золотой мусор», никакой бюджет не выдержит. В итоге нагрузка появится в тарифах населению на вывоз мусора, такова реальность.

Плюс не стоит забывать, что к 2026 году все старые полигоны будут закрыты, это прописано в федеральном законодательстве. Сразу возникает резонный вопрос – как избежать мусорного коллапса?

Выход найден исследованиями, участие в которых, в том числе, принимали и учёные-экологи (а не только чиновники от власти, как нам часто пытаются преподнести). Это термическое обезвреживание через специальные установки (инсинераторы), которые размещаются, после соответствующей экспертизы, в строго отведённых местах с соблюдением всех санитарно-экологических норм.

Кроме того, по мнению экологов вреда от работы инсинераторных установок значительно меньше, чем от открытых мусорных полигонов, что подтверждается цифрами.

Данный вид утилизации уже успешно применяется на только в различных регионах страны, например, у наших соседей – в ненецкой Неси.

Естественно, что ко всему новому, особенно связанному с мусорной темой, народ относится с недоверием. Понимая это, власти округа запустили общественное обсуждение, провели встречи с жителями посёлка Каменка и самого города Мезень, где буквально на пальцах объясняли народу, что их ждёт, какие есть риски, но и какие преимущества. Последние перевешивали, в целом люди восприняли информацию положительно.

Из выступления главы Мезенского округа Валерия Авдеева:

- Что касается экологической составляющей, то современные инсинераторные установки имеют две камеры. В первой - сгорают сами отходы. Во второй, камере дожига, при более высокой температуре уничтожаются продукты тех выбросов, которые образуются в первой камере. Далее газы перемещаются в фильтры-очистители, где происходит окончательная очистка продуктов горения. Установка проходит экологическую экспертизу.

И тут налетели ЭкоБесы…

ЭкоБесы (по меткому выражению коллеги Азовского) – это люди, сделавшие себе имя на волне протеста против строительства мусорного полигона в Ленском районе (Шиес). Не «пехота», как минимум «капралы», «генералы» того протестного движения руководили всем из Москвы, а некоторые и из недружественных, как принято сегодня говорить, стран.

Но и «капралам» тогда перепало, кое-кто смог успешно монетизировать такой вид «добровольной общественной деятельности».

Как мы помним, тот протест сошёл на нет после прихода в Архангельскую область губернатора Александра Цыбульского, поставившего шиесский проект «на стоп». Вчерашние «лидеры общественного мнения» попросту остались не у дел (а кое-кто и без дохода). Одни перешли из экологического протеста в политический и покинули пределы родины после начала известных событий. Другие остались ждать своего нового «звёздного часа», для кого-то это холодный расчёт, а для кого-то образ жизни и состояние души.

И вот им показалось, что «звёздный час» для них наступает в Мезени, о которой ранее они, в лучшем случае, что-то слышали или читали в Интернете.

Впрочем, способы возбудить народ почти везде одинаковы – побольше шума, обвинений властей в «коварном замысле» и распространение недостоверной информации типа «весь народ с нами». Площадки – социальные сети и информационный ресурс, принадлежащий архангельскому юристу-«протестнику».

Именно так была вброшена фейковая новость о якобы начинающемся строительстве мусорного полигона вблизи мезенской деревни Заакакурье, к протесту приглашались даже архангелогородцы (интересно, за чей счёт неблизкий вояж). Местные жители об этом слыхом не слыхивали, видом не видывали, однако народ набежал протестовать в Интернете со всего необъятного Поморья. Пришлось властям давать аргументированное опровержение… других дел у них нет.

Мало того, приезжие протестники выставили на посмешище жительницу упомянутой деревни (имя из милосердия не указываем), сфотографировав её с самодельным плакатом, не имеющим прямого отношения к экологической проблеме, и набросив ей на плечи красный флаг. Интересно, что на этот счёт думают в архангельском обкоме КПРФ?

Топорно, узнаваемо? А где конструктивные предложения - что делать с мусором в самом обозримом будущем? Не их проблема… на то и ЭкоБесы.

Леонид Черток



