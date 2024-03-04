День народного единства - кого и с кем? Мысли из Архангельска

Если обратиться к истории этого праздника, то везде пишут о том, что отмечаем мы очередную годовщину изгнания поляков из Кремля.

Ситуация была такой - после смерти Ивана Грозного, а потом и его сына, царём на Руси избрали Бориса Годунова. И хороший был царь - и для народа много делал, и страна после многочисленных войн вздохнула и стала восстанавливаться. Но, как пишут, с погодой ему не повезло - сразу несколько лет подряд случились неурожаи (что тогда особенно необычным не было), народ голодает. Годунов им хлеб раздавать стал, но те, кто раздавал как всегда "химичили" - в итоге толпы со всей стране побежали в Москву, где бесплатно кормят. Как итог - хозяйства забросили, на дорогах стали грабить, и в итоге стало ещё хуже...

А тут ещё и Лжедмитрий 1 объявился, которого хотя в первой же битве и разбили царские полки, но к которому тут же побежали многочисленные "недовольные", которому тут же присоединяются военные и города его встречают "с хлебом солью"...

Тут надо отметить, что вся эта история с Лжедмитриями какая-то странная - ведь (не важно даже из-за чего погибший "царевич Дмитрий") никаких прав на Русский престол не имел! Ни в детстве, ни в зрелом возрасте он даже и помыслить не мог бы о притязаниях на трон - мало ли у Грозного было таких байстрюков (рожденных на стороне). Почему же именно это имя сыграло такую большую роль в нашей истории? Почему именно им стали прикрываться поляки в попытках завоевания Руси?

Романовы - амбассадоры "Русской Смуты"

А тут всё дело в семейке Романовых. Впрочем, так они сами себя назвали, дабы показать всем что они не какие-то там "Кошкины", "Собакины" или "Кобылины" - хотя и древние, но всего лишь боярские, а не княжеские отпрыски. А какие-то там неведомые "ромеи" - нарисовавшие свою родословную аж от Римских цезарей через мифического Романа, якобы своего древнего родственника. Именно Романовы - как самый богатый боярский клан тех времён, и вверг Россию в "Смутное Время", дабы в мутной воде самим занять царский трон. И, как мы знаем, это у них получилось.

Известно, что все 300 лет находясь у власти Романовы "зачищали концы" и уничтожали всё, что могло открыть правду на их роль в смуте. Но всё скрыть невозможно. Сегодня известно, что сам Гришка Отрепьев (Лжедмитрий 1) приходился близким родственником Романовым и воспитывался в их доме. Именно с их подачи и начинаются проблемы с распределением бесплатного хлеба по стране при Годунове, они агитируют народ идти к Москве на прокорм и бросать свои хозяйства... Они придумывают миф о "чудом спасшемся царевиче Дмитрие" и готовят почву для него - в итоге на его сторону стали переходить города и войска т.к. их подкупали Романовы. Ну и они же и отравили Годунова, когда войско Лжедмитрия 1 приблизилось к Москве...

Понятно, что Годунов видел, что зреет заговор и попытался расправиться со своими врагами. Подвело если можно так сказать "миролюбие" царя Годунова - он сохранил жизнь Фёдору Никитичу Романову и его семье - не стал вырезать всю семью "под корень". Посчитал, что если этого "стилягу" своего времени подстричь в монахи, то мечтать о царском троне тот уже не будет...

Что и было сделано - обвинённого в попытке отравить царя, Фёдора Никитича насильно увозят к нам на Север - в Антониево-Сийский монастырь, где и насильно подстригают в монахи под именем Филарет. Супругу его Ксению Шестову тоже подстригают в монахини под именем Марфы. Кстати - малолетний Мишенька (будущий первый царь династии Романовых) из-за этого никакого образования не получил и всю жизнь оставался малограмотным и даже уже будучи коронованным всё управление государством охотно отдал в руки батюшки...

Но, как видим, даже из монастыря можно очень сильно влиять на ход истории!

Это потом ещё раз продемонстрирует другой исторический персонаж - протопоп Аввакум, рассылавший "подмётные письма" против "ереси новой веры" из Пустозерской ссылки - ещё более суровых и дальних наших мест...

Ну а как происходят события, связанные с 4 ноября?

Второе уже ополчение под руководством князя Пожарского и гражданина Минина после длительной осады договаривается с поляками, что разрешит им уйти из Кремля. Вместе с польскими войсками оттуда выходят и находившиеся в ставке Лжедмитрия знатные русские - в т.ч. Мишенька Фёдорович Романов с матерью. Их едва спасают от расправы толпы за предательство! И они убывают во всем известный Костромской Ипатьевский монастырь "на покаяние".

Потом, чтобы дезавуировать реальную историю, была придумана сказка о том, что какой-то там "польский отряд" хотел предать смерти юного царя, но его от этого уберёг некий Иван Сусанин, заведший отряд в болото... В Костромских лесах болота есть, но топких среди них нет - места там вполне сухие - не то, что у нас! А полякам убивать Михаила Романова было незачем - скорее уж этот отряд шёл, чтобы охранять его от местных...

Что же в польской ставке делали Романовы?

Вернёмся ещё раз к уже монаху Сийского монастыря Филарету (Фёдору). Так вот - простым монахом он побыл всего около 4 лет. Первым же делом зайдя в Кремль Лжедмитрий 1 вызывает его к себе и тут же назначает его митрополитом Ростовским. И в этой должности как представитель церкви уже митрополит Филарет, пригласив к себе и всю свою семью (в нарушение церковных уставов и обета безбрачия) и сопровождает Лжедмитрия находясь с ним в его ставке.

После убийства Лжедмитрия 1 при царе Василии Шуйском Романовы опять "мутят воду", по сути, возглавляя "семибоярщину". С появлением Лжедмитрия 2, который и присваивает митрополиту Ростовскому Филарету звание патриарха РПЦ, он находится в его лагере.

Церковная карьера Фёдора-Филарета, когда при каждом самозванце он получает такие "подарки" говорит сама за себя - такие должности дают только за огромные заслуги...

После убийства Лжедмитрия 2 Московское боярское правительство "семибоярщина", в которой заметная роль принадлежит Романову, провозглашают новым царём сына польского короля Сигизмунда 3 - Владислава Сигизмундовича. Для проведения с ним переговоров и приглашения его на правление под обязательным условием принятия православия собирается посольство, возглавляет которое как раз патриарх Филарет. А семья патриарха-боярина Романова остаётся в Москве, куда тайно впускают польское войско гетмана Жолкевского, при котором вплоть до конца осады Кремля вторым Русским ополчением они и находились как ближайшие союзники будущего польского владыки.

Ну и надо упомянуть - почему же всё-таки малограмотный Миша Романов был избран царём после этого?

Да потому, что именно вся их фамилия и была виновна в "Русской Смуте" - она произошла благодаря их усилиям, они получали от польских интервентов чины и богатства, они же покупали голоса выборщиков на этом Соборе, в котором главную роль играли казаки, бояре, духовенство и стрельцы. Ну и главное для многих тех времён - именно Романовы поэтому были теми, кто гарантировал отсутствие репрессий к тем, кто всё "смутное время" воевал на стороне врагов, грабил и обогащался за счёт ввергнутого в войну народа.

Итак - что мы всё же празднуем 4 ноября?

Ну выпустили поляков из осаждённого Кремля... И простили! И всю эту "Смуту" - Гражданскую войну - вычеркнули из памяти!!! А дальше - про-польские Романовы уселись на Русский трон, окружили себя про-польскими элитами, создали про-польскую систему эксплуатации народа в пользу своих приближённых... Уже при Алексее Михайловиче гражданская война продолжилась "Великим Церковным Расколом" в РПЦ из желания приблизить к польскому униатству древнее "греческое православие" русских. При Петре 1 при русском царском дворе русских уже практически не осталось...

Многочисленные бунты и "крестьянские войны" всех веков - суть продолжение той самой Смуты, в результате которой национальное "Русское царство" было растворено и подчинено тогдашней предтече "европейства" - Великой Речи Посполитой - но не формально, а фактически!

На Русь надели железный ошейник рабства, землю с крестьянами раздали новой элите - иностранным военным наёмникам-дворянам, вечевые традиции самоуправления и народных соборов пресекли, культурные народные традиции объявляются под запретами, история народа уничтожается и перевирается, единый народ разделили и разобщили - и всё это потом привело к взрыву 1917 года - празднование которого с 7 ноября и было в годы возврата на рельсы "белогвардейского реванша" перенесено в 2005 году на день 4 ноября с отсылкой на события тех давних времён Российской Смуты, которая, как мне видится, до сих пор себя не изжила, а потому и этот "праздник" не принимается народом!

В 2005 году сегодняшние власти просто решили подменить один праздник другим, перенеся его дату с 7 на 4 ноября и поменяв его причину на более древнее.

Сами посмотрите - что это за "праздник" такой, с которым поздравляют лишь чиновники через свои пресс-релизы, а народу до него и дела нет?!

Михаил Силантьев