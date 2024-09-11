Архангельск на старых гравюрах

В фондах Государственного исторического музея хранится экспонат под названием «План и вид Архангельска из французского издания книги Адама Олеария "Описание путешествия в Московию, Персию и обратно”» (на фото № 1 выше). Период создания: 1719 г. Материал, техника: бумага, офорт. Размер:14,5х18 см. В качестве автора указан Витсен Николаас.

Следует сказать, что автор нескольких изданий указанной книги, немецкий географ-путешественник Адам Олеарий (1599—1671) бывал в русских землях трижды: в 1634, 1636 и 1639 годах. Архангельск при этом не посещал. В главе 3 названной книги «О качествах северных народов и о народах, называемых самоедами» он пишет: «Об устройстве страны и о произведениях местностей, расположенных к северу, вроде двинского, югорского и пермского краев, Сибири и Самоедской страны, которые признают великого князя своим государем, я, не быв там, не могу сообщить ничего определенного».

Тем не менее иллюстрация с видом Архангельска в книгу помещена.

Может быть, её автор Николаас Витсен своими глазами видел северный русский город?

Справочно

Николаас Витсен (1641 - 1717) - голландский политик, предприниматель, картограф, бургомистр Амстердама с 1682 по 1706 год, управляющий Ост-Индской компании и друг Петра I в Московии побывал в составе свиты голландского посольства Якоба Борейля в 1664—1665 годах. Маршрут посольства отражён на гравюрах Витсена: Новгород, Тверь, Торжок, Муром, Коломна, Москва. Но кроме названных в книгу Адама Олеария включены гравюры поволжских городов без подписи Витсена. И Архангельск в эту «компанию» попал.

Как выяснилось из воспоминаний Витсена, в Москве он начал собирать материал о русских землях и Тартарии, под которой тогда подразумевалось пространство Северной Азии. Его изыскания вошли в два издания (1692 и 1705 годов) географической энциклопедии «Северная и Восточная Тартария» («Nojrd en Oost Tartarye»), напечатанных в Амстердаме. Эта энциклопедия являлась по сути комментарием к ранее составленной подробной карте под названием «Новая географическая карта Северной и Восточной части Азии и Европы, простирающаяся от Новой Земли до Китая». Её значение чрезвычайно велико, так как именно эта карта пробудила интерес географов, историков, этнографов, представителей других наук того века и последующих времён к изучению Сибири.

Именно в предисловии к энциклопедии Витсен приоткрыл «кухню» её создания: «Никогда бы я не посмел взяться за этот труд, если бы в юности не совершил путешествия неподалеку от многих районов, описанных в этом сочинении, и не ознакомился там с их положением как по рассказам свидетелей, так и по сообщениям, присланным мне еще и из других мест... из самой Тартарии, Московии, Астрахани, Сибири, Персии, Грузии, Турции и других мест».

По рассказам свидетелей создана Витсеном гравюра с видом Архангельска?

Возможный ответ нашёлся в Государственном историческом музее, где хранится ещё один имеющий отношение к Архангельску экспонат (фото №2 под статьёй).

В музейный каталог экспонат занесён под названием «Гравюра по распоряжению Годунова. Виссхер, Клас Янсон. Герритс, Гессель. Вид Архангельска с карты России, составленной по распоряжению Фёдора Борисовича Годунова». Период создания: 1651 г. Материал, техника: бумага, офорт, акварель.

Справочно

Клас Янсон Висхер (Клаас Янс Вишер, Николас Иоаннем Фишер) более известный под латинизированным именем Николас Иоаннес Пискатор (1587 – 1652) – голландский рисовальщик и гравёр, картограф, издатель гравюр, основатель издательского дома Пискаторов.

Гессель Герритс (иногда Герард) (1581 - 1632) — голландский гравёр, картограф, издатель и продавец книг.

Одна из первых карт России, известная исследователям под названием «Годунов чертёж», демонстрируется в одном из залов постоянной экспозиции Государственного исторического музея.

Название экспоната в каталоге музея: «Блау И. (Издатель) Герритс Гессель (Автор оригинала) 1581-1632 Карта России (Годуновская ) с планом Москвы и видом Архангельска. Из издания "Большой Атлас, или Космография Блавиана:."». Период создания:1667 г. Материал, техника: бумага, офорт, акварель. Размер:43х55 см.

Карта составлена при участии и под руководством сына царя Бориса Годунова – царевича Фёдора. Да и картой или чертежом это произведение изобразительного искусства именовать не совсем справедливо. Убедитесь в этом сами (фото № 3 под статьёй).

Как сказано выше, автор оригинала карты – Герритс Гессель. В левом нижнем углу, в картуше, выполненным в виде щита, обрамленного державной атрибутикой, сделана надпись на латыни. Её перевод на русский язык:

«Карта России, взятая с рукописи, начертанной Федором, сыном царя Бориса, и расширенная до рек Двины, Сухоны и других мест, насколько можно было сделать на основании доступных карт и описаний, и посвященная Великому Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу Всея Руси Самодержцу Владимира, Москвы и Новгорода, Царю Казанскому, Царю Астраханскому, Царю Сибирскому, Господину Пскова, Великому Князю Смоленскому, Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Булгарскому и проч.; Также Государю и Великому Князю Нижнего Новгорода и проч.; Государю земель Иверии, Картлии, Царю Грузинскому и проч., посвященная Гесселем Герардом».

В «Истории государства российского» Н.М. Карамзина содержится упоминание о «Годунове чертеже»: «…любопытным памятником географических сведений сего Царевича осталась ландкарта России, изданная под его именем в 1614 году Немцем Герардом».

Александр Сергеевич Пушкин сюжет с картой включил в трагедию «Борис Годунов». Фрагмент:

«Царь

А ты, мой сын, чем занят? Это что?

Феодор

Чертеж земли московской; наше царство

Из края в край. Вот видишь: тут Москва,

Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море,

Вот пермские дремучие леса,

А вот Сибирь».

Карта Герритса издана в 1613 году в Амстердаме. В 1614 году выпущено её второе издание с поправками и дополнениями.

В левом верхнем углу карты помещён план Москвы. По правому краю, внутри рамки изображены три фигуры в русской одежде. Ниже их приведена (высокая честь!) заключённая в овал панорама города Архангельска, автором которой и был современник Геррится (Герарда) Гесселя, его земляк Клас Янсон Висхер. И он Архангельск никогда не посещал.

Каковы в таком случае его источники?

Вполне возможно, те же самые, что и у его земляка из следующего поколения, Николааса Витсена: «рассказы свидетелей и сообщения, присланные с мест».

С другой стороны, если посмотреть на гравюры с видами Архангельска, авторами которых называют двух названных голландцев, сходство рисунков, что называется, бросается в глаза.

С гравюры Класа Янсона Висхера, которая размещена на опубликованной в 1613 году карте Герритса, скопирована (с незначительными дополнениями) гравюра Николааса Витсена, включённая в книгу Адама Олеария французского издания 1719 года?

Или это и была всего лишь копия, сделанная без каких-либо угрызений совести другим гравёром? Не существовало в те времена сурового авторского права.

То есть в свою очередь Клас Янсон Висхер мог сделать копию с другого, неизвестного пока изображения Архангельска, неизвестного (надеемся, «пока лишь») предшественника?

Будем искать. И благодарить этих и многих других художников, гравёров прошлого и настоящего за созданные ими образы нашего любимого города.

Александр Чашев

Фото № 2 «Гравюра по распоряжению Годунова. Виссхер, Клас Янсон. Герритс, Гессель. Вид Архангельска с карты России, составленной по распоряжению Фёдора Борисовича Годунова».

Фото № 3 «Блау И. (Издатель) Герритс Гессель (Автор оригинала) 1581-1632 Карта России (Годуновская ) с планом Москвы и видом Архангельска. Из издания "Большой Атлас, или Космография Блавиана:."»



