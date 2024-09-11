Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск на старых гравюрах

В фондах Государственного исторического музея хранится экспонат под названием «План и вид Архангельска из французского издания книги Адама Олеария "Описание путешествия в Московию, Персию и обратно”» (на фото № 1 выше). Период создания: 1719 г. Материал, техника: бумага, офорт. Размер:14,5х18 см. В качестве автора указан Витсен Николаас.

 Следует сказать, что автор нескольких изданий указанной книги, немецкий географ-путешественник Адам Олеарий (1599—1671) бывал в русских землях трижды: в 1634, 1636 и 1639 годах. Архангельск при этом не посещал. В главе 3 названной книги «О качествах северных народов и о народах, называемых самоедами» он пишет: «Об устройстве страны и о произведениях местностей, расположенных к северу, вроде двинского, югорского и пермского краев, Сибири и Самоедской страны, которые признают великого князя своим государем, я, не быв там, не могу сообщить ничего определенного».

 Тем не менее иллюстрация с видом Архангельска в книгу помещена.

 Может быть, её автор Николаас Витсен своими глазами видел северный русский город?

 Справочно

 Николаас Витсен (1641 - 1717) - голландский политик, предприниматель, картограф, бургомистр Амстердама с 1682 по 1706 год, управляющий Ост-Индской компании и друг Петра I в Московии побывал в составе свиты голландского посольства Якоба Борейля в 1664—1665 годах. Маршрут посольства отражён на гравюрах Витсена: Новгород, Тверь, Торжок, Муром, Коломна, Москва. Но кроме названных в книгу Адама Олеария включены гравюры поволжских городов без подписи Витсена. И Архангельск в эту «компанию» попал.

 Как выяснилось из воспоминаний Витсена, в Москве он начал собирать материал о русских землях и Тартарии, под которой тогда подразумевалось пространство Северной Азии. Его изыскания вошли в два издания (1692 и 1705 годов) географической энциклопедии «Северная и Восточная Тартария» («Nojrd en Oost Tartarye»), напечатанных в Амстердаме. Эта энциклопедия являлась по сути комментарием к ранее составленной подробной карте под названием «Новая географическая карта Северной и Восточной части Азии и Европы, простирающаяся от Новой Земли до Китая». Её значение чрезвычайно велико, так как именно эта карта пробудила интерес географов, историков, этнографов, представителей других наук того века и последующих времён к изучению Сибири.

 Именно в предисловии к энциклопедии Витсен приоткрыл «кухню» её создания: «Никогда бы я не посмел взяться за этот труд, если бы в юности не совершил путешествия неподалеку от многих районов, описанных в этом сочинении, и не ознакомился там с их положением как по рассказам свидетелей, так и по сообщениям, присланным мне еще и из других мест... из самой Тартарии, Московии, Астрахани, Сибири, Персии, Грузии, Турции и других мест».

 По рассказам свидетелей создана Витсеном гравюра с видом Архангельска?

 Возможный ответ нашёлся в Государственном историческом музее, где хранится ещё один имеющий отношение к Архангельску экспонат (фото №2 под статьёй).

 В музейный каталог экспонат занесён под названием «Гравюра по распоряжению Годунова. Виссхер, Клас Янсон. Герритс, Гессель. Вид Архангельска с карты России, составленной по распоряжению Фёдора Борисовича Годунова». Период создания: 1651 г. Материал, техника: бумага, офорт, акварель.

 Справочно

 Клас Янсон Висхер (Клаас Янс Вишер, Николас Иоаннем Фишер) более известный под латинизированным именем Николас Иоаннес Пискатор (1587 – 1652) – голландский рисовальщик и гравёр, картограф, издатель гравюр, основатель издательского дома Пискаторов.

 Гессель Герритс (иногда Герард) (1581 - 1632) — голландский гравёр, картограф, издатель и продавец книг.

 Одна из первых карт России, известная исследователям под названием «Годунов чертёж», демонстрируется в одном из залов постоянной экспозиции Государственного исторического музея.

 Название экспоната в каталоге музея: «Блау И. (Издатель) Герритс Гессель (Автор оригинала) 1581-1632 Карта России (Годуновская ) с планом Москвы и видом Архангельска. Из издания "Большой Атлас, или Космография Блавиана:."». Период создания:1667 г. Материал, техника: бумага, офорт, акварель. Размер:43х55 см.

 Карта составлена при участии и под руководством сына царя Бориса Годунова – царевича Фёдора. Да и картой или чертежом это произведение изобразительного искусства именовать не совсем справедливо. Убедитесь в этом сами (фото № 3 под статьёй).

 Как сказано выше, автор оригинала карты – Герритс Гессель. В левом нижнем углу, в картуше, выполненным в виде щита, обрамленного державной атрибутикой, сделана надпись на латыни. Её перевод на русский язык:

 «Карта России, взятая с рукописи, начертанной Федором, сыном царя Бориса, и расширенная до рек Двины, Сухоны и других мест, насколько можно было сделать на основании доступных карт и описаний, и посвященная Великому Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу Всея Руси Самодержцу Владимира, Москвы и Новгорода, Царю Казанскому, Царю Астраханскому, Царю Сибирскому, Господину Пскова, Великому Князю Смоленскому, Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Булгарскому и проч.; Также Государю и Великому Князю Нижнего Новгорода и проч.; Государю земель Иверии, Картлии, Царю Грузинскому и проч., посвященная Гесселем Герардом».

 В «Истории государства российского» Н.М. Карамзина содержится упоминание о «Годунове чертеже»: «…любопытным памятником географических сведений сего Царевича осталась ландкарта России, изданная под его именем в 1614 году Немцем Герардом».

 Александр Сергеевич Пушкин сюжет с картой включил в трагедию «Борис Годунов». Фрагмент:

 «Царь

 А ты, мой сын, чем занят? Это что?

 Феодор

Чертеж земли московской; наше царство

 Из края в край. Вот видишь: тут Москва,

 Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море,

 Вот пермские дремучие леса,

 А вот Сибирь».

 Карта Герритса издана в 1613 году в Амстердаме. В 1614 году выпущено её второе издание с поправками и дополнениями.

 В левом верхнем углу карты помещён план Москвы. По правому краю, внутри рамки изображены три фигуры в русской одежде. Ниже их приведена (высокая честь!) заключённая в овал панорама города Архангельска, автором которой и был современник Геррится (Герарда) Гесселя, его земляк Клас Янсон Висхер. И он Архангельск никогда не посещал.

 Каковы в таком случае его источники?

 Вполне возможно, те же самые, что и у его земляка из следующего поколения, Николааса Витсена: «рассказы свидетелей и сообщения, присланные с мест».

 С другой стороны, если посмотреть на гравюры с видами Архангельска, авторами которых называют двух названных голландцев, сходство рисунков, что называется, бросается в глаза.

 С гравюры Класа Янсона Висхера, которая размещена на опубликованной в 1613 году карте Герритса, скопирована (с незначительными дополнениями) гравюра Николааса Витсена, включённая в книгу Адама Олеария французского издания 1719 года?

 Или это и была всего лишь копия, сделанная без каких-либо угрызений совести другим гравёром? Не существовало в те времена сурового авторского права.

 То есть в свою очередь Клас Янсон Висхер мог сделать копию с другого, неизвестного пока изображения Архангельска, неизвестного (надеемся, «пока лишь») предшественника?

 Будем искать. И благодарить этих и многих других художников, гравёров прошлого и настоящего за созданные ими образы нашего любимого города.

 Александр Чашев

 Фото № 2 «Гравюра по распоряжению Годунова. Виссхер, Клас Янсон. Герритс, Гессель. Вид Архангельска с карты России, составленной по распоряжению Фёдора Борисовича Годунова».

 Фото № 3 «Блау И. (Издатель) Герритс Гессель (Автор оригинала) 1581-1632 Карта России (Годуновская ) с планом Москвы и видом Архангельска. Из издания "Большой Атлас, или Космография Блавиана:."»


13 октябрь 10:00 | : Горячая тема / Культура / Жизнь

Главные новости


Архангельские депутаты обсудили готовность к борьбе с грязью и снегом
Блогшевики. Ироничная проза

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (152)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20