От любви до покера. «Поедем с тобой в Макао» Романа Михайлова

«Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался» - известная цитата из Куприна, давно пребывающая в статусе народной мудрости.

Ну, а если наоборот, когда отец по уши завяз в игре, а сыну расхлебывать? На такой эксперимент решился Роман Михайлов, пока пребывающий в статусе уникума российского арт-хауса, но которому пара фильмов до легенды.

А как вы хотели, если успешный математик, чьё имя на слуху в мировой науке, вдруг решил уйти в кино, снял за два года пять(!) фильмов и, как говорят, к нему на кастинг в очередь стоят известные актёры? И, наверное, главное – ему кто-то даёт деньги на эти эксперименты… пусть и «три копейки», но даёт. Значит, верит в перспективность вложений, как минимум, фестивальную (правда, нельзя исключить, что некто с денежными излишками просто греет своё эго).

Своё «Макао» Михайлов называет «самым приземлённым» из всего им снятого. То есть, там нет глубинных вторых смыслов. Даже сам себя снял в главной роли, наверное, для простоты. Ну, это как посмотреть…

Завязка сюжета не нова. К юноше-студенту из благополучной семьи возвращается беспутный папа. За что-то отсидевший, почему-то всё потерявший, этакий примак из прошлого. Растерянный обретённой свободой и без гроша заявляется в дом, где его место давно и прочно занято.

Отчим – отдельная история. Не сказать, что душевный, но тактичный, в папки не набивается (кто побывал в шкуре пасынка, знает, насколько это ценно). И помогает делом – устроил парня на юрфак, готов дать большие… да просто огромные деньги на заграничное образование.

Тут свой нюанс в мелочах – этот человек один раз предстаёт в полковничьих погонах на кителе, издали похожим на прокурорский, а 80 тысяч долларов ни с одной госзарплаты не сэкономишь. Соответственно, намёк на коррупцию в рядах силовиков. О чём это Михайлов? Да просто о жизни, посмотрите любой ментовской сериал, там все берут, ну, почти. А как ещё снять максимально реалистичный фильм без лишних романтических подтекстов?

Но отчим лишь деталь в основной интриге. А она, интрига, в игре. Беспутный папаша – конченный лудоман, готовый поставить на кон всё, за что дают деньги (за сыновей не дают, парень в этом смысле в безопасности). Но герой Михайлова даже не «Игрок» Достоевского, в его глазах безумный огонёк азарта соседствует с тлением вселенской печали, на челе крупно глубина мысли, муки сомнения.

И, как положено после долгой разлуки, отец хочет показать выросшему без него сыну свой мир. Без задней мысли втянуть мальчика в игру, просто другого мира у него нет. Даже прогулки по ночному городу, от которых у недавно освобождённого ощутимый кайф, заканчиваются в очередном катране.

Но если вы хотите окунуться в притягательный и полупреступный мир профессионального покера, то явно ошиблись дверью. Вам только чуть-чуть приоткроют занавесочку, оглушив набором незнакомых терминов - шортдеки, стриты, софты, трибеты. Плюс просветят – столы для покера с ручной сдачей карт и осязаемыми фишками давно ушли в прошлое. Современный покер – дело молодых, способных на точный математический расчёт, где нет места азарту и блефу, всё давно ушло в виртуал. Играет не конкретный человек – играет целый офис, внешне схожий с мангазеей криптовалюты. Что само по себе снижает риски разборок, это удел доживающих мастодонтов притонов и постаревшей шпаны из 90-х.

Что сыну буквально на пальцах объясняют новые мастера игры. Предупреждая, а не агитируя к инициации. И он, сопровождая отца в брожениях в поисках удачи, не подхватывает тот же вирус, подобное бывает и у потомственных алкоголиков. Сын просто не может бросить отца…

Прежде всего, это фильм о странностях любви. Странность в том, что подобный слабый человек, больной не раком, не заразой, а трудно понимаемой страстью, пустивший свою жизнь под откос и не имеющий ни сил, ни желания остановиться, вряд ли способен вызвать даже сочувствие. Особенно у того, кто безвинно стал причастен, то есть жертва. Вот такие семейные ценности у Романа Михайлова. Но тема-то вечная. С «Каталой» Сергея Бодрова-старшего не сравнить, ну так и лет прошло, слава богу.

Мир отца и мир сына воссоединились, осталось зрителю додумать, что сложится из этих двух частностей. Похоже, мама с отчимом потеряли (проиграли?) паренька.

И ещё один мир открывает для нас Роман Михайлов. Мир психушки, больше похожий на большую семью, чем на репрессивное учреждение, коим мы его привыкли представлять. Горе вместе, радость вместе, двери всегда открыты, уйти легко, как и вернуться. Только проверять не советую, не все психиатры ещё посмотрели этот фильм Михайлова.

Ну, а поездка в Макао останется для этой семьи мечтой. Как когда-то «Встретимся на Таити». Хотя могут быть и варианты. Как всегда у Михайлова.

Леонид Черток