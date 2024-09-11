Архангельск: Реквием по "рогатому другу"

14 октября архангельскому троллейбусу исполнилось бы полвека…

Пятьдесят лет назад на улицах Архангельска появился новый вид общественного транспорта – троллейбус. Первую машину вывел на линию Юрий Суханов. Произошло это 14 октября 1974 года. Но отправиться по маршруту от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина удалось не сразу. Пришлось немного постоять на остановке. До тех пор, пока горожане, по привычке высматривающие вдали свой автобус, не решили начать освоение нового транспортного средства. Подобная нерешительность улетучилась быстро, так что следующие машины уходили в рейс уже без задержек.

Вначале на первом троллейбусном маршруте «бегало» шесть транспортных единиц. Так что, подходя к остановке, можно быть уверенным, что на свой троллейбус ты непременно попадёшь без проблем и томительного ожидания.



Анна Богданова, одна из первых пассажирок, вспоминала: «По сравнению с автобусной толкотнёй, в троллейбусном салоне было просторно. Народ ехал и, буквально поражался его размерами. Тогда люди ещё не ощутили на себе, что из-за этих самых размеров зимой в троллейбусе бывает не теплее, чем на улице. В 1974 году архангелогородцы просто радовались новым удобствам, появившимся в их жизни».



«Лихие 90-е»

К началу 90-х годов из небольшого шестикилометрового маршрута линии архангельского троллейбуса превратились в широко разветвлённую сеть от «шестого микрорайона» до Экономии. Последнее продление троллейбусной сети произошло в ноябре 1992 года. Тогда конечная остановка пятого и шестого маршрутов была перенесена от улицы Павла Усова до Галушина. Дальше наступила разруха 90-х, когда главной проблемой стало сохранение того, что есть. О планах проведения троллейбусных линий до Фактории и Аэропорта пришлось забыть.

С середины последнего десятилетия прошлого века начался процесс изгнания троллейбуса с архангельских улиц. Первыми пострадали второй и четвёртый маршруты, шедшие от железнодорожного вокзала до Набережной Северной Двины.



В начале 2002 года пришла очередь «единицы», не выдержавшей бремени «льготных перевозок». В 2003 году, по этой же причине не стало и «шестёрки». К 2004 году выжило всего лишь два маршрута. «Тройка», изредка радующая глаз своим появлением на остановках, и «пятёрка», являвшаяся также, как и автобусный «54-й», самым надёжным городским маршрутом. По сравнению с 1985-ым, когда по архангельским улицам бегало пятьдесят троллейбусов, в тот год смены губернаторской власти в регионе подвижной состав уменьшился практически наполовину – до тридцати транспортных единиц. С которыми, безусловно, прежний объём транспортных перевозок вряд ли можно было осилить.



«Северный троллейбус»

В середине 90-х, вымиранию электрического автобуса попытались воспрепятствовать с помощью создания совместного российско-польского предприятия «Северный троллейбус». В Архангельске, на территории «Механического завода», был начат выпуск троллейбусов на базе польского автобуса «Ельч».

Разработчики проекта рискнули, в 1994 году, на его старт, надеясь насытить этим экологически чистым видом транспорта всю Россию. Уже в первый год работы планировался выпуск пятидесяти троллейбусов, двадцать из которых должно было остаться в Архангельске.

К сожалению, наш город смог получить лишь шесть «Северных троллейбусов». Да и сама история предприятия оказалась крайне запутанна и туманна. В период сплошных неплатежей, мучавших тогда наше многострадальное государство, завод не смог наладить массовый выпуск своей продукции, развалившись через три года после создания. «Северный троллейбус» так и остался неосуществимой мечтой.



«Троллейбус на Троицком»

Новые троллейбусы после разорения предприятия стали приходить в Архангельск из Вологды, где, в отличие от нашего города, губить начавшееся производство не стали, поддержав на местном уровне. По улицам Архангельска к лету 2004 года уже бегало три вологодских троллейбуса, поступивших по лизингу. До конца года ожидалось прибытие ещё пяти транспортных средств. Однако на бумаге оставались двадцать троллейбусов, обещанных транспортникам мэрией, перед тем как на Троицком проспекте начали разбирать трамвайные пути. Транспортники были уверены, что, не смотря на все проблемы, АМТТП непременно выберется из долговой ямы.

Первой ласточкой грядущей стабилизации оптимисты могли посчитать намеченный на конец 2004 года, последнего трамвайного года Архангельска, пуск троллейбусов по Троицкому проспекту на участке от Морского-Речного вокзала до улицы Воскресенской.

Для новой троллейбусной линии, которая, как надеялись, вместо уничтоженного трамвая пройдёт по Троицкому проспекту, открыли курсы водителей троллейбусов.



К сожалению, троллейбус по главной городской магистрали так и не пошёл. Хотя в Архангельской мэрии, возглавляемой, на тот момент, Олегом Ниловым, клятвенно пообещали, что уже через два с половиной месяца после изгнания трамвая с Троицкого по нему непременно побежит троллейбус.

В итоге ничего троллейбусного, как обещалось, по проспекту так и не побежало. А на главной городской магистрали рельсовое «выцарапывание» не закончилась и в следующем году.



Окончательный приговор троллейбусу выразило неожиданное открытие «властьпредержащих», вдруг выяснивших, что троллейбус для Троицкого проспекта вообще не пригоден. По своим габаритам он не помещается в самое узкое место проспекта в районе улицы Суворова.

Почти сразу, после полной ликвидации Архангельского трамвая, перестал работать и весь муниципальный транспорт. То, что было полноценным, трамвайно-троллейбусным предприятием, без трамваев, важнейшего звена для своего развития, оно просто не смогло выжить. В итоге, предприятие было продано одной московской фирме всего за 32 миллиона рублей. Больше года архангельские троллейбусы ржавели под дождём и снегом.



Последний несбывшийся троллейбусный шанс

В самом конце 2007 года московские владельцы решили своё имущество оживить. Для архангельских троллейбусов было закуплено сразу десять троллейбусов чешской фирмы «Шкода». В феврале 2008 года троллейбусы вышли на линию. Правда, развернуться как следует им не дали. В первую очередь потому, что для них оказался закрытым самый прибыльный «пятый» маршрут, возивший пассажиров от соломбальской улицы Усть-Двинской аж до Галушина. Причина недопуска на линию оказалась банальной – ремонт Обводного канала. Одна из главных городских магистралей, оказалась тогда разрытой до неузнаваемости. Эта проблема и сейчас перманентно появляется.

Проблем доставила и другая, значительная часть бывшего маршрута – Московский проспект. За время вынужденного троллейбусного простоя с него успели снять почти все контактные провода.

Новые хозяева, конечно, со временем, надеялись маршрут восстановить, ну а пока им пришлось довольствоваться лишь одним «третьим» маршрутом, перевозившим пассажиров от Главпочтамта до Предмостной площади, которая территориально выходила от моста через реку Кузнечиху. Маршрут движения следующий: «Главпочтамт - Воскресенская улица – улица Тимме – улица Гагарина», в начале которой Предмостная площадь как раз и находилась и, в общем, находится и сейчас.



Даже в лучшие годы маршрут не считался особо прибыльным. Ждёшь троллейбус и не можешь дождаться, переходя, в итоге, на автобус или коммерческий «ПАЗик». «Тройки», в конце первого этапа своего существования стали на линиях довольно редким явлением, отчего и наличие пассажиров в них также стали довольно редким явлением.

В начале нового этапа число пассажиров в троллейбусных салонах, в общем, увеличилось. Может быть, дело пошло бы и хорошо, но в дело и на этом маршруте также вмешались ремонтники. В мае месяце того же 2008 года экскаватор в районе троллейбусной остановки «Десятый магазин», на улице Тимме, рыл котлован. «Дорылся» до того, что повредил у троллейбуса контактный провод. Один оборванный конец провода нашли. Второй же обнаружить так и не удалось. В итоге, после двух недель ожидания владелец маршрута пустил по линии автобус, который даже смог удлинить маршрут до улицы Кедрова. Но, судя по тому, что этого маршрута сейчас нет уже долгое время, он также, по большому счёту, оказался не особо востребован.

Константин Тараканов, сотрудник Архангельского Краеведческий музей, сторонник РУСО



